​​​​​​​صحف عالمية: ليبيا تتجهز للانتخابات ولقاء مرتقب بين مسؤولين أميركيين وحركة طالبان

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، التحضيرات الليبية للانتخابات وإلى اللقاء المرتقب بين مسؤولين أميركيين وحركة طالبان، إلى جانب الشأن الفلسطيني.

ليبيا مستعدة للانتخابات رغم المشاحنات

قالت صحيفة العرب نيوز السعودية عن الانتخابات الليبية: "أعلن رئيس مفوضية الانتخابات إن الاستعدادات للانتخابات في ليبيا شارفت على الانتهاء، على الرغم من الخلاف حول قوانين التصويت والتحذيرات من إمكانية الطعن في النتيجة.

وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في البلاد عماد السايح "نحن جاهزون بنسبة 80 أو 90 بالمئة" لانتخابات الرئاسة والبرلمانية في كانون الأول وكانون الثاني.

وقال من مكتبه بطرابلس "أعتقد أنه سيكون هناك إقبال كبير جدًّا على هذه الانتخابات، خاصة أنه ستكون هناك انتخابات رئاسية مباشرة لأول مرة منذ استقلال ليبيا" عام 1951.

وتأتي الانتخابات في إطار عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة وشهدت عامًا من السلام النسبي في أعقاب وقف إطلاق النار بين المعسكرين الشرقي والغربي في الدولة الواقعة شمال إفريقيا.

لكن الخلافات حول الأساس القانوني والدستوري للاقتراع ومن يحق له الترشح أثارت الشكوك حول العملية.

وحذر محللون من العودة إلى الصراع إذا تم الطعن في النتيجة.

تم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اليوم نفسه - 24 كانون الأول - لكن البرلمان أعلن، يوم الثلاثاء، أن الانتخابات التشريعية، وهي الأولى في البلاد منذ 2014، ستؤجل حتى كانون الثاني.

وقالت المفوضية الوطنية للانتخابات في آب إن أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم في الانتخابات من بين نحو سبعة ملايين نسمة.

في غضون ذلك، قال الجانب الشرقي في الصراع الليبي يوم الجمعة إنه اتفق مع خصومه على خطة لانسحاب تدريجي للقوات الأجنبية والمرتزقة، لكنه لم يذكر تفاصيل أو جدولًا زمنيًّا لتحرك يُنظر إليه على أنه حاسم في ترسيخ وقف لإطلاق النار منذ عام.

لا يزال المرتزقة الذين جلبتهم القوى الأجنبية المتورطة في ليبيا، بما في ذلك روسيا وتركيا، موجودين في كلا الجانبين على الرغم من وقف إطلاق النار والعملية السياسية الموازية التي تهدف إلى حل الأزمة المستمرة منذ عقد من خلال الانتخابات. وقال مسؤول عسكري شرق إن اجتماع اللجنة المشتركة في جنيف وافق على "خطة عمل لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن".

وأضاف المسؤول أن هناك حاجة إلى مراقبين دوليين وآلية مراقبة قبل أن يبدأ أي انسحاب. قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش الأحد إن عددًا متواضعًا جدًّا من المرتزقة غادروا بالفعل".

الولايات المتحدة تجري أول محادثات شخصية مع طالبان منذ الانسحاب الأفغاني

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية حول اللقاء المرتقب بين مسؤولين أميركيين وطالبان: " قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة وطالبان ستجريان أول محادثات شخصية بينهما منذ انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان ابتداء من يوم السبت.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الفرنسية بأن الوفد الأميركي سيلتقي يومي السبت والأحد في العاصمة القطرية الدوحة بممثلين كبار من طالبان.

وقال اثنان من كبار المسؤولين بالإدارة لرويترز إن الوفد رفيع المستوى سيضم مسؤولين من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومجتمع المخابرات الأميركية.

وظلت الولايات المتحدة على اتصال مع طالبان منذ أن استولى الخصوم على كابول في آب مع انسحاب القوات الأميركية، لكن الاجتماع سيكون الأول الذي يتم وجهًا لوجه.

وقال المتحدث يوم الجمعة "سنضغط على طالبان لاحترام حقوق جميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات، وتشكيل حكومة شاملة بدعم واسع".

وقال "في الوقت الذي تواجه فيه أفغانستان احتمال حدوث انكماش اقتصادي حاد وأزمة إنسانية محتملة، سنضغط أيضًا على طالبان للسماح للوكالات الإنسانية بالوصول الحر إلى المناطق المحتاجة".

وشددت وزارة الخارجية على أن الاجتماع لا يشير إلى أن الولايات المتحدة تعترف بحكم طالبان في أفغانستان، وهو ما قال الرئيس جو بايدن إنه بعيد المنال".

وقال المتحدث "ما زلنا واضحين في أن أي شرعية يجب أن تكتسب من خلال تصرفات طالبان".

وذكرت وكالة رويترز أن الفريق الأميركي سيضم نائب الممثل الخاص لوزارة الخارجية توم ويست وكذلك سارة تشارلز المسؤولة عن الشؤون الإنسانية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأضافت رويترز أن الممثل الأميركي الخاص زلماي خليل زاد، الذي يقود منذ سنوات الحوار الأميركي مع طالبان وكان شخصية رئيسة في محادثات السلام مع الحركة، لن يكون جزءًا من الوفد".

إسرائيل والفلسطينيون يستخدمون الجثث كورقة مساومة

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في الشأن الفلسطيني: " بعد أكثر من عام على مقتل نجله على يد القوات الإسرائيلية في ظروف متنازع عليها في الضفة الغربية المحتلة، لا يزال مصطفى عريقات يبحث عن رفاته.

وهذه واحدة من عشرات الحالات التي تحتجز فيها إسرائيل رفات فلسطينيين قتلوا في الصراع، متذرعة بضرورة ردع الهجمات وربما مبادلتها برفات جنديين إسرائيليين تحتجزهما حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وينظر الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان إلى ممارسة حمل الجثث على أنها شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يتسبب في مزيد من المعاناة للأسر المكلومة.

قال عريقات: "ليس لديهم الحق في الاحتفاظ بابني، ومن حقي أن يكون لابني جنازة جيدة". يقول مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية فلسطينية، إن إسرائيل تحتجز جثث ما لا يقل عن 82 فلسطينيًّا منذ عام 2015. ويقول إن العديد منهم مدفونون في مقابر سرية حيث تم تمييز قطع الأراضي فقط بلوحات من أعداد.

وحماس تحتجز رفات الجنديين الإسرائيليين اللذين قتلا خلال حرب غزة 2014 في مكان لم يكشف عنه. وفي العام الماضي، وسع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر نطاق سياسته ليشمل احتجاز رفات جميع الفلسطينيين الذين قتلوا خلال الهجمات المزعومة وليس فقط أولئك المرتبطين بحماس".

(م ش)