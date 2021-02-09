​​​​​​​صحف عالمية: منافسة أميركية روسية صينية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي بخصوص سيادة إسرائيل على القدس، وما يخص الجولان السوري المحتل، وكذلك المنافسة العالمية المتزايدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والصين حول السيطرة على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

'بلينكن يتمهل في اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل'

وقالت صحيفة جيرزواليم بوست الإسرائيلية "ناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خطط السياسة الخارجية لإدارة بايدن للشرق الأوسط مع وولف بليتزر من شبكة سي إن إن، مساء الإثنين.

وفي حين كرر بلينكن أن إدارة بايدن ستستمر في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولكنه لم يصل إلى حد تأييد اعتراف إدارة ترامب بهضبة الجولان المحتل كجزء من إسرائيل، وأشار بدلًا من ذلك إلى أن المنطقة مهمة لأمن إسرائيل.

وقال بلينكن للشبكة الأميركية: "من الناحية العملية، أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل".

وكان مستشارو بايدن قالوا في وقت سابق إنه لن يسحب اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وردًّا على سؤال حول كيفية رؤية إدارة بايدن لجهود الإدارة السابقة للتوسط في السلام في المنطقة، قال بلينكن "إننا نشيد باتفاقات إبراهيم".

ولكنه قال: "هذا لا يعني أن تحديات العلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين تختفي، إنها لا تزال موجودة ولن تختفي بسهولة، لذلك نحن بحاجة إلى الانخراط في ذلك، ولكن في المقام الأول يتعين على الأطراف المعنية المشاركة في ذلك".

وتابع: "إن الحقيقة القاسية هي أننا ما زلنا بعيدين، كما أعتقد، من رؤية السلام ورؤية حل نهائي للمشاكل بين إسرائيل والفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية".

وقال: "نأمل أن نرى كلا الجانبين يتخذان خطوات لخلق بيئة أفضل يمكن أن تجري فيها مفاوضات فعلية".

وبشأن إيران، قال إنه "إذا عادت إيران إلى الامتثال لتلك الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي، فسنفعل الشيء نفسه، وبعد ذلك سنعمل مع حلفائنا وشركائنا لمحاولة بناء اتفاقية أطول وأقوى، وكذلك جلب بعض القضايا الأخرى، مثل برنامج الصواريخ الإيراني، ومثل أفعالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتي تحتاج إلى معالجة أيضًا".

'تنافس بين القوى العظمى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية في تحليل لها "في خطاب السياسة الخارجية الأسبوع الماضي، سلط الرئيس الأميركي جو بايدن الضوء على الصين باعتبارها "أخطر منافس لنا" وأعرب أيضًا عن قلقه بشأن روسيا.

وبينما تسعى إدارة بايدن إلى تشكيل سياستها تجاه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستكون المنافسة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا عاملًا رئيسًا.

ولروسيا تاريخ طويل من التدخل في المنطقة، بين سقوط الاتحاد السوفياتي و2015، حيث كان دورها محدودًا للغاية. وكان قرار الرئيس فلاديمير بوتين بدعم بشار الأسد بنشاط في سوريا، بما في ذلك القوة العسكرية، بمثابة تغيير في نهج روسيا، ومنذ ذلك الحين، وسّعت موسكو علاقاتها مع دول متعددة، بما في ذلك دول الخليج العربية وإسرائيل، ولعبت دورًا في الصراع في ليبيا.

وتسعى موسكو إلى تحقيق عدة أهداف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فبوتين يعارض تغيير النظام وليس له مصلحة في تعزيز الديمقراطية أو حقوق الإنسان، كما ترى روسيا أن الشرق الأوسط يوفر فرصة لتراجع قوة الولايات المتحدة، فهي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتحل محل دور واشنطن بالكامل في المنطقة، لكنها يمكن أن تقوض نفوذ الولايات المتحدة وتحاول منع المنافسين المحتملين الآخرين من الهيمنة.

ويريد بوتين أن تصبح روسيا لاعبًا عالميًّا، وقد أدى توسعه في مشاركة بلاده في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تعزيز سمعة موسكو كقوة ذات امتداد عالمي.

ولروسيا أيضًا مصالح اقتصادية وسياسية محلية تدفع أعمالها في المنطقة، ويعتبر النفط والغاز عنصرين حاسمين في الاقتصاد الروسي وعلاقاتها مع دول أوبك مهمة للغاية، كما تسعى إلى بيع الأسلحة في المنطقة ومتابعة روابط تجارية أخرى.

وفي غضون ذلك، وسّعت الصين علاقاتها الاقتصادية والتجارية بشكل كبير في المنطقة، مع التركيز على دول الخليج العربية، المصالح المحركة لبكين اقتصادية، فهي أكبر مستورد لنفط الخليج ولديها مصالح تجارية أخرى في المنطقة، ويلعب الشرق الأوسط دورًا مفيدًا في مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وتفضل الصين أن تكون شريكًا اقتصاديَّا، ومثلها مثل روسيا، فهي تقدر الاستقرار، وتريد الصين تجنب هذا النوع من التشابكات، إنها تصور نفسها كشريك موثوق به لا يتدخل في القضايا المحلية للبلدان الأخرى.

لقد ازداد دور الصين الأمني ​​الإقليمي ببطء، بما في ذلك المشاركة في مهام مكافحة القرصنة وإنشاء قاعدة عسكرية في جيبوتي، لكن بكين لا تسعى إلى استبدال الولايات المتحدة كضامن للأمن الإقليمي، الصين سعيدة باستخدام مغامرات واشنطن الفاسدة في المنطقة لتقويض سمعة أميركا.

ومع بعض التعديلات، سيواصل بايدن متابعة المصالح الأميركية التقليدية في المنطقة، فأميركا لديها مصالح سياسية وأمنية واسعة النطاق، وتحدث مسؤولو إدارة بايدن عن أهداف مثل احتواء البرنامج النووي الإيراني، وضمان أمن الشركاء مثل إسرائيل والسعودية، واستخدام الدبلوماسية للمساعدة في إنهاء الحروب في اليمن وسوريا.

كما يريد بايدن الانسحاب من "الحروب الأبدية" مع الاستمرار في عمليات مكافحة الإرهاب، بينما سيعيد بايدن حقوق الإنسان والديمقراطية إلى قائمة أولويات الولايات المتحدة، وستكون للإدارة أيضًا أولويات أخرى، وستكون المخاوف بشأن النفوذ الروسي والصيني عاملين من بين العديد من العوامل التي تشكل سياسة الولايات المتحدة.

وتحتفظ أميركا بمصالح اقتصادية كبيرة في المنطقة، بما في ذلك مصالح تجارية واسعة النطاق، في حين أنها لم تعد بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط كما كانت في السابق، فإن للولايات المتحدة مصلحة في ضمان أمن صناعة النفط كجزء من النظام الاقتصادي العالمي.

وفي حين أنه من الواضح أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستظل ساحة لمنافسة القوى العظمى، إلا أنه من غير الواضح كيف يشعر الناس في المنطقة حيال ذلك، ويوفر استطلاع الباروميتر العربي الأخير للجزائر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس إحساسًا بوجهات نظر الجمهور.

ووجد الاستطلاع أن الناس في هذه الدول الست لديهم وجهات نظر أكثر إيجابية تجاه الصين من الولايات المتحدة، ومع ذلك، وجد الاستطلاع أيضًا أن الناس في المنطقة ليسوا على دراية بالسياسة الخارجية الصينية، لذلك قد تواجه بكين تحديات أكبر إذا تولت دورًا بارزًا، ووجد استطلاع الباروميتر العربي أن روسيا تحصل أيضًا على تصنيفات تفضيلية أعلى في هذه البلدان الستة، والتي كانت أقل من الصين ولكنها أعلى من الولايات المتحدة.

'حكومة ليبيا المبتدئة الهشة مكلفة بمهمة توحيد صفوف البلاد حتى الانتخابات المقبلة'

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: "تم تعيين مجموعة ضعيفة وغير مختبرة نسبيًّا من القادة السياسيين لتولي قيادة ليبيا والقيام بما فشل القادة الأكثر قوة في القيام به لمدة 10 سنوات: توحيد النظام السياسي وقوات الأمن المنقسمة في البلاد، وإخراج عدد لا يحصى من العناصر العسكرية الأجنبية، وتحسين معاناة هذه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة".

وتعهد رئيس الوزراء المؤقت المنتخب عبد الحميد الدبيبة بتشكيل حكومة تكنوقراط تشرف على شؤون البلاد حتى الانتخابات في نهاية عام 2021.

وقال في تصريحات صحفية: "سيكون هناك تمثيل عادل لجميع شرائح الشعب الليبي وجميع المناطق لكن التركيز سيكون على أهداف تكنوقراط، سنعمل على تقريب وجهات النظر المختلفة من بعضها البعض من أجل إجراء الانتخابات دون عنف أو حرب أو استياء بين المدن".

وتعيش ليبيا الغنية بالنفط حالة من الفوضى، منذ أن أطاح المتمردون المدعومون من حلف شمال الأطلسي بحكومة معمر القذافي قبل ما يقرب من عقد من الزمان، مما أدى في النهاية إلى تقسيم البلاد إلى حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، كما أصبحت موقعًا لحرب بالوكالة بين تركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا.

وقالت الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني: "ما يقلقني هو أنه على الرغم من أن هذه الترتيبات تحظى بتأييد المنتدى المدعوم من الأمم المتحدة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت القوات القريبة من باشاغا ستقبل بذلك، ومن غير الواضح كيف سيكون رد فعل حفتر".

(م ش)