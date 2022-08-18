​​​​​​​صحف عالمية: مأزق العراق مستمر وتركيا وإسرائيل تعيدان علاقاتها الدبلوماسية بشكل كامل

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى المأزق السياسي والاقتصادي العراقي والعلاقات التركية الإسرائيلية، إلى جانب التوتر الصيني الأميركي.

أكاديمي مقرب من الصدر: المأزق سيستمر إذا لم تتم تلبية مطالب رجل الدين العراقي

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "يطالب رجل الدين العراقي مقتدى الصدر بإعادة كتابة الدستور وإلغاء نظام المحاصصة ويطالب القوى الأجنبية بمغادرة البلاد من أجل تخفيف المأزق، وذلك بحسب أحد المقربين منه.

واقتحم أنصار الصدر الشهر الماضي المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، حيث احتلوا مبنى البرلمان ونظموا اعتصاماً مستمراً، وهو ما حال دون تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات تشرين الأول الماضي.

وقال الأكاديمي العراقي والسياسي السابق في حركة الصدر السياسية ضياء الأسدي للصحيفة "وفقاً لمقتدى الصدر (والمقربين منه)، ستكون هذه الفرصة الأخيرة للاعبين السياسيين في العراق لأنهم بحاجة إلى معالجة المشكلات وجميع الأخطاء التي ارتكبوها حتى الآن بشكل عاجل منذ عام 2003".

ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بالديكتاتور السابق صدام حسين، أصبحت إساءة استخدام الأموال العامة جزءاً من الثقافة السياسية في الدولة التي مزقتها الحرب، وهو ما أدى إلى إبطاء عملية إعادة الإعمار، وأثر على الحكم الرشيد وتوفير الخدمات العامة".

إسرائيل وتركيا تعيدان العلاقات الدبلوماسية الكاملة

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية "بعد سنوات من العلاقات المتوترة والمتقطعة، أعلنت إسرائيل وتركيا يوم الأربعاء أنهما ستعيدان العلاقات الدبلوماسية الكاملة وسيتبادلان السفراء مرة أخرى.

وفي بوادر ذوبان الجليد في الآونة الأخيرة، استقبل الرئيس التركي، إيزاك هرتسوغ، في آذار بأبهة واحتفال من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة دولة وصفها الجانبان بأنها محاولة لإعادة العلاقات المقطوعة بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في بيان يوم الأربعاء، إن استئناف العلاقات مع تركيا "رصيد مهم للاستقرار الإقليمي والاقتصادي ومهمة للغاية لمواطني إسرائيل".

وأعقبت زيارة هرتسوغ في آذار زيارة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى إسرائيل في أيار، وهي أول زيارة من نوعها منذ 15 عاما. وفي حزيران، زار لابيد أنقرة، بصفته وزير خارجية إسرائيل، جزئياً لشكر السلطات التركية على مساعدتها في إحباط ما وصفه مسؤولون بمؤامرة إيرانية أخيرة لاختطاف أو قتل مواطنين إسرائيليين في اسطنبول.

ووصف جاويش أوغلو إعادة تعيين سفير تركيا لدى إسرائيل بأنه "مهم في تطوير العلاقات الثنائية".

قطعت تركيا العلاقات الدبلوماسية بعد مواجهة دامية عام 2010 بين الكوماندوز الإسرائيلي والنشطاء الأتراك على متن سفينة ركاب حاولت اختراق الحصار البحري الإسرائيلي لقطاع غزة والساحل الفلسطيني".

الولايات المتحدة وتايوان تبدآن محادثات رسمية للتجارة والاستثمار هذا الخريف

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أنها ستبدأ مع تايوان مفاوضات بشأن مبادرة تجارية واستثمارية ثنائية هذا الخريف لتعميق العلاقات حول مجموعة من القضايا بما في ذلك التكنولوجيا والزراعة.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الاتفاقية الجديدة ستتناول أيضاً سبل الرد على "الممارسات المشوهة للمؤسسات المملوكة للدولة والسياسات والممارسات غير السوقية"، في إشارة واضحة إلى سياسات الصين دون تسمية الدولة.

وتأتي تفاصيل المبادرة الثنائية في أعقاب الإعلان الأولي للخطة في حزيران وتأتي مع اشتعال التوترات بشأن تايوان بين الولايات المتحدة والصين بعد زيارة للجزيرة ذاتية الحكم من قبل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في آب ووفد لاحق بقيادة السيناتور إد ماركي في نهاية الأسبوع الماضي.

وأدت زيارات وفود الكونغرس، المصممة لإظهار الدعم لتايوان، إلى ردود فعل قاسية من بكين".

(م ش)