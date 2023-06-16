​​​​​​​صحف عالمية: غوتيريش يهاجم مدمري الكوكب وواشنطن تسعى إلى ضم كييف للناتو

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، انتقادات غوتيريش للسياسات المدمرة للكوكب وسعي واشنطن إلى ضم كييف للناتو والمخاوف الإسرائيلية من وكلاء إيران.

غوتيريش يهاجم مدمري الكوكب

هاجم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، محاولات صناعة النفط والغاز لتبرير التوسع في استخدام الوقود الأحفوري باستخدام تقنية احتجاز الكربون على أنها "مقترحات لزيادة فعالية تدمير الكواكب".

وقال غوتيريش إن الخطط المعلنة للصناعة للتعامل إلى حد كبير مع الانبعاثات الكامنة وراء الاحتباس الحراري من خلال احتجازها، بدلاً من التخلص التدريجي من الإنتاج، تقوض أجندة المناخ.

وأشار غوتيريش إلى أنه مقابل كل دولار تنفقه الصناعة على التنقيب عن النفط والغاز والاستكشاف، تذهب 4 سنتات فقط إلى الطاقة النظيفة.

وأضاف يوم الخميس أن تعليقاته "لا تستهدف أي فرد" ولكنها كانت نداءً إلى "أولئك الذين لديهم القدرة على التغيير"، وحث شركات الوقود الأحفوري على تحويل أعمالها بالكامل إلى الطاقة المتجددة.

وسط انقسامات، الولايات المتحدة تدعم خطوة إضافية لدخول أوكرانيا للناتو

تقدّم الولايات المتحدة دعماً مؤقتاً لخطة من شأنها إزالة الحواجز التي تحول دون انضمام أوكرانيا إلى الناتو دون تحديد جدول زمني لقبولها، وهي خطوة متواضعة يأمل المسؤولون الأميركيون أن تتمكن من سد الانقسامات بين الدول الأعضاء حول مسار كييف للانضمام إلى التحالف العسكري عبر الأطلسي، حسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير إن إدارة بايدن "مرتاحة" لاقتراح من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ من شأنه أن يسمح لأوكرانيا بالتخلي عن عملية الترشيح الرسمية التي كانت مطلوبة من بعض الدول، وهي خطوة يمكن أن تسرع دخولها.

غالانت لأوستن: إيران تهاجم إسرائيل من خلال وكلائها في الشرق الأوسط

والتقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء الخميس، وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بروكسل لمناقشة إيران والجوانب المهمة الأخرى للعلاقة الأميركية الإسرائيلية.

وشدد على مدى تحفيز إيران للهجمات ضد إسرائيل باستخدام وكلاء لها في سوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية، وأكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقبل المناقشة، قال غالانت إنه التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار مسؤولي الدفاع، وراجع الإجراءات المطلوبة لضمان التفوق النوعي لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي الاجتماع في مرحلة حرجة حيث تتزايد التكهنات بشأن صفقة نووية جزئية مع الغرب بقيادة الولايات المتحدة مع طهران.

وأضاف غالانت أنهما اتفقا على توسيع التدريبات العسكرية الأميركية الإسرائيلية.

(م ش)