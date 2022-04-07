​​​​​​​صحف عالمية: حلفاء واشنطن منقسمون حيال روسيا واليمن نحو الحل

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى الانقسام الحاصل بين حلفاء واشنطن بخصوص معاقبة موسكو، والحل السياسي في اليمن.

حلفاء الولايات المتحدة يفرجون عن ما يقرب من 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "قال مسؤولون مطلعون إن حلفاء الولايات المتحدة يخططون للإفراج عن ما يقرب من 60 مليون برميل نفط إضافي من احتياطاتهم، لينضموا إلى إدارة بايدن في محاولة لتخفيض الأسعار بعد أن ارتفعت بشكل حاد عندما غزت روسيا أوكرانيا".

وقال مسؤولون إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية المكونة من 31 دولة - والتي تشمل الولايات المتحدة ومعظم أوروبا وأستراليا واليابان والمكسيك وغيرها - تخطط للإعلان عن إصدار احتياطي جديد يبلغ إجماليه 120 مليون برميل. سيأتي ما يقرب من نصف هذه الكمية من الاحتياطيات الأميركية، والتي تم تضمينها في قرار واشنطن المعلن سابقًا بالإفراج عن 180 مليون برميل من النفط على مدى ستة أشهر.

وهذا يترك حوالي 60 مليون برميل من النفط الإضافي ستصل إلى السوق بسبب قرار وكالة الطاقة الدولية، والذي من المتوقع الإعلان عنه بحلول نهاية الأسبوع. وقال مسؤول إنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن تلك البراميل على مدى ستة أشهر لتتبع الجدول الزمني للولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 5.2٪ إلى 101.07 دولار للبرميل يوم الأربعاء. وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إن أعضائها سيطلقون احتياطيات إضافية لكنها لم تذكر مقدارها.

ويأمل المسؤولون الغربيون أن تساعد الإمدادات الجديدة في دعم اقتصاداتهم مع تحرك العديد من المشترين لوقف شراء النفط من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وثالث أكبر منتج في العالم. لقد فرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على واردات النفط الروسية، بينما تناقش الدول الأوروبية ما إذا كانت ستفعل ذلك أيضًا. تعتمد أوروبا على موسكو في حوالي ربع وارداتها النفطية.

ألمانيا تمول روسيا

وقالت صحيفة الديلي التليغراف البريطانية ان "أوكرانيا تدفع ثمن تقاعس ألمانيا في الحرب الدائرة في أوكرانيا، حيث دمرت برلين سمعتها الدولية من خلال الاستمرار في تمويل آلة الحرب الروسية".

وفي ضوء التقارير عن الفظائع المروعة التي ارتكبت ضد المدنيين الأوكرانيين، يرد الاتحاد الأوروبي بحزمة عقوبات جديدة، لكن ألمانيا ما زالت تعترض الطريق لفرض حظر على استيراد، الغاز الذي هو أكثر أصول بوتين تحقيقاً للربح.

كما أن برلين تحتاج إلى قبول أن هناك ثمناً يتعين دفعه مقابل سياسة الطاقة المتراخية على مدى العقدين الماضيين. وفي الوقت الحالي يدفع الأوكرانيون ثمن ذلك. ومنذ عام 2014 وحده، أرسلت برلين 170 مليار يورو إلى موسكو لدفع ثمن واردات الغاز والفحم والنفط.

ولكن ألمانيا تكافح، من أجل القضاء على مخالب الكرملين الاقتصادية. وعلى الرغم من بعض التخفيضات التي يتم إجراؤها، لا تزال ألمانيا تستورد 40 بالمئة من غازها وثلث نفطها ونصف فحمها من روسيا.

كما أن معظم البنية التحتية للطاقة في البلاد مملوكة لأغلبية الشركات الروسية، من خطوط الأنابيب والمصافي إلى خزانات التخزين.

لا شك في أن الثمن الاقتصادي الذي يجب دفعه مقابل الحظر سيكون باهظاً، وتقول كريستيان سوينج، الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه، أن "الركود الكبير في ألمانيا سيكون أمرا حتميا". ويشير وزير الاقتصاد روبرت هابيك، الى أنه من السابق لأوانه فرض حظر، ويرى أن ألمانيا تفعل ما في وسعها لأن كل عقد يتم تعليقه يضر ببوتين.

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ينقل السلطة إلى مجلس الرئاسة

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في بيان متلفز اليوم الخميس إنه سلم سلطاته إلى مجلس رئاسي جديد".

وقال هادي في البيان إن مجلس القيادة الرئاسي الجديد سيتولى مهام كل من الرئيس ونائبه، كما أقال هادي نائب الرئيس علي محسن الأحمر ونقل تفويضه إلى المجلس الجديد.

وذكرت رويترز أن الهيئة ستنفذ واجبات سياسية وعسكرية وأمنية للحكومة اليمنية خلال ما وصفه البيان بـ "فترة انتقالية".

وذكرت وكالة أنباء سبأ المملوكة للدولة أن "الهيئة المنشأة حديثاً ستتولى مهام الرئيس ونائبه وستكون مسؤولة عن الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية للبلاد خلال الفترة الانتقالية".

وذكرت وكالة سبأ أن المجلس الرئاسي سيترأسه اللواء رشاد العليمي، المستشار السابق للرئيس اليمني، ويتألف مجلس الرئاسة من سبعة أعضاء.

وسيضم المجلس العميد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي واللواء طارق صالح ابن شقيق الرئيس اليمني المقتول علي عبد الله صالح الذي كان قائداً لقوات المقاومة الوطنية.

كما سيضم عبد الله العليمي مساعد هادي وسلطان العرادة محافظ مأرب واللواء فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت وعثمان مجلي عضو مجلس النواب اليمني وعبد الرحمن المحرمي أبو زرعة قائد قوات العمالقة.

ورحبت السعودية، الخميس، بقرار الرئيس اليمني نقل صلاحياته إلى المجلس. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة حثت الهيئة على بدء مفاوضات مع الحوثيين وقالت إنها سترتب ثلاثة مليارات دولار لدعم اقتصاد الدولة التي مزقتها الحرب.

وعبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن دعمه للمجلس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية على تويتر في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وقال الإعلان الرئاسي إنه سيتم إنشاء ثلاث هيئات لمساعدة المجلس الرئاسي.

وجاءت هذه الخطوة، وفقًا لبيان هادي، تماشياً مع مبادرة نقل السلطة لعام 2011 التي وضعها مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ستة أعضاء في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة والاضطرابات السياسية في البلاد.

وقال هادي "بهذا الإعلان سيتم تشكيل مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام الفترة الانتقالية. أفوض مجلس القيادة الرئاسي بشكل لا رجوع فيه صلاحياتي الكاملة وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

(م ش)