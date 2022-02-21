​​​​​​​صحف عالمية: لقاء مرتقب بين بايدن وبوتين وتل أبيب تحذر من اتفاق متساهل مع إيران

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى قبول واشنطن عقد لقاء يجمع الرئيس بايدن مع بوتين بشرط ألا يهاجم الأخير اوكرانيا، والمخاوف الإسرائيلية من التوقيع على اتفاق نووي متساهل مع إيران.

بايدن يوافق على عقد قمة مع بوتين بشرط ألا تهاجم روسيا أوكرانيا

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "بينما حذرت الولايات المتحدة من غزو روسي وشيك لأوكرانيا المجاورة، وافق الرئيس بايدن من حيث المبدأ على لقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، شريطة أن لا تهاجم روسيا جارتها".

وجاء قرار بايدن خلال مناقشة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أجرى سلسلة من الدعوات للبحث عن حل دبلوماسي للأزمة. وقال مكتب الرئيس الفرنسي في بيان إن ماكرون اقترح في المكالمة مع نظيره الأميركي عقد قمة بين الرئيسين بايدن وبوتين ثم لقاء مع حكومات أخرى بشأن الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا. وقال مكتب ماكرون إن بايدن وبوتين قبلا من حيث المبدأ مثل هذه القمة.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن وافق من حيث المبدأ على لقاء مع بوتين، بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية جين بساكي في بيان: "نحن مستعدون دائما للدبلوماسية. نحن مستعدون أيضاً لفرض عواقب وخيمة وسريعة إذا اختارت روسيا الحرب. وفي الوقت الحالي، يبدو أن روسيا تواصل الاستعدادات لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا".

بينيت: صفقة إيرانية أقصر وأضعف قد يتم طرحها قريباً

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "حذر رئيس الوزراء نفتالي بينيت في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء من أن المفاوضات النووية قد تنتهي قريباً باتفاق متساهل مع إيران. وقال بينيت: "المحادثات بين إيران والقوى (العالمية) بشأن العودة إلى الاتفاق الإيراني متقدمة للغاية. قد نرى اتفاقاً في وقت قصير".

وأضاف: "يبدو أن الصفقة الجديدة أقصر وأضعف من سابقتها".

وأوضح بينيت أن خطة العمل الشاملة المشتركة، الموقعة في عام 2015، كانت لمدة 10 سنوات، والعودة إليها تعني صفقة تنتهي فيها معظم قيودها على تخصيب اليورانيوم الإيراني في غضون عامين ونصف فقط.

وقال: "منذ توقيع الاتفاق الأصلي، حدث أمران: لقد طور الإيرانيون قدرات التخصيب بشكل كبير، وقد مضى الوقت". ولفت أنه في غضون عامين ونصف العام "ستكون إيران قادرة ويحق لها تطوير وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة دون قيود".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل مستعدة لحماية أمن مواطنيها بمفردها في أي سيناريو.

مؤتمر الإمارات للطائرات بدون طيار يحذر من تزايد خطر الجماعات الإرهابية

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "حذرت الإمارات وحلفاؤها الأحد من التهديد المتزايد لهجمات الطائرات بدون طيار، حيث يكتسب مقاتلو الشرق الأوسط بسرعة الأنظمة غير المأهولة الرخيصة والتي يسهل الوصول إليها".

ولكن في حين دعت الدول إلى بذل جهد جماعي لحماية المجال الجوي من الأهداف الصغيرة والتي يصعب اكتشافها في كثير من الأحيان، بقي سؤال واحد: كيف يمكن بسهولة إيقاف هجوم الطائرات بدون طيار؟

وقال محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، في مؤتمر دفاعي في أبو ظبي: "علينا أن نتحد لمنع استخدام الطائرات بدون طيار من تهديد سلامة المدنيين وتدمير المؤسسات الاقتصادية".

وبدأ معرض الأنظمة غير المأهولة (UMEX)، الذي يستمر حتى يوم الأربعاء، في العاصمة الإماراتية بحضور ممثلين عسكريين وصناعيين إقليميين وغربيين، بما في ذلك من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وتطرق المتحدثون إلى أهمية تطوير مثل هذه الأنظمة للاستخدامات المدنية والعسكرية، لكنهم أقروا أيضاً بمخاطرها عند استخدامها من قبل الجماعات التي تعتبر تهديداً للمنطقة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي، عمر بن سلطان العلماء، إنهم الآن جزء من ترسانات "الجماعات الإرهابية التي تستخدم الأنظمة لإرهاب المدنيين أو للتأثير على النظام العالمي بطريقة سلبية".

(م ش)