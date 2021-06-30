​​​​​​​صحف عالمية: مخاوف من حرب أهلية في أفغانستان وتحالفات جديدة في المنطقة

وتطرقت لصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الوضع المتدهور في أفغانستان، وكذلك تطور التحالف الذي يجمع عمان وبغداد والقاهرة وتأثيره على المنطقة.

'قائد أميركي في أفغانستان يحذر من مخاطر الحرب الأهلية'

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "قال القائد الأعلى للجيش الأميركي في أفغانستان إن الأمن في جميع أنحاء البلاد يتدهور قبل أسابيع فقط من انسحاب القوات الأميركية الأخيرة".

وقال الجنرال سكوت ميللر، في إحاطة نادرة يوم الثلاثاء، إن المكاسب الأخيرة التي حققتها طالبان مقلقة للغاية، حتى وإن لم تكن غير متوقعة.

وقال لمجموعة صغيرة من المراسلين في مقر التحالف في كابول: "الوضع الأمني ​​ليس جيدًا في الوقت الحالي. الحرب الأهلية هي بالتأكيد مسار يمكن تخيله إذا استمر هذا على المسار الذي يسير عليه الآن. يجب أن يكون ذلك مصدر قلق للعالم".

وفي الأسابيع الأخيرة، سقطت ما يقرب من ربع مناطق أفغانستان في أيدي طالبان مع اكتساب الحركة زخمًا بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن في نيسان أن جميع القوات الأميركية سترحل بحلول 11 أيلول.

ورفض الجنرال ميلر تحديد الموعد المحدد لاستكمال رحيل القوات الأميركية، متذرعًا بأسباب أمنية عملياتية. وقال مسؤولون إن الجيش الأميركي من المتوقع أن يكمل الانسحاب بحلول منتصف تموز.

وخلص تقييم استخباراتي أميركي حديث، نشرته صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة، إلى أن حكومة أفغانستان يمكن أن تسقط في غضون ستة أشهر من رحيل الجيش الأميركي.

وأكد الجنرال ميلر، الذي قاد جميع القوات الأميركية في أفغانستان منذ أيلول 2018 وكان يقود العمليات الخاصة الأميركية في أفغانستان سابقًا، أن الحل السياسي وحده هو الذي سينهي الحرب في أفغانستان. ومع ذلك، فقد حذر من أنه "إذا لم تقم بتقليص العنف، فإن هذا الحل السياسي يصبح أكثر صعوبة".

'تحالف الأردن - مصر - العراق جاهز للازدهار'

وقالت صحيفة العرب نيوز في تقرير لها: "اجتمعت الأردن ومصر والعراق معًا لتعزيز العلاقات وبناء رؤية إقليمية مشتركة وسط الحقائق الجيوسياسية المتغيرة، حيث عقد الملك عبد الله والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، قمة لمدة يوم واحد في بغداد، وهي الثالثة خلال ثلاث سنوات، ناقشوا خلالها التحديات المشتركة واتفقوا على تعزيز التعاون الاقتصادي".

لكن الأمر سيستغرق سنوات لترجمة رؤية القادة إلى واقع. تلك الرؤية، كما وصفها الكاظمي، ستشهد ظهور "بلاد الشام الجديدة" بعد عقود من الاضطرابات التي اجتاحت المنطقة، والتي تتميز بغزو أميركي للعراق، واقتتال طائفي داخلي، وتدخل إيراني في شؤون العراق وسوريا، وظهور داعش وتفرعاتها.

وكان أحد الأهداف الرئيسة لقمة بغداد هو مساعدة العراق الذي مزقته الحرب على استعادة موقعه في العالم العربي بعد سنوات من العزلة والفوضى وسفك الدماء، وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من دون تسمية إيران، "يجب عزل العراق عن التدخلات الإقليمية"، في إشارة إلى نفوذ طهران.

ومنذ أن تولى الكاظمي منصب رئيس الوزراء في أيار2020، حاول تحييد تدخل إيران في السياسة الداخلية للعراق، بنتائج متواضعة. كما سعى لإخراج بلاده من المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، ولا يزال دعم إيران للمجموعات الشيعية تحت لواء الحشد الشعبي أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة المركزية.

وفي عهد الكاظمي أيضًا، اقتربت بغداد من دول الخليج، بما في ذلك السعودية، التي عززت وجودها الدبلوماسي في العراق في السنوات الأخيرة، وتأمل بغداد أن تلعب دور الوسيط بين الرياض وطهران.

وبصرف النظر عن جلب العراق إلى الحظيرة العربية - وهي خطوة رحبت بها الولايات المتحدة - يأمل الأردن ومصر في أن تستفيد الدول الثلاث من تعاون اقتصادي أكثر تركيزًا. منذ عام 2019، وقعت كل من عمان والقاهرة عددًا من مذكرات التفاهم مع بغداد تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

ولكن الدول الثلاث تسعى الآن إلى رفع مستوى تعاونها الاقتصادي، بالنسبة لمصر، فإن ربط شبكتها الكهربائية بالأردن والعراق يمكن أن يخفف من نقص الطاقة المتوطن في بغداد، بينما تأمل القاهرة أيضًا أن تلعب دورًا رئيسًا في مشاريع إعادة الإعمار في جميع أنحاء العراق.

ومن الناحية السياسية، يقف الزعماء الثلاثة على نفس الصفحة في الإشارة إلى مركزية القضية الفلسطينية وضرورة حلها ودور الأردن الخاص في القدس الشرقية. كما يدعمون التسويات السياسية للأزمات في اليمن وليبيا وسوريا. إن رؤية الكاظمي لـ "بلاد الشام الجديدة" سوف تتعزز أكثر إذا تمكنت سوريا ذات يوم من الانضمام إلى هذا التحالف.

'بلينكن يلتقي بنظيريه السعودي والفرنسي لبحث إصلاح لبنان'

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية في تقرير لها: "التقى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن نظيريه السعودي والفرنسي يوم الثلاثاء على هامش اجتماع وزاري لمجموعة العشرين في روما لتوجيه الضغط على القادة السياسيين اللبنانيين لتنفيذ إصلاحات اقتصادية مع استمرار فشلهم في تشكيل حكومة".

وأشار بلينكن على تويتر إلى أنه التقى الأمير السعودي فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لدعوة "القادة السياسيين في لبنان لإظهار قيادة حقيقية من خلال تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتوفير احتياجات الشعب اللبناني".

ودعت الولايات المتحدة وفرنسا لبنان مرارًا إلى إجراء إصلاحات اقتصادية، لكن النخبة السياسية اللبنانية لم تتمكن من الالتفاف حول حكومة جديدة لتنفيذ تلك الإصلاحات منذ استقالة رئيس الوزراء السابق حسان دياب العام الماضي بعد انفجار قاتل في ميناء بيروت.

ومن جانبها، حظرت السعودية استيراد السلع الزراعية اللبنانية في نيسان، مشيرة إلى استمرار شحنات المخدرات غير المشروعة من البلاد.

وأدت الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية والارتفاع الهائل في أسعار السلع الاستهلاكية في لبنان إلى جولة احتجاجات مكثفة في طرابلس نهاية الأسبوع، حيث اشتبك المتظاهرون مع الجيش، مما أدى إلى إصابة 18 شخصًا.

(م ش)