​​​​​​​صحف عالمية: ما يحصل في أوكرانيا رفع أسعار المواد الغذائية وأبعد دول الخليج عن الغرب

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تبعات التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية وعلى العلاقات الدولية.

تسببت حرب أوكرانيا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية سجلت رقماً قياسياً جديداً في آذار، حيث تهدد الحرب في أوكرانيا بنقص الغذاء في بعض أفقر دول العالم وتحديات التضخم الأعمق التي تواجه مصنعي الأغذية الغربيين".

لقد عطلت الحرب صادرات أوكرانيا الهائلة من القمح وزيت عباد الشمس وغيرها من المنتجات، وأثرت على الصادرات الغذائية من روسيا، مما أدى إلى قلب جزء من العالم أصبح مهماً بشكل متزايد لإطعام عدد متزايد من سكان العالم.

كما أدى غياب المنتجات من المنطقة إلى رفع أسعار السلع المنتجة في أماكن أخرى حيث تبحث البلدان والشركات عن بدائل لإمداداتها المعتادة.

كما أن ارتفاع أسعار الحبوب على وجه الخصوص يهدد أيضاً بتأثير غير مباشر على لحوم الأبقار واللحوم الأخرى حيث يعتمد المنتجون بشكل كبير على الحبوب لإطعام الماشية والدواجن.

يقول المحللون إن التكاليف المرتفعة تعني أن بعض أكبر شركات المواد الغذائية في الولايات المتحدة ستستمر على الأرجح في رفع الأسعار على المستهلكين للمنتجات من الحبوب إلى اللحوم الباردة.

وصرحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 12.7 ٪ ليصل إلى 159.3 نقطة الشهر الماضي، مرتفعاً من أعلى مستوى سابق عند 141.4 في شباط. تعد قراءة آذار هي الأعلى منذ تطوير المؤشر عام 1990.

كان جزء كبير من الارتفاع مدفوعاً بارتفاع أسعار الحبوب. ارتفع مؤشر الحبوب لمنظمة الفاو بأكثر من 17٪ على أساس شهري، مدعوماً بعدم اليقين المحيط بصادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.

وقالت الفاو إن البلدين شكلا 30٪ من صادرات القمح العالمية و20٪ من الذرة على مدى السنوات الثلاث الماضية. كما أنها تنتج نسبة كبيرة من زيت عباد الشمس والبيض والمنتجات الزراعية الأخرى في العالم.

وقالت الفاو أيضاً إن أسعار الزيوت النباتية ارتفعت بنسبة 23.2 بالمائة والسكر 6.7 بالمائة واللحوم 4.8 بالمائة".

دول الخليج اختارت الوقوف الى جانب موسكو

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تحليل لها: "لعقود من الزمان، احتفل الغرب بأصحاب الحكم الأثرياء بالنفط في شبه الجزيرة العربية، وباعوهم الأسلحة المتطورة واشتروا منهم الغاز والنفط".

ولكن في منعطف حاسم في التاريخ الأوروبي، مع مهاجمة روسيا لأوكرانيا وتهديد النظام الأمني ​​بعد الحرب العالمية الثانية بالكامل، اختارت دول الخليج موقفا مخالفاً لتلك الدول.

وخلال التصويت يوم الخميس على عزل موسكو من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا، امتنعت جميع دول الخليج عن التصويت.

ولم يتمكن الغرب من حملهم على تكثيف إنتاج النفط والغاز لدرء آثار إبعاد الطاقة الروسية من الأسواق. ولم تتمكن من إقناعهم بالالتزام بالعقوبات.

ويتجاهل الكثيرون في الشرق الأوسط صور العائلات الفارة، والمدن التي قُصفت. على النقيض من أوروبا، فهم يعيشون بهذه الوحشية في منطقتهم منذ عقود، بما في ذلك العراق وسوريا واليمن.

لكن ازدواجية موقفهم تجاه الموقف المتشدد الذي اتخذه الغرب بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا يؤكد أيضاً على نجاح الكرملين في بناء الشرق الأوسط على مدى العقد الماضي. تتمتع موسكو بعلاقة وثيقة مع الإمارات العربية المتحدة، ويجد البلدان أنفسهما شريكاً في مناورات خارجية عبر أفريقيا والشرق الأوسط.

في غضون ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى فك الارتباط بالشرق الأوسط، إنهم يشعرون أن العلاقة ليست بالطريقة التي كانت عليها من قبل".

رئيس مجلس الرئاسة اليمني الجديد: ملتزمون بإنهاء الحرب

وفي الشأن اليمني، قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن رشاد العليمي، بإنهاء الحرب وإقامة عملية سلام شاملة وعاجلة".

وأكد العليمي، في حديثه بعد يوم واحد من توليه رئاسة المجلس، الالتزام الكامل بالمبادرة الخليجية واتفاق الرياض والحوار الوطني اليمني.

وقال: "سنعمل على تحقيق مطالب اليمنيين دون استثناء أو تمييز"، داعياً جميع اليمنيين إلى الالتفاف حول إعادة مؤسسات الدولة.

كما قال إن المجلس سيقف "كحصن منيع في وجه الإرهاب" وسيعمل على إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية للبلاد.

وأطلق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المجلس يوم الخميس، ونقل صلاحياته إليه، قائلاً إنه أُنشئ لاستكمال تنفيذ المرحلة الانتقالية وسيكون له سلطة التفاوض مع الحوثيين لإنهاء سنوات طويلة من الصراع الذي أصاب الأمة.

كما حث العليمي اليمنيين على مواجهة "المشروع" الإيراني لزعزعة استقرار البلاد، وأشاد بكل من وقف ضد الانقلاب والنظام الإيراني.

وشكر العليمي تحالف إعادة الشرعية في اليمن والسعودية على دعمهم اللا محدود للحكومة اليمنية وشعبها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، وعلى جهودهم المتواصلة لإحلال السلام الدائم الشامل في بلادنا".

(م ش)