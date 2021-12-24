​​​​​​​صحف عالمية: إسرائيل لم تعد قادرة على وقف البرنامج النووي الإيراني

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى مدى فاعلية أي ضربة عسكرية إسرائيلية على وقف برنامج إيران النووي، وكذلك إلى المحادثات الروسية الأميركية المزمع عقدها الشهر المقبل بخصوص أوكرانيا.

هل ضربة عسكرية لإيران توقف برنامجها النووي؟

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن احتمال الضربات الإسرائيلية على إيران: "قال الباحث في معهد دراسات الأمن القومي المتخصص في إيران الدكتور راز زيمت، إن أي ضربة اسرائيلية ضد إيران ستؤخر البرنامج النووي وستؤجله لأطول فترة ممكنة، ولكن لن تدمره.

وحذر زيمت كل من الأميركيين والدبلوماسيين الأوروبيين من أن المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني في فيينا "تصل بسرعة إلى نهاية الطريق".

ومع تشاؤم إسرائيل بشأن أي نتيجة من المحادثات النووية، إلى جانب الحملة الدبلوماسية، تستعد مؤسسة الدفاع الإسرائيلية لسيناريو أسوأ الحالات، بما في ذلك الخيار العسكري ضد ايران.

قال زيمت: "عندما نتحدث عن خيار عسكري، هناك قضايا مختلفة يجب أن تؤخذ في الاعتبار. هل تستطيع إسرائيل أن تنفذها بمفردها؟ من وجهة نظري في هذه المرحلة، لا أعتقد أن هناك خياراً إسرائيلياً يمكن تنفيذه صباح الغد".

وأضاف "إلى متى سيكون الخيار فعالاً؟ هل ستؤدي ضربة عسكرية إسرائيلية إلى تأخير برنامج إيران النووي ما بين عام إلى عامين، فهذا سؤال آخر؛ لأن البرنامج النووي في إيران مختلف تماماً عن البرنامج الذي استهدفته إسرائيل في سوريا والعراق".

وقال زيمت إن لديهم المعرفة والتكنولوجيا، مضيفاً أنه "حتى لو نجحت إسرائيل في مهاجمة المنشآت النووية، فإن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يتمكنوا من إعادة تأهيل قدراتهم".

إلى جانب الاعتبارات التي يجب على إسرائيل أن تأخذها في الاعتبار إذا قررت توجيه ضربة، يجب أن تكون على دراية بالرد الانتقامي الذي من المرجح أن ينفذه حزب الله ووكلاء آخرون.

وحذر زيمت من أن "التهديد رقم واحد بعد الهجوم الإسرائيلي سيكون رد حزب الله وترسانتهما الصاروخية".

الولايات المتحدة وروسيا تقتربان من عقد المحادثات حول أوكرانيا

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية، عن المحادثات الروسية الأميركية حول أوكرانيا: "اقتربت الولايات المتحدة وروسيا من عقد محادثات بشأن التوترات المحيطة بأوكرانيا، على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين حذروا من أن موسكو تواصل حشد قواتها من أجل عمل عسكري محتمل ضد جارتها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن المسؤولين الأميركيين والروس سيجتمعون الشهر المقبل في جنيف. وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة اقترحت أيضاً إجراء محادثات، ولا يزال الجانبان يحاولان تسوية الخلافات حول كيفية هيكلة المفاوضات والقنوات التي يجب استخدامها.

وهددت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك عقوبات اقتصادية قاسية وتعزيز قدرات منظمة حلف شمال الأطلسي على أراضي أعضائها في أوروبا الشرقية لردع هجوم روسي. ومع ذلك، قال مسؤولو إدارة بايدن إنهم مستعدون لإجراء محادثات لتهدئة التوترات.

وفي الوقت نفسه، قال المسؤولون الأميركيون إن عدد الكتيبة التكتيكية الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا قد ارتفع إلى 53 - من ما يقدر بنحو 50 في الأسابيع الأخيرة - وأن تعزيز القوات مستمر. كل مجموعة لديها حوالي 800 جندي.

وقال مسؤول أميركي إن محللي المخابرات يرون الآن أن التدخل الروسي مرجح أكثر. وقال المسؤول: "التفكير على هذا المنوال".

وقال مسؤول استخباراتي أميركي آخر عن القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية: "إنهم بالتأكيد في حالة تحرك".

إن زيادة عدد قوات بوتين والحديث عن المفاوضات يترك المحللين الأميركيين يتساءلون عما إذا كانت موسكو تحاول الضغط على الرئيس بايدن لتقديم تنازلات أو تستعد لعمل عسكري".

الأمم المتحدة تدعو السلطات الليبية إلى احترام الملايين الذين سجلوا أسماءهم للتصويت

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية حول الانتخابات الليبية: "ذكّرت الأمم المتحدة السلطات الليبية أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لا غنى عنها للتوصل إلى حل سلمي للأزمات السياسية في ليبيا.

وقالت المستشارة الأممية لليبيا ستيفاني ويليامز: "لا ينبغي بأي حال من الأحوال استغلال التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الـ 15 الماضية".

ودعت القادة إلى احترام إرادة ملايين الليبيين الذين سجلوا أسماءهم للتصويت، وحثت السياسيين على الاستمرار في التركيز على العملية الانتخابية والسعي إلى تهيئة الظروف اللازمة لتكون الانتخابات آمنة ونزيهة وحرة.

تم تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية التي طال انتظارها، والمقرر إجراؤها في 24 كانون الأول، لمدة شهر يوم الأربعاء، بعد توصية من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وسط خلافات حول القوانين التي تحكم الانتخابات، وأهلية العديد من المرشحين المسببين للانقسام، والاقتتال الداخلي بين مختلف الجماعات المسلحة".

(م ش)