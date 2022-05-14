​​​​​​​صحف عالمية: محادثات هاتفية بين أوستن وشويغو وواشنطن متشائمة من إحياء الاتفاق النووي مع طهران

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الدفاع الأميركي ونظيره الروسي وقطع روسيا الغاز عن فنلندا والنظرة التشاؤمية الأميركية حيال الاتفاق النووي مع إيران.

أوستن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا خلال أول مكالمة هاتفية له مع نظيره الروسي سيرغي شويغو منذ بدء الحرب قبل ثلاثة أشهر تقريباً، حيث كثف الحلفاء الغربيون المحادثات المباشرة مع موسكو.

وجاءت محادثة أوستن مع شويغو في الوقت الذي تحدث فيه المستشار الألماني أولاف شولتز مع فلاديمير بوتين وحث الرئيس الروسي على العمل من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وتحسين الوضع الإنساني وإحراز تقدم نحو حل دبلوماسي لإنهاء الصراع.

المكالمة بين أوستن وشويغو هي الأولى منذ 18 شباط، قبل ستة أيام من شن القوات الروسية هجومها على أوكرانيا، ويمكن أن تساعد في تخفيف المخاوف من أن تمتد الحرب وتحولها إلى قتال أوسع بين الناتو وروسيا.

ويعتبر الاتصال بين كبار المسؤولين الدفاعيين والعسكريين الأميركيين والروس أمراً حاسماً لمنع أي سوء تفاهم أو تصعيد عرضي بين القوتين النوويتين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان يوم الجمعة "حث الوزير أوستن على وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا وشدد على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال".

وبحسب مسؤول دفاعي أميركي، رفض شويغو إجراء اتصال مع أوستن لأسابيع قبل أن يوافق وزير الدفاع الروسي أخيراً على المكالمة.

وأضاف المسؤول الدفاعي الأميركي أنه في حين أن المكالمة نفسها، التي استمرت حوالي ساعة واحدة، لم تحل أي "مشكلات حادة" أو تؤدي إلى تغيير في السلوك الروسي، كانت علامة جيدة على أنهم تمكنوا من إجراء هذا الاتصال ويأمل الوزير أن يتمكنوا من البقاء على اتصال في المستقبل".

موسكو تقطع إمدادات الكهرباء عن فنلندا الساعية إلى الانضمام للناتو

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية "قطعت روسيا إمدادات الكهرباء عن فنلندا في وقت مبكر اليوم بسبب فشلها في الدفع لمزود الكهرباء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه فنلندا لقطع إمدادات الغاز الروسية رداً على اتخاذ البلاد خطوات للانضمام إلى الناتو.

وقالت الشركة الفنلندية الفرعية "RAO Nordic" في بيان: "هذا الوضع استثنائي وحدث لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً من تاريخنا التجاري".

وقالت شركة تشغيل الشبكة الفنلندية فينجريد في بيان إن واردات الكهرباء ستتوقف من الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأضافت الشركة أنه لا يوجد تهديد للإمدادات وأن الطاقة من روسيا تشكل 10 في المائة من استهلاك فنلندا.

وقال المشغل: "يمكن استبدال الواردات المفقودة في سوق الكهرباء من خلال استيراد المزيد من الكهرباء من السويد وكذلك من خلال الإنتاج المحلي".

وقال الكرملين إن دفع فنلندا لعضوية الناتو سينظر إليه "بالتأكيد" على أنه تهديد من قبل روسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو "ستضطر إلى اتخاذ خطوات متبادلة، عسكرية تقنية وغيرها، لمواجهة التهديدات الناتجة".

الولايات المتحدة: إحياء الاتفاق الإيراني "غير مؤكد" على الرغم من مهمة الاتحاد الأوروبي

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية في تقرير لها "صرحت الولايات المتحدة إنها ما زالت غير متأكدة ما إذا كان يمكن إحياء الاتفاق النووي مع إيران بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي تقييماً متفائلاً لرحلة مبعوثه إلى طهران.

وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية عن تقديره لزيارة المبعوث إنريكي مورا، لكنه أضاف: "ومع ذلك، لا تزال الصفقة في هذه المرحلة بعيدة عن اليقين".

وقال المتحدث: "إيران بحاجة إلى أن تقرر ما إذا كانت ستصر على شروط خارجية وما إذا كانت تريد إبرام صفقة بسرعة، والتي نعتقد أنها ستخدم مصالح جميع الأطراف".

وأضاف "نحن وشركاؤنا جاهزون، وكنا كذلك منذ بعض الوقت. الأمر الآن متروك لإيران".

وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال في وقت سابق في ألمانيا إن المفاوضات المتوقفة مع إيران "أعيد فتحها" بعد زيارة مورا.

وردد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تقييم بوريل، قائلاً على تويتر إن المناقشات بين مبعوث الاتحاد الأوروبي والمفاوض الإيراني "كانت فرصة أخرى للتركيز على مبادرات لحل القضايا المتبقية".

وقال عبد اللهيان: "نتيجة جيدة وموثوقة في متناول اليد إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارها والتزمت بالتزاماتها".

(م ش)