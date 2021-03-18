​​​​​​​صحف عالمية: لا مفر من الصدام بين روسيا وتركيا الحليفتين وبايدن يعيد تشكيل تحالفاته مع آسيا

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى العلاقات الروسية التركية وكذلك إعادة بايدن تشكيل تحالفات بلاده صوب اليابان وكوريا الجنوبية.

العرب نيوز السعودية: لا مفر من الصدام بين الحليفين تركيا وروسيا

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية في تحليل لها: "بعد أن خاضتا الحرب 12 مرة على الأقل على مر القرون، من غير المرجح أن تكون تركيا وروسيا حليفتين".

وفي عام 2015، عندما أسقطت تركيا طائرة حربية روسية وكذلك مقتل السفير الروسي أندريه كارلوف بالرصاص في أنقرة، بدا أي اتفاق بين الطرفين غير مرغوب فيه، ولكن المثير للدهشة أن الواقع منذ تلك النقطة المنخفضة في العلاقات بين الدولتين هو أنهما تقاربتا من بعضهما البعض.

بينما يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دق إسفين بين تركيا وحلفائها في حلف شمال الأطلسي، لا يزال يتعين رؤية كيف تستمر هذه العلاقة بين الخصوم التاريخيين.

ونظرًا لكون مساحتها تبلغ 17 مليون كيلومتر مربع في شمالها، فإن روسيا تمثل حقيقة ثابتة بالنسبة لتركيا، وبالنسبة للكرملين، فإن تطلعات 80 مليون مسلم إلى توسيع سلطتهم مرة أخرى خارج حدودهم تشكل تهديدًا لمجال النفوذ التقليدي لروسيا. في القوقاز كانت طموحات الطرفين دائمًا وستستمر. حيث ترى تركيا في جورجيا حليفًا محتملًا لحلف شمال الأطلسي، ولطالما نظرت روسيا إلى القوقاز كمضيف فقط للدول العميلة.

وعلى مدى عقود، ظل النزاع حول قره باغ في حالة ركود، حيث افتقرت باكو إلى الإرادة للعمل بشكل مستقل دون روسيا، التي دعمت في الوقت نفسه منافستها الأرمينية إلى أقصى حد. ومع ذلك، فإن تدخل تركيا في عام 2020، بدلاً من استعداء الموقف، أدى في الواقع إلى معاهدة سلام وإعادة ترتيب الأراضي.

ولخص بوتين تسامحه مع مغامرات تركيا العسكرية عندما صرح في تشرين الثاني/نوفمبر: "اليوم، تقوم (فرنسا وألمانيا) بشكل مشترك بأداء واجباتهما الدفاعية والأمنية في حلف شمال الأطلسي بالطريقة التي يرونها مناسبة، لماذا لا نستطيع نحن (روسيا وتركيا) أن نفعل الشيء نفسه؟".

ويسلط هذا البيان الضوء على السبب الذي يجعل زواج المصلحة هذا يعني الكثير بالنسبة للكرملين: في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد، لا تستطيع روسيا إظهار نفسها إلا من خلال استكشاف العلاقات مع القوى الأخرى.

إن تحالفًا من نوع ما مع تركيا لا يحد فقط من فرص القوى الأخرى للانخراط في مجال نفوذ روسيا، بل له أيضًا قيمة مضافة تتمثل في تقويض الناتو.

إذا كانت أزمة الطائرات المقاتلة نقطة تحول في كيفية تعامل تركيا مع روسيا، فقد سلطت الضوء أيضًا على كيفية عمل سوريا كمخطط لكيفية عمل الطرفين معًا على حساب القوى الأخرى.

ومن خلال توفير شريان حياة بالغ الأهمية للحفاظ على نظام الأسد، تصرفت روسيا ضد الرأي العام الدولي، بينما وسعت وجودها في جزء من العالم كان، في كثير من النواحي، مصدر قلق أمريكي حصري.

وحيث أن علاقة أنقرة بواشنطن تحكمها الشخصية والانتخابات والمؤسسات والرأي العام، فإن علاقاتها مع روسيا شخصية بالكامل. كان بوتين هو الذي قيل إنه حذر رجب طيب أردوغان من محاولة الانقلاب عام 2016 وكان هو أيضًا هو الذي هنأ الرئيس التركي على بقائه.

وعلى الرغم من قيامها بكل ما كان ضروريًا لمواءمة نفسها مع الاقتصادات الأوروبية لمدة ستة عقود، فإن فرص انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أصبحت الآن بعيدة أكثر من أي وقت مضى.

ومع ذلك، بدلاً من الاندماج مع مبادرة الحزام والطريق الصينية وإعادة تنشيط العلاقات في الوقت نفسه مع الشعوب التركية في آسيا الوسطى، أصبحت روسيا الآن ذات أهمية متزايدة لتركيا. تم تسليط الضوء على هذا الاتجاه بشكل مذهل من خلال قرار شراء نظام الدفاع الجوي الروسي S-400.

يعرف الطرفان الآن أن لدى الآخر القوة، والأهم من ذلك، الجرأة على تنفيذ القرارات التي يتوصلان إليها. يحتاج القادة من كلا الجانبين فقط إلى النظر في التاريخ لتحديد مكان حدوث ذلك (الصدام الذي لا مفر منه): حول البحر الأسود أو في القوقاز أو في آسيا الوسطى، حيث تهدد السياسات التركية روسيا بشكل متزايد.

بايدن يعيد تشكيل تحالفات بلاده صوب اليابان وكوريا الجنوبية

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية: "تسلط أول رحلة خارجية لأعضاء إدارة بايدن الضوء على شريكين أساسيين في تحديات واشنطن مع الصين وكوريا الشمالية".

وخلال المحطة الأولى من رحلة متعددة المدن، ارتدى وزير الخارجية أنطوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن دبابيس زرقاء أثناء وجودهما في طوكيو، وهو عرض للتضامن مع اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية.

ولكن يوم الأربعاء، مع وصول المسؤولين إلى سيول، اختفت الدبابيس، وهو اعتراف بأن الأمر يحمل وزنًا أقل في كوريا الجنوبية التي تعطي حاليًا الأولوية للتعامل مع نظام كيم جونغ أون.

وبعد أربع سنوات من عدم اهتمام الولايات المتحدة النسبي بحلفائها، تعهد الرئيس بايدن بإعادة بناء العلاقات مع الأصدقاء الأجانب، واختيار شريكين أساسيين لتحديات واشنطن مع الصين الصاعدة وكوريا الشمالية النووية المتزايدة.

نتنياهو يواجه عقبات جديدة في التصويت الإسرائيلي الأخير

وقالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية: "يسير الإسرائيليون نحو انتخاباتهم الرابعة خلال عامين، مضطرين إلى التفكير مرة أخرى في مستقبلهم السياسي".

وتشبث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة بالسلطة طوال فترة الجمود السياسي الطويل في البلاد، لكنه سيواجه عوامل متقاطعة جديدة تمامًا بينما يواجه تحديات قوية من اليسار واليمين.

ومع وجود نظام انتخابي يشجع التشرذم وتعدد الأحزاب، يراهن الكثير من الإسرائيليين على أن التصويت لن يؤدي إلا إلى استمرار الجمود السياسي وأن نتنياهو، مرة أخرى، سيكون في خضم العملية.

ولكن في خضم هذه الأزمة، برزت إسرائيل كرائدة عالمية في تطعيمات COVID-19، حيث تم تلقيح 4 ملايين من أصل 7 ملايين بالغ. إذا حصل نتنياهو المحاصر على فترة ولاية سادسة، كما يقول الكثيرون، فإن فوزه سيعتمد على قدرته على الحصول على لقاحات كافية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ولكن على عكس الانتخابات الوطنية الثلاثة الماضية، يدخل نتنياهو الأيام الأخيرة من حملته بدون حليف قوي في واشنطن. حرمت خسارة الرئيس ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر نتنياهو من جناحه الدبلوماسي ودعامة حملته الانتخابية، ويقول خصومه الآن إن احتضانه الوثيق للجمهوريين يترك إسرائيل في مواجهة مع إدارة بايدن الديمقراطية الجديدة.

ولكن نتنياهو يتمتع بسمعة يستطيع من خلالها الهروب من المواقف السياسية الأكثر صعوبة وتحويل الأزمات مثل جائحة COVID-19 لصالحه.

ومع استطلاعات الرأي المتأرجحة التي تظهر الدعم الفاتر لرئيس الوزراء، يعتقد معظمهم أن الانتخابات تتوقف على إقبال الناخبين ومدى تأثير قصة اللقاح في خيارات الناخبين.

(م ش)