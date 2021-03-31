​​​​​​​صحف عالمية: غوتيريش يدعو إلى حل سياسي للمأساة السورية والاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على طهران

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى دعوات الأمين العام للأمم المتحدة لحل الأزمة السورية، وكذلك العقوبات الأوروبية المرتقبة على إيران.

غوتيريش: العالم عليه "مسؤولية جماعية" لإنهاء الحرب في سوريا

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الحرب في سوريا ليست حرب سوريا وحدها، وإن إنهاء هذه الحرب والمعاناة الهائلة، مسؤولية جماعية، اليوم، يجب علينا جميعًا الالتزام التام بتحقيق هذا الهدف".

ودعا مرة أخرى إلى حل سياسي للصراع، وكرر أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري، وأضاف أن البلاد في حالة من النسيان لأن "الوضع مستمر في الانجراف نحو حالة لا حرب ولا سلام".

وقال غوتيريش إن "التقدم المعقول" في عمل اللجنة الدستورية السورية هو خطوة حاسمة نحو تنفيذ القرار رقم 2254، وهذا يدعو إلى صياغة دستور جديد يمهد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث سيكون لجميع السوريين، بما في ذلك الشتات، الحق في التصويت.

وأضاف: "نتائج عمل اللجنة حتى الآن كانت أقل من توقعاتي، والأهم من ذلك أنهم لم يرقوا إلى مستوى توقعات الشعب السوري". وكرر دعوة وجهها غير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، للدورة السادسة المقبلة للجنة لوضع أهداف واضحة وأساليب عمل موثوقة وتعزيز التعاون بين رئيسيها المشاركين.

وقال غوتيريش إن هذا يمكن أن يكون أساسًا لبناء الثقة، حيث أكد مرة أخرى أن مصير السوريين ليس "بأيديهم وحدهم" بالنظر إلى أن العديد من القوات المسلحة الأجنبية التي تنشط في البلاد.

وصادف 15آذار/ مارس الذكرى العاشرة لبدء الحرب في سوريا، التي اندلعت بسبب حملة قمع وحشية من قبل قوات حكومة دمشق على المتظاهرين السلميين المطالبين بالإصلاحات، وفي هذا السياق قال غوتيريش: "منذ ذلك الحين، تحمّل السوريون بعضًا من أخطر الجرائم التي شهدها العالم في هذا القرن".

ودعا غوتيريش الدول الأعضاء إلى إظهار "الدعم السخي" من خلال التبرع بمبلغ 10 مليارات دولار المطلوب لتقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 12 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء سوريا وحوالي 6 ملايين لاجئ في البلدان المجاورة.

كما دعا الأمين العام العالم إلى "الاهتمام العاجل" بـ "عشرات الآلاف من السوريين الذين حُرموا تعسفًا من حريتهم" في سوريا، ومن بينهم معتقلون ومختطفون ومختفون قسرًا.

'الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على المزيد من الإيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان'

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي عازم على الكشف عن عقوبات جديدة على الإيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، في أول إجراء من نوعه منذ 2013.

ومن المتوقع أن يتفق مبعوثو الكتلة على حظر السفر وتجميد الأصول يوم الأربعاء.

وستنشر أسماء الذين يواجهون عقوبات الأسبوع المقبل عندما تدخل الإجراءات حيز التنفيذ، حيث رفض الاتحاد الأوروبي التعليق.

وأصدر التكتل عقوبات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد أكثر من 80 إيرانيًّا منذ 2011، ويتم تجديد هذه العقوبات سنويًّا في نيسان/ أبريل من كل عام، وقال الدبلوماسيون إن العقوبات الحالية ستجدد أيضًا يوم الأربعاء، حيث قال أحدهم إن الاتحاد الأوروبي يريد اتخاذ موقف أكثر صرامة لدعم حقوق الإنسان.

وفرضت هذا الشهر عقوبات على 11 شخصًا من دول من بينها الصين وكوريا الشمالية وليبيا وروسيا.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: "يجب أن يعلم المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة للحقوق أن هناك عواقب".

واشتكت الأمم المتحدة بانتظام من أن إيران تعتقل المعارضين السياسيين لوقف حرية التعبير، وفي 9 مارس/ آذار، قدم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، تقريرًا يوثق ارتفاع معدل عقوبة الإعدام في طهران.

وقال الدبلوماسيون إن العقوبات ليست مرتبطة بمحاولات إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة لكنها تسعى الآن إلى الانضمام إليه.

'الولايات المتحدة تدعو إلى دراسة مستقلة لأصل الكورونا'

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية: "أعربت الولايات المتحدة وأكثر من اثنتي عشرة دولة أخرى عن قلقها بشأن البعثة التي تقودها منظمة الصحة العالمية إلى الصين لاستكشاف أصول فيروس كورونا، قائلة إنها جاءت بعد فوات الأوان ولم يتم منحها الوصول الكامل أو في الوقت المناسب إلى البيانات ذات الصلة".

ودعا البيان، المدعوم من أستراليا واليابان وكندا والمملكة المتحدة ودول أخرى، إلى "تحليل وتقييم شفاف ومستقل، بعيدًا عن التدخل والتأثير غير المبرر".

وردد الاتحاد الأوروبي البيان الذي أصدره وفده لدى الأمم المتحدة، حيث جاء البيانان عقب إصدار تقرير يوم الثلاثاء عن البعثة التي تقودها منظمة الصحة العالمية إلى ووهان، المدينة الصينية حيث تم العثور على الحالات الأولى، ووجد هذا التقرير أن الفيروس كان من "غير المحتمل للغاية" أن يكون قد تسرب من مختبر صيني.

وقبل وقت قصير من إصدار التقرير، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى إجراء تحقيق أكثر شمولًا حول ما إذا كان الفيروس التاجي قد تسرب من المختبر، وهي أقوى المصطلحات التي استخدمها علنًا حتى الآن في هذا الشأن، وقال إنه مستعد لنشر خبراء إضافيين للتحقيق في هذه النظرية.

وفي غضون ذلك، حذرت الصين في بيان بعد إصدار تقرير مهمة ووهان من أن تسييس القضية لن يؤدي إلا إلى إعاقة البحث عن أصول الوباء، وكررت دعوتها لإجراء تحقيقات مماثلة في دول أخرى.

(م ش)