​​​​​​​صحف عالمية: كورونا فرصة للحفاظ على المناخ ومخاوف من حرب أوسع نطاقا في اليمن

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى تداعيات فيروس كورونا, بالإضافة إلى ممارسات تركيا في شمال وشرق سوريا, وإلى الأوضاع اليمنية.

واشنطن تايمز: رئيسة صندوق النقد الدولي توافق على أن الوباء فرصة عظيمة لدفع الأجندة الخضراء

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها تداعيات فيروس كورونا، وفي هذا السياق قالت صحيفة واشنطن تايمز " رددت كريستينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، تغريدة النائبة في مجلس النواب الامريكي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيزعلى تويتر يوم الاثنين بأن جائحة الفيروس التاجي هي فرصة عظيمة لدفع المبادرات الخضراء".

وقالت النائبة الأمريكية "انظروا، الطبيعة الأم لن تدعنا ننسى أن تغير المناخ يشكل خطرا كبيرا على رفاهية الناس ورفاه الاقتصادات في الوقت الحالي، وعندما نتعامل مع COVID-19 ونعيد تشغيل الاقتصادات، إنها فرصة رائعة لمعرفة ما هي السياسات التي يمكننا وضعها، وحتى تسريع ذلك، ويمكننا أن نرى نموا صديقا للمناخ في المستقبل, ما هي المجالات التي يمكننا متابعتها, أسعار النفط منخفضة جدا, إنها فرصة جيدة جدا للتخلص التدريجي من الدعم الضار، والاستفادة من أسعار النفط المنخفضة هذه".

التايمز: صرخات محمد حامد أسكتت صرخات الجنود الجرحى

وبخصوص ممارسات تركيا في شمال وشرق سوريا قالت صحيفة التايمز "بعد أن دمرت الحرب منزله وكان على وشك الموت، كان الصبي المحترق يبلغ من العمر 13 عاما فقط، ومع ذلك فإن الندوب الموجودة على جسده وعقله ترسم مسار المحنة المتكررة والبقاء على قيد الحياة".

والتقت صحيفة التايمز محمد حامد لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما تم نقله إلى مستشفى ميداني في تل تمر، شمال شرق سوريا، وجذعه وذراعاه يشتعلان باللهب بعد أن تعرض لقصف تركي.

وكانت صرخات الطفل الكردي في ذلك اليوم رهيبة لدرجة إسكات صرخات الجنود الجرحى، وصمت كلام الطاقم الطبي.

واشنطن بوست: الأمم المتحدة تخشى من حرب أوسع نطاقا في اليمن

وفي الشأن اليمني قالت صحيفة واشنطن بوست "أثار إعلان الحكم الذاتي من قبل أكثر الجماعات اليمنية الانفصالية الجنوبية نفوذا مخاوف من أن الصراع في اليمن قد يتصاعد، في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني لمنع انتشار الفيروس التاجي الجديد.

وقالت الإمارات العربية المتحدة، الداعم الرئيسي للانفصاليين، الاثنين أنها تعارض الإعلان، وحثت الجماعة على احترام اتفاق السلام الذي وقّعته العام الماضي مع الحكومة المعترف بها دوليا، والتي تؤكد السيطرة المشتركة على الجنوب, ودعت المملكة العربية السعودية التي تقود إلى جانب الإمارات العربية المتحدة تحالفا إسلاميا سنيا إقليميا يقاتل في اليمن الجنوبيين، واصفة إياها بأنها "عمل تصعيدي".

كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها، وحثت الأطراف المتناحرة على الالتزام باتفاق السلام المعروف باتفاق الرياض, ويبدو أن الاتهامات بالتأخير في تنفيذ الهدنة قد دفعت قرار المجلس الانتقالي الجنوبي في نهاية الأسبوع إلى إعلان الحكم الذاتي.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث: "إن آخر تحول للأحداث مخيّب للآمال، خاصة وأن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعاف بعد من الفيضانات وتواجه خطر COVID-19, الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب على جميع الأطراف السياسية التعاون بحسن نية، والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية، ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول".

(م ش)