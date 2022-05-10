​​​​​​​صحف عالمية: ماكرون يدعو إلى إنشاء منظمة سياسية أوروبية جديدة ولقاء مرتقب بين الملك الأردني وبايدن

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى دعوات الرئيس الفرنسي لإنشاء منظمة سياسية أوروبية جديدة، واللقاء المرتقب للملك الأردني بالرئيس الأميركي، والوضع في لبنان.

ماكرون يدعو إلى انشاء "منظمة" أوروبية جديدة بما في ذلك أوكرانيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " حث إيمانويل ماكرون على إنشاء "منظمة" واسعة من الديمقراطيات الأوروبية ليشمل أعضاء من خارج الاتحاد الأوروبي وسط دعوات لإصلاح الطريقة التي تُدار بها القارة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي يوم الاثنين، انضم ماكرون أيضًا إلى حملة من أجل إعادة كتابة معاهدات الاتحاد الأوروبي لتسريع عملية صنع القرار في الكتلة المكونة من 27 دولة.

وأشار ماكرون، الذي أعيد انتخابه رئيسا لفرنسا الشهر الماضي، إلى أن سلفه فرانسوا ميتران اقترح إنشاء ناد أوروبي كبير بالتزامن مع انهيار الاتحاد السوفيتي.

وقال ماكرون في ستراسبورغ في الذكرى السنوية لإعلان روبرت شومان بشأن التكامل الأوروبي في عام 1950، إن فكرة ميتران "طرحت سؤالًا جيدًا ويبقى السؤال - كيف تنظم أوروبا سياسيًا بطريقة أوسع من الاتحاد الأوروبي. من واجبنا التاريخي الاستجابة لذلك اليوم وإنشاء ما يمكن أن أسميه المنظمة السياسية الأوروبية".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى مستوى تكامله وطموحه، لا يمكن أن يكون على المدى القصير الوسيلة الوحيدة لهيكلة القارة الأوروبية".

ويأتي الاقتراح في الوقت الذي يعيد فيه زعماء الاتحاد الأوروبي التفكير في الطريقة التي يتعامل بها الاتحاد مع العلاقات مع جيرانه المقربين نتيجة للحرب في أوكرانيا. أحد الأسئلة الرئيسية هو كيفية إدارة تطلعات مجموعة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تطمح للانضمام إلى الكتلة.

وقال الرئيس الفرنسي إن المنظمة الجديدة سيسمح للدول الأوروبية الملتزمة "بالقيم الأساسية" للاتحاد الأوروبي بالتعاون في مجالات الأمن والطاقة والنقل والبنية التحتية وحركة الناس. وأضاف أن الانضمام إليها لن يضر بطلب دولة ما للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون إن النادي الجديد ضروري لأن أعضاء الاتحاد الأوروبي المحتملين مثل أوكرانيا ينتظرون لسنوات وحتى عقود قبل أن يتمكنوا من الانضمام".

بايدن يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله هذا الأسبوع وسط توترات القدس

قالت صحيفة الهآرتس الاسرائيلية " قال مصدر مطلع على الاجتماع إن الرئيس الأميركي جو بايدن من المقرر أن يجتمع مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع توقع أن تهيمن قضايا الشرق الأوسط الإقليمية على الاجتماع.

ويشارك الأردن، بشكل كبير في جهود الحفاظ على الهدوء في القدس، التي شهدت اشتباكات متكررة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، خلال شهر رمضان.

وبحسب الديوان الملكي الهاشمي، وصل الملك إلى الولايات المتحدة يوم الجمعة في زيارة عمل. بدأت الجولة في نيويورك، ومن هناك سيسافر إلى واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي رافق عبد الله في الرحلة، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية يوم الاثنين، إن الزيارة والاجتماع المقبل "مهمان لمناقشة القضايا الإقليمية".

وجدد الصفدي الموقف الأردني بأن "أي إجراء يخالف الوضع الراهن في القدس باطل قانونيا" داعيا إسرائيل إلى الحفاظ على الهدوء حول الأماكن المقدسة.

واتهم الأردن إسرائيل بتغيير القيود المفروضة على العبادة في المسجد تدريجيًا منذ عام 2000، مما يقوض تقليدًا عمره قرون لا يمارس فيه غير المسلمين العبادة في الحرم.

أدان الأردن السلطات الإسرائيلية على وجه التحديد لسماحها للمصلين اليهود بالدخول إلى الموقع.

وفي الشهر الماضي، حث عبد الله إسرائيل على "وقف الإجراءات الاستفزازية غير القانونية" ودعا إلى مزيد من الضغط الدولي بعد الاشتباكات التي خلفت جرحى فلسطينيين وإسرائيليين.

وقال مسؤول أردني طلب عدم ذكر اسمه إن الجهد الدبلوماسي الجديد هو "معالجة جذور التوتر وضمان عدم انفجار الأمور مرة أخرى"، مضيفًا أن واشنطن تلقت ورقة توضح موقف المملكة "بوضوح".

لبنان: البنك الدولي وافق على قرض ميسر بقيمة 150 مليون دولار للغذاء

قالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية " قال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام إن البنك الدولي وافق على قرض ميسر بقيمة 150 مليون دولار لدعم واردات لبنان من القمح والحفاظ على استقرار أسعار الخبز.

وأثرت الحرب في أوكرانيا، وهي مورد رئيسي للقمح، على الإمدادات العالمية ورفعت الأسعار في وقت يعاني فيه لبنان بعد أكثر من عامين من الأزمة الاقتصادية. فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ اندلاع الأزمة في أواخر عام 2019، مما أثر بشدة على قدرة البلاد على سداد قيمة الواردات.

وقال سلام في بيروت "نعمل مع البنك الدولي منذ ما يقرب من شهر على اتفاق للحصول على قرض مدعوم للبنان بقيمة 150 مليون دولار لخلق نوع من الاستقرار من خلال توفير حزم الخبز بأسعار مدعومة".

وقال إن سعر الفائدة على القرض منخفض للغاية.

وكانت هناك مخاوف من أن الحكومة قد ترفع دعم القمح مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية إلى مستويات حرجة في البنك المركزي. سيؤدي ذلك إلى زيادة حادة في سعر الخبز في بلد يعيش فيه أكثر من ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، بما في ذلك مليون لاجئ سوري، تحت خط الفقر.

ويستورد لبنان معظم قمحه وواجه نقصًا في الأسابيع الأخيرة حيث تسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار النفط والمنتجات الغذائية حول العالم.

وقال سلام إن القرض جاء في وقت "لا يمكننا فيه تحمل أي عدم استقرار في تدفق القمح". وقال إنها ستضمن توفر الخبز في الشهر المقبل.

وقال الشهر الماضي إن الحكومة ليس لديها خطط فورية لرفع دعم الخبز، خاصة الطحين المستخدم في صناعة الخبز، وهو العنصر الرئيسي في لبنان.

قال إن الحرب في أوكرانيا أجبرت لبنان على البحث عن مصادر جديدة للقمح بعيدة وأغلى ثمناً".

(م ش)