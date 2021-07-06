​​​​​​​صحف عالمية: لبنان يتجه نحو الكارثة ومصر تعزز من قدراتها العسكرية

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى الوضع الكارثي في لبنان وكذلك سعي مصر إلى تعزيز قدراتها العسكرية على طول البحر المتوسط والأحمر.

لبنان يدخل دوامة أزمة لا تنتهي

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في تحليل لها: "من الصعب أن نحدد بالضبط متى بدأت أزمة لبنان الحالية. كانت هناك احتجاجات في أواخر حزيران على ارتفاع أسعار الوقود واحتجاجات ضد البنوك في 26 حزيران عندما هاجم المتظاهرون البنك السويسري اللبناني وفروع أخرى مع انخفاض العملة المحلية إلى مستويات قياسية".

وحدثت هذه الأنواع من الهجمات من قبل، واستُهدفت البنوك في نيسان 2020. وتعود هذه الأزمات نتيجة افتقار لبنان إلى حكومة جديدة، على الرغم من قيام رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري برحلة خارجية لحشد الدعم في الإمارات وتركيا ومصر.

لبنان في خضم كارثة طويلة، مترهلة، بطيئة الحركة، فالبلد مقسم على أسس طائفية ونظام سياسي منهار.

ولدى لبنان أيضاً دولة مسلحة داخل دولة تسمى حزب الله، والتي تسحب الأموال النقدية، وتلعب دوراً في الأمن، وتدير بشكل متزايد شبكة موازية من الخدمات الصحية والبنوك والبناء وحتى السوبر ماركت. هذه العوامل أفرغت لبنان وتركته قشرة فارغة.

الأزمة الحالية هي بسبب أسعار الوقود وانخفاض في أسعار الصرف. وفي غضون ذلك، انتقد كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي السياسيين اللبنانيين لتأخرهم في تشكيل حكومة جديدة، مع اقتراب العقوبات.

كما أن البنك المركزي اللبناني والمؤسسات المصرفية على حافة الهاوية، والكارثة آخذة في الازدياد، وهناك تحذيرات من أن الناتج المحلي الإجمالي للبنان سيستمر في الانخفاض، بنسبة 30٪ في السنوات الأخيرة. وأفادت وكالة رويترز أن "الأزمة المالية قضت على الوظائف وأثارت مخاوف من تنامي الجوع ووضعت أكثر من نصف سكان لبنان تحت خط الفقر. فقدت الليرة اللبنانية حوالي 90٪ من قيمتها منذ أواخر عام 2019".

مسؤول بالجيش المصري يؤكد استعداد القوات لمواجهة التحديات الإقليمية

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "قال متحدث باسم القوات المسلحة المصرية إنهم على دراية بالتحديات التي تواجه المنطقة ومستعدون للتعامل معها".

وأضاف غريب عبد الحافظ: "ليس من الحكمة، في ظل إمكانياتنا وقوتنا الرادعة العالية، اختبار رد فعل القوات المسلحة المصرية".

وأوضح حافظ أن البحرية المصرية خضعت لتحديثات كبيرة زادت من قدرتها على تأمين المجال البحري على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر.

وقال: "على مدى السنوات القليلة الماضية، أنشأنا قواعد عسكرية متعددة، بما في ذلك قاعدة محمد نجيب العسكرية في تموز2017 - وهي أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط - وقاعدة سيدي براني العسكرية".

أما القاعدة الثالثة، وهي قاعدة برنيس العسكرية، فتضم قاعدة جوية وبحرية تؤمن ساحل البحر الأحمر والجنوب الاستراتيجي لمواجهة أي تهديدات قد تؤثر على الأمن القومي المصري.

وافتتحت، السبت، القاعدة البحرية "3 تموز"، امتداداً لجهود تحديث القوات المسلحة، والتي تشمل إمدادها بأحدث الأسلحة والمعدات.

وخضعت البحرية المصرية لتحديث كبير، مما زاد من قدرتها على تأمين المجال البحري على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر.

هل يأخذ البنتاغون الصين على محمل الجد؟

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية في تحليل لها: "يواجه قادة الدفاع الأمريكيون مشكلة: ما يقولونه لا يتوافق مع ما يفعلونه. وهو ما يتضح في عدم التطابق في ميزانية البنتاغون الأخيرة. وتقوض فجوة "قول-فعل" ثقة الكونغرس والشعب الأمريكي".

ويعتبر القادة العسكريون الصين التحدي الأول الذي يواجهونه، وغالباً ما يصفون بكين بأنها "منافس استراتيجي ذو قدرة متزايدة"، كما حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي بأنها تهديد "سريع الخطى".

ومع ذلك، فإن طلب الميزانية يقلل من قدرة البحرية والقوات الجوية - الخدمات التي كان من الممكن أن يكون لها دور كبير في أي صراع في غرب المحيط الهادئ - للرد على التهديدات في تلك المنطقة.

وتخبر ميزانية الدفاع الشعب الأمريكي والحلفاء أنه على الرغم من قولهم إن الصين تشكل تهديداً، إلا أنهم لم يتخذوا أي إجراءات للرد.

(م ش)