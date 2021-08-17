​​​​​​​صحف عالمية: هزيمة أميركا في أفغانستان ستعزز الجهاديين في العالم وجيران أفغانستان يترقبون

تطرقت الصحف العالمية إلى سيطرة طالبان على أفغانستان وتداعيات ذلك على دول الجوار وعلى المنظمات الإرهابية وعلى الشعب الأميركي نفسه.

غزو ​​طالبان لأفغانستان يزعج الخريطة الدبلوماسية

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية في تقرير لها "قد تتقوض جهود الولايات المتحدة لعزل طالبان من خلال تواصل النظام الجديد مع روسيا والصين والدول المجاورة".

وأدى صعود طالبان إلى إعادة رسم الخريطة الدبلوماسية للولايات المتحدة وخصومها وهم يتنافسون على تشكيل مستقبل أفغانستان.

وتتحرك الصين وروسيا بالفعل لبناء علاقات مع طالبان واستضافتا مسؤولين من طالبان حتى قبل أن يكمل الجيش الأميركي انسحاب قواته. ونتيجة لتوسع نفوذ بكين وموسكو في كابول، اتصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن بوزيري الخارجية الصيني والروسي يوم الاثنين.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية إن الدبلوماسيين اتفقوا على مواصلة المشاورات، التي ستشمل الصين وباكستان، حول كيفية تشجيع "حوار شامل بين الأفغان في الظروف الجديدة". كما اتصل بلينكن يوم الاثنين بنظرائه في باكستان والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى مسؤولين في المفوضية الأوروبية ومنظمة حلف شمال الأطلسي.

ومع اختفاء النفوذ العسكري الأميركي، من المرجح أن يمثل الوعد برفع العقوبات الحالية أو فرض عقوبات جديدة وسيلة رئيسية لواشنطن لمحاولة التأثير على حكومة تهيمن عليها طالبان.

ومع ذلك، قد تواجه أي مقترحات لفرض عقوبات جديدة من جانب الأمم المتحدة تحديات من الصين وروسيا، اللتان تمارسان حق النقض في مجلس الأمن.

وقال الباحث أندرو سمول، إن الصينيين أو الروس "قد يكونون مستعدين للعب هذا الدور".

وتحتفظ روسيا والصين وإيران بسفاراتها في أفغانستان مع فرار معظم المسؤولين الغربيين. في الأشهر الأخيرة، سعت موسكو إلى بناء علاقات مع طالبان حتى مع مخاوفها بشأن حلفائها في آسيا الوسطى.

وقال محللون أن الصين يمكن أن تقدم أيضاً شريان حياة اقتصادي لطالبان، عبر المال أو على المدى الطويل من خلال الاستثمار لتطوير الموارد المعدنية في إطار برنامج الحزام والطريق الخاص بالبنية التحتية.

هزيمة طالبان للولايات المتحدة ستكون بمثابة دفعة للجهاديين في جميع أنحاء العالم

ومن جانبها قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تحليل لها: "إن سقوط كابول في أيدي طالبان سينهي النفوذ الأميركي في أفغانستان، ربما لعقود. وبهذا المعنى، يمكن مقارنتها بالإطاحة بشاه إيران عام 1979، أو سقوط سايغون عام 1975، أو الثورة الكوبية عام 1959".

مع خروج الولايات المتحدة من هناك، ستسعى طالبان إلى بناء علاقات مع مجموعة من الجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك الصين وباكستان ودول الخليج. يبدو أن حكام أفغانستان الجدد يتوقون إلى الاعتراف الدولي والتجارة والمساعدات التي ستنبع من ذلك. هذه الرغبة قد تقنع طالبان بتخفيف دوافعها الأكثر تعصباً.

ولكن الحكومات الأجنبية ليست الجمهور الدولي الوحيد الذي قد يثير اهتمام طالبان. إن حقيقة نجاح حركة إسلامية عنيفة في هزيمة الولايات المتحدة ستعزز الجهاديين في جميع أنحاء العالم - الذين قد يتطلعون الآن إلى أفغانستان بقيادة طالبان للحصول على التوجيه والإلهام.

وتقع أفغانستان أيضاً على حدود الصين وإيران وباكستان وآسيا الوسطى، وهي قريبة من الهند. ستشعر كل هذه الدول بالقلق من انتشار العنف المستوحى من طالبان.

وستكون الهند مستعدة لمزيد من المشاكل في جامو وكشمير، المقاطعة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة. لدى الصين سبب يدعو للقلق من أن الأويغور، الذين يحاربون قمع بكين في شينجيانغ، قد يجدون قاعدة في أفغانستان. ستسعد إيران برؤية أميركا مهزومة، لكنها ستقلق بشأن مصير الهزارة، وهم أقلية شيعية، الذين اضطهدتهم حركة طالبان بشدة. سوف يستعد كل جيران أفغانستان والاتحاد الأوروبي لتدفق اللاجئين.

ولكن البلد المجاور الأكثر غموضاً وخطورة هو باكستان. لعقود من الزمان، سمحت الحكومة في إسلام أباد - وخاصة أجهزة المخابرات الباكستانية - بملاذات آمنة لطالبان. كانت هذه السياسة نصف مرفوضة ونصف مبررة على أساس أن باكستان بحاجة إلى "عمق استراتيجي" - مما يعني منع وقوع أفغانستان تحت نفوذ الهند. كما ساعد تأثير الإسلاميين المتشددين داخل باكستان نفسها على خلق بيئة متساهلة لطالبان.

ومع ذلك، فإن سيطرة طالبان على أفغانستان المجاورة تشكل خطورة أيضاً على باكستان. سوف يشجع الجهاديين داخل البلاد بالتحرك. تعد الحدود التي يبلغ طولها 1600 ميل بين البلدين مليئة بالثغرات. يبدو أن حركة طالبان الباكستانية قد عاودت الظهور بالفعل - وقد أعلنت الشهر الماضي مسؤوليتها عن 26 هجوماً إرهابياً في باكستان، بما في ذلك تفجير انتحاري قتل تسعة عمال صينيين. يمكن أن يصبح المسؤولون الباكستانيون العلمانيون أهدافاً أيضاً.

وتأمل جميع البلدان المجاورة لأفغانستان أن تكون طالبان قد تعلمت بعض الدروس من الفترة الأخيرة في السلطة من 1996-2001 ولن تسمح لبلدهم بأن يصبح مرة أخرى قاعدة للجهاديين الدوليين.

الولايات المتحدة المنقسمة توافق على أن الانسحاب من أفغانستان عبارة عن فوضى

أما صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية فقالت: "بينما نقترب من النهاية الرسمية للحرب في أفغانستان، وهو صراع استمر 20 عاماً وكلف تريليون دولار بالإضافة إلى آلاف الأرواح، فإن الأميركيين منقسمون أكثر من أي وقت مضى".

ربما لم يكن مفاجئاً أن الأغلبية اليمينية قد اختارت إلقاء اللوم على الرئيس الأميركي جو بايدن في "خسارة الحرب" وأن معظم الديمقراطيين يقفون إلى جانب رجلهم ويدعمون جهاراً الانسحاب والخروج النهائي.

الصراع، الذي أطلقه الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش رداً على أحداث الحادي عشر من أيلول، كان مدعوماً من قبل المحافظين، قد تم وصفه بأنه مستنقع عندما تولى الرئيس السابق باراك أوباما منصبه.

وأعلن الرئيس السابق دونالد ترامب أن جميع القوات ستعود إلى الوطن بحلول عيد الميلاد 2020 وبعد شهر واحد، أخبر المراسلين أنه تحدث مع الملا عبد الغني برادار، قائلاً: "لقد اتفقنا على اللاعنف، لا نريد العنف، سنرى ما سيحدث. إنهم يتعاملون مع أفغانستان، لكننا سنرى ما سيحدث".

ويتفق الأميركيون على القليل في هذه الأيام، حيث تحولوا إلى الداخل بسبب جائحة طال أمدها واستنزفتهم حرب ثقافية قسّمت العائلات والأصدقاء. لكن كثيرين يتفقون الآن على أن طالبان انتهكت الاتفاق المبرم مع ترامب، وأنهم لا يأبهون لعقوبات الأمم المتحدة أو محادثات السلام.

كما أنهم يخشون مستقبل الأفغان الذين تتركهم الولايات المتحدة وراءهم، والذين خدم الكثير منهم إلى جانب القوات الأميركية.

(م ش)