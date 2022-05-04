​​​​​​​صحف عالمية: لقاء سعودي – أميركي غير معلن واستثمار صيني ضخم في الشرق الأوسط

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى المنافسة الضخمة بين الولايات المتحدة والصين على الشرق الأوسط.

لقاء أميركي – سعودي غير معلن لإصلاح العلاقات

البداية من العلاقة بين واشنطن والرياض، حيث نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين أميركيين وسعوديين قولهم: إن "مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز قام برحلة غير معلنة إلى المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن إلى إصلاح العلاقات مع شريك أمني رئيس في الشرق الأوسط".

وتمت الزيارة في منتصف نيسان، في مدينة جدة الساحلية، في حين أن تفاصيل ما ناقشه الرجلان غير متوفرة، إلا أن المصادر تحدثت عن التوترات الأخيرة التي حصلت بين الولايات المتحدة والسعودية بخصوص إنتاج النفط، والغزو الروسي لأوكرانيا، والاتفاق النووي الإيراني، والحرب في اليمن.

وقال مسؤول أميركي عن لقاء بيرنز مع الأمير محمد، الذي يدير الشؤون اليومية للمملكة العربية السعودية نيابة عن والده الملك سلمان البالغ من العمر 86 عامًا: "لقد كانت محادثة جيدة، ونبرة أفضل من المشاركات السابقة للحكومة الأميركية".

الصين تسعى لإحياء طريق الحرير من خلال الاستثمار الضخم في الشرق الأوسط

وبخصوص التحركات الصينية في الشرق الأوسط، قالت صحيفة جيروزاليم بوست، الإسرائيلية: "أصبحت الصين مصدرًا مهمًا للغاية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الأخيرة، لقد توسع نفوذها الاقتصادي بشكل لم يسبق له مثيل، ومن المتوقع أن يستمر في النمو".

نيكولاس ليال، مستشار أبحاث مستقل مقيم في عمان حول شؤون الشرق الأوسط وأنظمة الصراع، قال: إن "الوصول إلى إمدادات الطاقة هو القوة الدافعة وراء علاقات الصين مع الشرق الأوسط".

وقال تشين تشي هسو، محلل السياسات في شركة "Access Partnership" الاستشارية للسياسة العامة، إنه "على مدار العقد الماضي، شهدنا زيادة ملحوظة في الاستثمار الصيني في المنطقة بعد إطلاق مبادرة الحزام والطريق".

وأضاف: "ينعكس هذا في الزيادة الهائلة في الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الصين (الاستثمار الأجنبي المباشر) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 7 مليارات دولار في عام 2012 إلى ما يقرب من 24 مليار دولار عام 2020".

وتسعى هذه السياسة الصينية طويلة المدى إلى تطوير البنية التحتية وتحفيز التكامل الاقتصادي للدول على طول طريق الحرير التاريخي.

وبدوره قال جو هيبوورث، مدير الشرق الأوسط لشركة "OCO Global" لاستشارات التنمية الاقتصادية، إن "المنطقة هي عقدة واضحة في مبادرة الحزام والطريق، تمامًا كما كانت جزءًا رئيسًا من طريق الحرير".

وأضاف "بالإضافة إلى كونه سوقًا تجاريًا واستثماريًا مهمًا في حد ذاته، يعد الشرق الأوسط أيضًا نقطة انطلاق للأنشطة الصينية المتنامية في أفريقيا والمحيط الهندي، والتي يمكن الوصول إليها جميعًا من المنطقة بفضل روابط النقل الممتازة الجوي والبحري".

وقال هيبوورث إن "الصين تعتبر المنطقة منتدى رئيسًا لتوسيع نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي، لا سيما على حساب الولايات المتحدة، وكان نهج واشنطن تجاه الخليج غامضًا إلى حد ما في العديد من الإدارات".

الحرب الروسية تختبر قوة أوروبا الأخلاقية بقدر ما تختبر اقتصادها

وبدورها، قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية: "يجب أن تسعى السياسة الغربية إلى رفع التكاليف التي يتكبدها المعتدي مقارنة بتلك التي يتحملها الاتحاد الأوروبي، لا سيما لمواطنيه الأكثر ضعفًا".

إن هناك تحديات ثلاث تواجه تطبيق هذه السياسة أولها "كيفية الوصول إلى أفضل السبل لاستخدام العقوبات لردع روسيا، مع الحد من الآثار السلبية على اقتصاد الاتحاد الأوروبي".

وثانيها "كيفية التعامل مع التخفيضات في الدخول الحقيقية الناتجة عن ارتفاع تكلفة واردات الطاقة، وثالثها، كيفية إدارة التضخم المتزايد الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والذي جاء على رأس ارتفاع التضخم بعد جائحة كورونا".

وعلى الرغم من الخفض الحاد المتوقع في إنتاج النفط في روسيا هذا العام، إلا أن عائدات الضرائب ستزيد بشكل كبير إلى أكثر من 180 مليار دولار بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط. وهذا أعلى بنسبة 45 في المائة و181 في المائة، عما كان عليه في عامي 2021 و2020، على التوالي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الروسي سينكمش بنسبة 8.5 في المائة هذا العام.

ويجب أن يكون الهدف على الأقل هو خفض الإيرادات التي تحصل عليها روسيا من صادراتها، وليس زيادتها.

ويجب إيجاد طريقة لتحويل المزيد من عائدات الصادرات الروسية إلى الدول المستهلكة. ومع ذلك، مهما تم القيام بذلك، ستكون هناك تكاليف كبيرة على البلدان المستوردة الغنية من الحرب: زيادة الإنفاق على الدفاع، زيادة الإنفاق على البنية التحتية للطاقة، مساعدة اللاجئين، وليس أقلها تقديم دعم كبير للبلدان النامية المتضررة بشدة.

إن القضية السياسية البارزة ستكون كيفية تخفيف الضربة التي يتعرض لها المستهلكون المحليون.

وهل يجب أن يتم ذلك من خلال دعم الطاقة أو تحويل المدفوعات أو مراقبة الأسعار؟ يعتمد جزء كبير من الإجابة على نظام العقوبات المعتمد.

إن النقطة العامة هي أن الدعم سيميل إلى تعويض العقوبات عن طريق زيادة الاستهلاك بدلًا من خفضه. وسيكون من الأفضل زيادة تحويلات القوة الشرائية للأسر الضعيفة، وتركهم يقررون كيفية إنفاقها.

وتحديد أسعار النفط كان كارثة في السبعينات، لا أرى أي سبب وجيه يجعلهم يفعلون ما هو أفضل الآن، وإذا أراد المرء الحد من الأرباح غير المتوقعة، فمن الأفضل فرض ضرائب عليها.

إن الاستنتاج الذي استخلصته من هذه التحليلات هو أن الحرب صدمة اقتصادية كبيرة، لكنها سياسية وأخلاقية بدرجة أكبر.

لقد جاء صراع وحشي إلى أوروبا من نوع لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية، وحتى حيث وقعت بعض أسوأ الفظائع.

إنها بالنسبة لألمانيا على وجه الخصوص لحظة تحدّ وفرصة، التحدي هو الدفاع عن الحضارة الليبرالية في أوروبا والفرصة هي الخلاص التاريخي، ويجب ألا تنتصر روسيا. هذا هو ما يهم أكثر. سيكون هناك بالفعل ألم ولكن يجب تحمله من أجل قضية أكبر بكثير".

(م ش)