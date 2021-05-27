​​​​​​​صحف عالمية: مجلس الأمن يصف الانتخابات السورية بالتمثيلية والقاهرة تدعو حماس وإسرائيل لمحادثات مباشرة

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى ما يسمى بالانتخابات الرئاسية في سوريا وكذلك دعوات القاهرة لعقد محادثات سلام بين إسرائيل وحماس.

مجلس الأمن يندد بالانتخابات السورية ويصفها بأنها 'تمثيلية' و'مزحة بشعة '

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية في تقرير لها: "اعتبر ممثل المملكة المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الانتخابات الرئاسية السورية التي جرت يوم الأربعاء في سوريا "تمثيلية" و "مزحة بشعة"، ووصف أعضاء آخرون الانتخابات بأنها "باطلة" و "إهانة للديمقراطية".

وجاءت التصريحات في الوقت الذي أطلع فيه مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن المجلس على آخر التطورات في البلاد.

وكرر بيدرسن، أن الانتخابات فشلت في تلبية متطلبات قرار الأمم المتحدة رقم 2254، الذي يدعو إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشرف عليها الأمم المتحدة وفقًا لدستور جديد "وفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة"، والتي يشارك فيها جميع السوريين، بما في ذلك اللاجئين.

وقال بيدرسن: "الأمم المتحدة ليست منخرطة في انتخابات الأربعاء وليس لديها تفويض للقيام بذلك، تواصل الأمم المتحدة التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في سوريا لتنفيذ القرار 2254، ويبقى هذا هو السبيل الوحيد المستدام لإنهاء الصراع ومعاناة الشعب السوري".

وفي حديثه عن الوضع السياسي والإنساني في البلد الذي مزقته الحرب، قال المبعوث إن السوريين ما زالوا يتحملون معاناة كبيرة "ونمط الأحداث والديناميكيات نفسها تتكرر شهر بعد شهر، وهو نمط أخشى أنه يدفع السوريين ببطء نحو هاوية أعمق".

وقال إن المطلوب هو حل سياسي بقيادة وملكية سورية تسهله الأمم المتحدة وتدعمه دبلوماسية دولية بناءة.

وذكّر المجلس المؤلف من 15 عضواً بالعمل الذي يتعين القيام به للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد، ومحاربة الإرهاب من خلال نهج تعاوني يحترم القانون الدولي، وتكثيف الجهود للإفراج عن المعتقلين والمختطفين.

وقال بيدرسن إن الوضع الإنساني المتردي هو قضية ملحة أخرى، والتي تفاقمت بسبب النقص الحاد في المياه وارتفاع أسعار المواد الغذائية تاريخيًا. وشدد مرة أخرى على أهمية استعادة "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا".

وناشد بيدرسن أعضاء المجلس التوصل إلى توافق حول آليات فتح المعابر الحدودية وإعادة فتح معبري باب السلام واليعربية/ تل كوجر لمدة 12 شهرًا أخرى حتى تصل المساعدات.

'مصر تدعو حماس وتل أبيب إلى محادثات مباشرة في القاهرة'

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، يوم الأربعاء، إن التطورات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين أعادت التأكيد على ضرورة إجراء محادثات مباشرة بين الجانبين بمشاركة واشنطن".

وأفاد موقع "كان نيوز" الإسرائيلي أن مصر دعت إسرائيل وغزة إلى القاهرة لمناقشة تبادل الأسرى وإعادة بناء قطاع غزة.

وأضافت أن "الهدف هو التوصل إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار وإمكانيات مساعدة قطاع غزة".

وزار بلينكن القاهرة لعدة ساعات يوم الأربعاء في إطار جولة في الشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار الذي أنهى أسوأ قتال منذ سنوات بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين.

وقالت الرئاسة المصرية في بيانها إن واشنطن والقاهرة اتفقتا على تعزيز التنسيق بينهما في تعزيز وقف إطلاق النار وإطلاق عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

'جو بايدن يطلب من الاستخبارات الأمريكية إعداد تقرير عاجل حول أصل وباء كورونا'

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية: "أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن هيئات الاستخبارات بإعداد تقرير حول أصل فيروس كورونا، وسط جدل متزايد حول بداية ظهور الوباء.

وطلب بايدن من هيئات الاستخبارات الأمريكية "مضاعفة جهودها"، وتقديم تقرير له في غضون 90 يوماً.

ومؤخراً أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى وجود أدلة متزايدة حول تسرب الفيروس من مختبر صيني.

وأدانت الصين هذه التقارير، وأشارت إلى أن الفيروس ربما تسرب من مختبر أمريكي.

وأقرت إدارة جو بايدن بأن هيئات الاستخبارات الأمريكية منقسمة حول أصل كورونا، فهناك من يعتقد أنه ظهر لأول مرة في مختبر، وهناك من يرى أنه انتقل من حيوان إلى الإنسان.

ويمثّل هذا تحولًا كبيرًا مقارنة مع حالة الاستخفاف التي سادت وسائل الإعلام الأمريكية العام الماضي بشأن فرضية تسربه من مختبر، حين طرحها الرئيس السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو.

وظهرت تلك الفرضية، إلى جانب تكهنات أخرى يصعب تصديقها، مثل فرضية أن الفيروس صُنع في مختبر صيني، إذ لا يزال الأمر غير محتمل بدرجة كبيرة.

ولكن بايدن تعهد بإجراء تحقيق كامل، وإن وجدت الولايات المتحدة دليلًا قاطعًا على تسربه من المختبر، فإن ذلك قد يشكل اختبارًا حقيقيًا للعلاقات الأمريكية الصينية لسنوات قادمة.

وبحسب بيان صدر عن البيت الأبيض يوم الأربعاء، طلب الرئيس الأمريكي تقريرًا عن أصول كوفيد-19، بما في ذلك إن "كان المرض ظهر نتيجة اتصال بشري مع حيوان مصاب أو إثر وقوع حادث في مختبر".

وعند استلامه التقرير هذا الشهر طلب بايدن "متابعة إضافية".

وقال: "توافقت أجهزة الاستخبارات الأمريكية حول سيناريوهين محتملين، لكنها لم تتوصل إلى نتيجة نهائية حول هذه القضية".

وقد طلب الرئيس حاليًا من الوكالات "مضاعفة جهودها لجمع وتحليل المعلومات التي يمكن أن تقربنا من التوصل إلى نتيجة نهائية"، وأن تقدم تقريرًا له في غضون 90 يومًا. كما طلب أن يبقى الكونغرس "على اطلاع كامل" على الأمر.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة "ستتابع العمل مع الشركاء الذين يشاركونها الرأي، للضغط على الصين للمشاركة في تحقيق دولي كامل وشفاف قائم على الأدلة، وإتاحة جميع البيانات والأدلة ذات الصلة".

(م ش)