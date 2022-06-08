​​​​​​​صحف عالمية: مناورات روسية سورية وأوروبا معرضة لخطر تقنين الطاقة في فصل الشتاء

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى المناورات الجوية التي أجراها الجيش الروسي مع حكومة دمشق، بالإضافة إلى التحذيرات من فرض تقنين على الطاقة في أوروبا، إلى جانب دعوات لمكافحة الاحتباس الحراري.

سوريا وروسيا تجريان تدريبات مشتركة بعد الضربات الجوية الإسرائيلية

قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية "قالت وزارة الدفاع السورية إن القوات الجوية الروسية والسورية أجرت يوم الثلاثاء، مناورة مشتركة فوق الدولة التي مزقتها الحرب، وهي الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وقالت الوزارة إن طائرتين مقاتلتين روسيتين من طراز SU-35 وست طائرات سورية من طراز MiG-23 و MiG-29 قامت بمحاكاة مواجهة طائرات حربية وطائرات مسيّرة "معادية". وأضافت أن الطيارين السوريين تعاملوا معهم بغطاء ودعم من الطائرات الحربية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان "تم رصد جميع الأهداف الوهمية وتدميرها بالكامل بينما تم قصف الأهداف الجوية ليلا لأول مرة".

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان التلفزيون السوري الرسمي عن استهداف صواريخ إسرائيلية مواقع للجيش السوري جنوب العاصمة دمشق، مما تسبب في أضرار مادية لكن دون وقوع إصابات.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول عسكري لم يذكر اسمه، قوله إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ أثناء تحليقها فوق مرتفعات الجولان قبل منتصف ليل الإثنين. وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ.

وزعم حساب على تويتر تابع للنشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا أن الضربات استهدفت مواقع في ريف الكسوة جنوب دمشق وقرب مطار دمشق الدولي جنوب شرق المدينة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن أيضاً إن الضربات استهدفت بلدة الكسوة.

تم إجراء آخر تدريب مشترك من هذا القبيل قبل أسبوع من بدء روسيا غزوها لأوكرانيا في 24 شباط. نشر الجيش الروسي قاذفات طويلة المدى ذات قدرة نووية وطائرات مقاتلة تحمل أحدث صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى سوريا لإجراء مناورات بحرية ضخمة في البحر الأبيض المتوسط".

هيئة مراقبة الطاقة تحذر: أوروبا معرضة لخطر تقنين الطاقة في فصل الشتاء

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية من أن أوروبا معرضة لخطر تقنين الطاقة هذا الشتاء، خاصة إذا تزامن الطقس البارد مع الطلب الاقتصادي المتزايد في الصين.

وفي بعض من أقسى التعليقات حتى الآن حول النطاق المحتمل لنقص الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إنه يمكن إدخال التقنين لمستخدمي الغاز الصناعي وآخرين إذا لم يتم اتخاذ خطوات سريعة لتحسين الكفاءة.

وقال "إذا كان لدينا شتاء قارس وشتاء طويل وإذا لم نتخذ إجراءات الطلب. لن أستبعد تقنين الغاز الطبيعي في أوروبا، بدءاً من المنشآت الصناعية الكبيرة".

وقال بيرول إن الحكومات بحاجة إلى خفض الطلب على الطاقة من خلال تحسين الكفاءة، لكنه أضاف أن النقص المحتمل في الغاز سيكون أقل حدة "إذا لم يعمل الاقتصاد الصيني بالوتيرة المعتادة". في الأشهر الأخيرة، أدت القيود المفروضة كجزء من سياسة بكين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وخفض الطلب على الطاقة، لكن البلاد تعيد فتح أبوابها الآن.

وتعتمد العديد من الدول الأوروبية القارية بشكل كبير على الغاز الروسي وتشعر بالقلق من أن الكرملين يستخدم الطاقة للضغط على الدول التي تدعم أوكرانيا. قطعت شركة غازبروم، الغاز عن مجموعة من الدول الأوروبية من بينها بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمارك، بزعم عدم امتثالها لمطالبها باستخدام آلية دفع جديدة بالروبل".

منسقة شؤون المناخ في الأمم المتحدة: هناك حاجة إلى المزيد لمكافحة الاحتباس الحراري

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "قالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن الدول يجب ألا تفقد الأمل والتركيز في معالجة الاحتباس الحراري على الرغم من العقبات العديدة التي تعترض التعاون الدولي.

وقالت باتريشيا إسبينوزا: "إنني أناشدكم جميعاً، لا سيما في هذه الأوقات الصعبة، ألا تفقدوا الأمل، ولا تفقدوا التركيز، بل أن تستخدموا جهودنا الموحدة ضد تغير المناخ باعتباره الفعل النهائي للوحدة بين الأمم".

منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، كثفت معظم الدول جهودها للحد من غازات الاحتباس الحراري المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

وطالب ممثلو مجموعة الدول الأقل نمواً البالغ عددها 46 دولة الملوثين الكبار مثل الصين والولايات المتحدة بخفض انبعاثاتهم بقوة أكبر ودفع ثمن الضرر الناجم عن تغير المناخ".

(م ش)