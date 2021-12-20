​​​​​​​صحف عالمية: خلافات بين طهران والحوثيين وتحذيران من حرب أهلية في الولايات المتحدة

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى حصول بين خلافات بين طهران والحوثيين واحتمالات الحرب الأهلية في الولايات المتحدة، إلى جانب الأوضاع في السودان.

كبير الدبلوماسيين الإيرانيين في اليمن يغادر البلاد

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "غادر كبير الدبلوماسيين الإيرانيين في اليمن البلاد بعد اتفاق بين جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة والسعودية، وفقاً لمسؤولين إقليميين".

وقال مسؤولون سعوديون وإيرانيون وحوثيون إن حسن إيرلو، الذي تم تهريبه إلى اليمن العام الماضي وعين سفيراً لإيران في أجزاء من البلاد يسيطر عليها الحوثيون، غادر على متن طائرة عسكرية عراقية أُرسلت لاصطحابه.

وفي الأيام الأخيرة، طلب قادة الحوثيين من المملكة العربية السعودية السماح لإيرلو بالعودة إلى إيران على الفور. ووصفت المملكة رحيل إيرلو بأنه علامة على الاحتكاك بين الحوثيين وطهران.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الدبلوماسي غادر اليمن لتلقي العلاج الطبي العاجل بعد إصابته بـ Covid-19.

ولعب إيرلو، وهو عضو في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، دورًا دبلوماسيًا وعسكريًا رئيسيًا في اليمن، حيث عمل مع قوات الحوثي في ​​استراتيجياتهم السياسية والمعركة، وفقًا لمسؤولين إقليميين.

ونفى سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ومحمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة الحوثي التكهنات السعودية بأن رحيل الدبلوماسي جاء نتيجة احتكاك بين طهران والحوثيين.

جنرالات سابقون في الجيش الأميركي يحثون البنتاغون على الاستعداد لحرب أهلية محتملة

وكتب ثلاثة جنرالات سابقين في الجيش الأميركي مقالًا في صحيفة واشنطن بوست الأميركية "دعوا فيه البنتاغون إلى اتخاذ الاستعدادات لـ "تمرد" آخر بعد انتخابات 2024.

وحث هؤلاء القادة العسكريين على التحرك لمنع تكرار مشاهد مثل تلك التي اندلعت خلال أحداث 6 كانون الثاني ودعا قادة إلى إجراء "مناورات حرب" من أجل الاستعداد لمحاولة انقلاب.

وفي 6 كانون الثاني 2021، اقتحم مئات الأشخاص مجمع الكابيتول الأميركي لمنع المشرعين من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات عام 2020، مما أدى في النهاية إلى انتهاك المجمع وإجبار أعضاء الكونغرس على الإغلاق من أجل سلامتهم.

إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المتظاهرين في السودان

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "أطلقت قوات الأمن السودانية، الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على مئات الآلاف من المتظاهرين الذين نظموا مسيرة في الخرطوم للمطالبة بانتقال مدني إلى الديمقراطية".

وجاءت الاحتجاجات في الذكرى الثالثة للمظاهرات التي أدت إلى انتفاضة شعبية اطاحت بالديكتاتور عمر البشير.

وردد المتظاهرون في القصر الرئاسي بالخرطوم هتافات مناهضة للقائد العسكري عبد الفتاح البرهان الذي قاد انقلاباً في 25 تشرين الأول.

وأغلق المتظاهرون الطرق حول المنطقة التي جرى فيها التظاهرة. وحمل كثيرون أعلامًا سودانية وصورًا لمتظاهرين قُتلوا في المظاهرات في الأشهر القليلة الماضية.

(م ش)