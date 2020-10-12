​​​​​​​صحف عالمية: حديث ترامب عن الانسحاب غير واقعي والجوع يطبق على اليمنيين والفلسطينيين

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، إلى حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكرر حول سحب قوات بلاده، بالإضافة إلى الوضع الإنساني في اليمن وفلسطين.

"حديث حملة ترامب عن انسحاب القوات لا يتطابق مع الواقع العسكري"

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: "أعاد الرئيس ترامب إلى الوطن عددًا قليلًا من القوات القتالية الأمريكية على الرغم من أن حملته للضغط على إيران تخاطر بنشوب صراع جديد في الشرق الأوسط".

وعندما قال الرئيس ترامب على تويتر الأسبوع الماضي، إن جميع القوات الأمريكية في أفغانستان قد تعود إلى الوطن بحلول عيد الميلاد، كان يكرر الهدف الذي استعصى عليه لسنوات (الانسحاب من الدول المنتشر فيه الجيش الأمريكي) من أجل الحصول على أصوات الناخبين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية.

وتعهد السيد ترامب منذ فترة طويلة بمغادرة أفغانستان، وعلى نطاق أوسع، إنهاء ما يسميه "حروب الولايات المتحدة التي لا نهاية لها" عبر الشرق الأوسط، وإحياء موضوع أساسي من حملته لعام 2016 حيث تشير بعض البيانات إلى أنه كان من الممكن أن تؤدي دورًا حاسمًا في انتخابه.

ولكن مع بقاء ثلاثة أشهر في ولايته الأولى، لم يرحب السيد ترامب بآخر جندي أمريكي من أي مكان، وبينما قام بسحب الآلاف من القوات من أفغانستان والعراق وسوريا، لا يزال الآلاف غيرهم يخاطرون بحياتهم هناك، وهو مصدر إحباط واضح لرئيس يأمل في إقناع الناخبين بنتائج واضحة وغير مسبوقة.

وعلى الرغم من إصرار المدافعين عنه على أنه يستحق الثناء لتجنب أي تدخلات أمريكية جديدة كبيرة، مما جعله أول رئيس منذ عقود يفعل ذلك، فقد نشر السيد ترامب آلاف الجنود الإضافيين في الخليج العربي ردًّا على التوترات المتزايدة مع إيران، والتي يحذر محللون من أنه قد تتحول إلى حرب ساخنة إذا أعيد انتخابه، كما أنه لم يفعل الكثير لتقليص القواعد العسكرية الأمريكية الرئيسة في أماكن مثل قطر والبحرين.

"تعثر عملية السلام في اليمن مع اشتداد القتال وانتشار الجوع"

وفي الشأن اليمني قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: "اشتد القتال في اليمن في الأيام الأخيرة، مما يهدد بإفساد عملية السلام المتوقفة وتعميق ما تسميه منظمات الإغاثة أسوأ كارثة إنسانية في العالم".

وفتحت جبهات جديدة في الصراع المستمر منذ ست سنوات حيث يستخدم الجانبان التجويع كسلاح في الحرب، وتصاعدت الاشتباكات حول مدينة الحديدة الساحلية، حيث أبرمت الحكومة المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران اتفاقًا لوقف إطلاق النار في أواخر عام 2018 كان من المفترض أن يمهد الطريق لاتفاق أوسع لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ست سنوات.

الأمم المتحدة: الناس في غزة يأكلون من القمامة

وبخصوص الوضع في غزة قالت صحيفة الغارديان البريطانية: "يبحث الناس في غزة بين القمامة للعثور على الطعام في الوقت الذي يكافح فيه الفلسطينيون مستويات غير مسبوقة من الفقر، وذلك بحسب رئيس وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.

ففي جميع أنحاء لبنان وسوريا والأردن وغزة وأماكن أخرى، يعاني اللاجئون الفلسطينيون بسبب الوباء، وفقًا لرئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني.

وفي إشارة إلى تقارير من موظفي الأونروا في القطاع قال لازاريني "في غزة، الناس تبحث عن الأكل في القمامة، المزيد من الناس يصارعون لتوفير وجبة أو وجبتين في اليوم لأسرهم، يعاني الفلسطينيون في الشرق الأوسط من فقر غير مسبوق".

(م ش)