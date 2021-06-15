​​​​​​​صحف عالمية: معابر المساعدات في سورية محور لقاء بايدن – بوتين

وتطرقت الصحف العالمية اليوم، إلى سعي واشنطن لتجنب معاناة الشعب السوري، وكذلك سعيها نحو الانسحاب من العراق عبر الموافقة على إلغاء تفويض حرب العراق.

'آخر معبر للمساعدات السورية على المحك قبل لقاء بايدن مع بوتين'

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: "سيسعى الرئيس جو بايدن إلى درء موجة أخرى من معاناة المدنيين في الحرب المدمرة في سوريا عندما يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، مناشدًا الأخير إسقاط تهديده بإغلاق آخر معبر للمساعدات إلى ذلك البلد".

وساعدت القوات الروسية نظام الرئيس السوري بشار الأسد على النجاة من الصراع المستمر منذ أكثر من 10 سنوات، ويأمل بوتين أن يكون وسيطًا للأسد في أي جهود دولية لإعادة الإعمار لهذا البلد. تمتلك روسيا حق النقض الرئيس في 10 تموز عندما يقرر مجلس الأمن الدولي ما إذا كان سيمدد الإذن لعبور المساعدات من تركيا.

ويلتقي بوتين بالرئيس الأمريكي في جنيف يوم الأربعاء في أول لقاء وجهًا لوجه بينهما منذ تولي بايدن منصبه. لقد ضغط الزعيم الروسي بالفعل بنجاح لإغلاق جميع المعابر الإنسانية الدولية الأخرى إلى سوريا، ويسعى إلى حصرها بيد الرئيس الأسد.

إن إغلاق ممر المساعدات الدولية وتكليف حكومة الأسد بأي توزيع إنساني من شأنه أن يساعد في وضع الأسد باعتباره المنتصر في الحرب والحاكم الشرعي لسوريا في أعقاب ذلك، وتعميق النفوذ الإقليمي لحليف الأسد، روسيا، في أي إعادة إعمار لسوريا.

منى يعقوبيان، كبيرة مستشاري المعهد الأمريكي للسلام، قالت إن إغلاق معبر باب الهوى للمساعدات يمكن أن "يعجل بهذه الكارثة الإنسانية" ويزعزع استقرار اللاجئين.

وقالت منى يعقوبيان إن نقاط النفوذ المحتملة لبايدن مع بوتين يمكن أن تشمل التأكيد على الضرر الذي يمكن أن تلحقه جولة جديدة من معاناة المدنيين في سوريا بصورة روسيا لأنها تتخذ موقفًا للإشراف على المساعدات العربية والدولية المأمولة لإعادة إعمار سوريا.

وأضافت، إنه يمكن أيضًا النظر في منح إعفاءات إنسانية من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وغيرها على نظام الأسد.

'إدارة بايدن تؤيد إلغاء تفويض حرب العراق'

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية: "قالت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنها تدعم جهودًا في الكونغرس الأميركي لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية، الصادر عام 2002، والذي سمح بإعلان الحرب على العراق، ما يعزز مساعي مشرعين لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض".

وسيضمن الإلغاء أن الرئيس لن يكون قادرًا بعد الآن على استخدام التفويض كأساس قانوني للعمل العسكري في العراق للمضي قدمًا.

وفي بيان للبيت الأبيض أكدت الإدارة الأميركية "تأييد إلغاء تفويض 2002 حيث لا يقتصر اعتماد الأنشطة العسكرية الحالية للولايات المتحدة على تفويض 2002 فحسب كأساس قانوني محلي، كما أن إلغاء التفويض لن يكون له تأثير يذكر على العمليات العسكرية الراهنة".

ويمنح دستور الولايات المتحدة سلطة إعلان الحرب للكونغرس، لكن الكونغرس أقر تفويضات باستخدام القوة العسكرية للرئيس، ولا تزال بعض هذه التفويضات سارية حتى الآن، مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق، وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم "القاعدة" بعد هجمات 11 ايلول 2001.

وقال البيان إن بايدن ملتزم بالعمل مع الكونغرس لضمان إلغاء التفويضات القديمة واستبدالها بإطار "ضيق محدد" لضمان استمرار البلاد في حماية نفسها.

وأشار البيان في الوقت ذاته إلى أن الإدارة ستقوم بـ "التأكد من أن الكونغرس لديه فهم واضح وشامل حيال تأثير أي عمل من هذا القبيل وحيال التهديدات التي تواجه القوات الأمريكية والأفراد، والمصالح حول العالم".

وأكدت الإدارة أنه وخلال عملها مع الكونغرس لتعديل التفويضات الحالية "سيكون من الأهمية بمكانٍ الحفاظ على سلطة واضحة لمواجهة التهديدات أمام الولايات المتحدة وحماية المصالح الوطنية باستخدام قوة عسكرية حاسمة وفعالة بالشكل المناسب".

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب، هذا الأسبوع، على مشروع قانون قدمته النائبة الديمقراطية، باربرا لي، لإلغاء تفويض حرب العراق، ولم ترد بعد أنباء عن موعد نظر مجلس الشيوخ في الأمر.

وصوت مجلس النواب، في عامي 2019، و2020، على إلغاء تفويض حرب العراق، لكن مجلس الشيوخ لم يوافق أبدًا على ذلك. وكان الجمهوريون يهيمنون على مجلس الشيوخ في ذلك الوقت.

ويقول مؤيدو إلغاء تفويض "استخدام القوة في العراق" إنه عفا عليه الزمن ولم يعد ضروريًّا وأنهى هدفه المتمثل في ملاحقة صدام حسين، لكن معارضيه يقولون إن من شأن الإلغاء عرقلة الجهود الأميركية لمكافحة الإرهاب، ودعوا للانتظار حتى يتم الاتفاق على إجراءات بديلة.

'بايدن وحلف شمال الأطلسي يشددان على التهديدات من الصين وروسيا'

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية "حذر الرئيس بايدن وحلفاء الناتو من نفوذ الصين العالمي ووصفوا روسيا بأنها تهديد لأمن أوروبا والمحيط الأطلسي، حيث سعى الزعيم الأمريكي إلى حشد دول الناتو ضد الأنظمة الاستبدادية وتعزيز تحالف هزته انتقادات سلفه".

وعلى الرغم من جو المجاملة المتجدد بين الحلفاء، فإن الخلافات تدور حول كيفية موازنة التهديدات الجديدة من الصين مقابل التهديدات التقليدية من روسيا وكيفية معالجة التهديدات في المجالات الجديدة بما في ذلك الإنترنت والفضاء.

وفي بيان مطول مؤلف من 79 فقرة صدر يوم الإثنين، ورد ذكر الصين ما يقرب من اثنتي عشرة مرة، في تحول عن القمم السابقة لمنظمة حلف شمال الأطلسي، عندما لم يتم ذكر بكين إلا بالكاد.

ونصت الوثيقة على أن "نفوذ الصين المتزايد وسياساتها الدولية يمكن أن يشكل تحديات نحتاج إلى معالجتها معًا كتحالف. سوف نتواصل مع الصين بهدف الدفاع عن المصالح الأمنية للتحالف".

وجاء في البيان أن الصين تمثل "تحديات منهجية للنظام الدولي القائم على القواعد". كما أشار الناتو إلى مخاوفه بشأن التوسع السريع في ترسانة بكين النووية والتعاون العسكري مع روسيا.

(م ش)