​​​​​​​صحف عالمية: حكومة أردوغان تقتل النساء في تركيا وسوريا وفرنسا

وتطرقت الصحف العالمية اليوم، إلى تشجيع حكومة أردوغان لمهاجمة النساء الكرديات في جميع أنحاء العالم، وكذلك تحذيرات واشنطن من خطر توسع الإرهاب في أفريقيا.

'تركيا تشجّع على زيادة التطرف لمهاجمة النساء الكرديات'

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "تظهر صور دنيز بويراز وهي مبتسمة، لكن بالنسبة لليمين المتطرف في تركيا، كانت تمثل تهديدًا، فهي ناشطة شابة لم تكن من مؤيدي حكومة رجب طيب أردوغان".

وقُتلت دنيز الأسبوع الماضي على يد رجل يبدو أنه مقرب من الدولة التركية. كان المسلح قد خدم في سوريا، دخل إلى مكتب حزب سياسي معارض في أزمير وقتل دنيز بويراز.

وأصبحت النساء أهدافًا رئيسة للحكومة التركية المتطرفة في السنوات الأخيرة. وتُظهر مقاطع الفيديو بشكل متزايد العنف ضد النساء في شوارع المدن، بما في ذلك تعرض النساء للضرب على أيدي الرجال. تركيا، التي كانت مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، متهمة الآن بإرسال قتلة لاستهداف ناشطات من سوريا إلى فرنسا.

غالبًا ما تصور وسائل الإعلام الموالية للحكومة في تركيا النساء اللواتي يناضلن من أجل الحقوق على أنهن "إرهابيات"، أما الرجال الذين يتصورون مع الأسلحة ويدعمون الإرهابيين الفعليين في سوريا، يتم الاحتفال بهم كأبطال في أنقرة.

يشبه مقتل دنيز بويراز مقتل هفرين خلف، وهي شابة أخرى غير مسلحة تم تعقبها وقتلها في سوريا عام 2019.

كما تم عام 2013 استهداف ثلاث نساء كرديات في باريس، في حزيران 2020، استهدفت طائرة تركية ثلاث نساء كرديات في سوريا، وقتلتهن. وليس من قبيل المصادفة أن تستهدف هذه الهجمات النساء، من باريس إلى سوريا إلى تركيا. أنهن جميعًا جزء من حملة أوسع ضد النساء في تركيا وفي المناطق الواقعة تحت الاحتلال التركي في سوريا.

كلما وسعت أنقرة نفوذها، تقلصت حقوق المرأة، من إدلب إلى عفرين إلى سري كانيه وجرابلس، ومن ليبيا إلى قطر. ويرجع ذلك جزئيًّا إلى معارضة حزب العدالة والتنمية الحاكم لحقوق المرأة وصلاته بجماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة دينية يمينية متطرفة أدت إلى تآكل حقوق المرأة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

'جنرال أمريكي كبير يحذر من "حرائق هائلة للإرهاب" عبر أفريقيا'

وقالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية: "حذر جنرال أمريكي كبير مؤخرًا من أن "حريقًا هائلًا للإرهاب" سيجتاح أفريقيا، حيث يبدو أن القارة تستعد لتصبح بؤرة عالمية جديدة للتطرف الإسلامي".

وفي حديثه إلى الصحفيين خلال مناورة عسكرية دولية كبيرة في المغرب، قال الجنرال ستيفن تاونسند إن فروع المنظمات الإرهابية الكبرى مثل القاعدة وداعش تزداد قوة في أفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل. تضم منطقة الساحل أجزاء من مالي والنيجر وتشاد والسودان ودول أخرى في شمال أفريقيا.

وفي هذه الأثناء، يسيطر الشباب المنبثق عن القاعدة على مساحات شاسعة من الأراضي عبر الصومال وينفذ بشكل روتيني هجمات إرهابية مميتة على طول القرن الأفريقي.

وقال الجنرال تاونسند، قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا للصحفيين "أنا قلق بشأن الوضع الأمني في مجموعة من دول أفريقيا".

وعلى الرغم من حملات مكافحة الإرهاب المستمرة منذ سنوات، أشار الجنرال تاونسند إلى أن الوضع آخذ في التدهور.

وقال: "لا يبدو أن كل ذلك كافٍ لإيقاف ما أسميه النيران الهائلة للإرهاب الذي يجتاح تلك المنطقة".

'السعوديون يتفقون على صفقة نفطية مع باكستان لمواجهة النفوذ الإيراني'

وقالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية: "وافقت المملكة العربية السعودية على استئناف تقديم مساعدات نفطية لباكستان بقيمة 1.5 مليار دولار، وفقًا لمسؤولين في إسلام آباد، حيث تعمل الرياض على مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة".

وطالبت الرياض باكستان بسداد قرض قيمته ثلاث مليارات دولار العام الماضي بعد أن ضغطت إسلام آباد على السعودية لانتقاد إلغاء الهند الوضع الخاص لكشمير.

ولكن حدة الخلاف بين الحليفين منذ فترة طويلة تراجعت بعد لقاء رئيس الوزراء عمران خان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أيار.

وقال محللون إن أنباء صفقة النفط مع باكستان تأتي في الوقت الذي تشرع فيه السعودية في مسعى دبلوماسي مع الولايات المتحدة وقطر لبناء جبهة ضد إيران. رفعت الرياض حصارًا استمر ثلاث سنوات على قطر في كانون الثاني فيما وصفه الخبراء بأنه محاولة لكسب ود جو بايدن المنتخب حديثًا.

كانت باكستان قد اقتربت أكثر من الخصمين الإقليميين للسعودية إيران وتركيا، اللتين سعتا إلى جانب ماليزيا إلى إنشاء كتلة إسلامية لمنافسة منظمة التعاون الإسلامي التي تقودها السعودية.

علي الشهابي، المعلق السعودي المطلع على تفكير القيادة، قال إن "الدماء الفاسدة" تراكمت بين الرياض وإسلام آباد، لكن الاجتماعات الثنائية الأخيرة قد "طهرت الأجواء".

(م ش)