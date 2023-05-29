​​​​​​​صحف عالمية: فوز أردوغان بالرئاسة سيجعله يعزز من سلطته أكثر

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، فوز أردوغان بالرئاسة والآثار المترتبة على ذلك.

تغلّب الزعيم الأطول خدمة في البلاد على منافسه الرئيس في جولة الإعادة

تحت العنوان أعلاه، اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن فوز رجب طيب أردوغان في انتخابات الإعادة الرئاسية، جعله أحد أعظم الناجين في التاريخ السياسي الحديث، والذي ضمن دوره الضخم في الشؤون العالمية لما قد يكون لسنوات مقبلة.

ويفتح فوز الرئيس، حسب الصحيفة، مرحلة جديدة تجاوز فيها تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، الذي بدأ يفقد الدعم وسط أزمة اقتصادية حادة من المرجح أن تكون أكبر تحدّ له خلال السنوات القادمة.

أردوغان نحو العقد الثالث من الحكم

في السياق عينه، قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدد حكمه إلى العقد الثالث، متغلباً بشكل مريح على منافسه كمال كليجدار أوغلو يوم الأحد في جولة الإعادة.

ولفتت الصحيفة إلى أن تتويج جولة الإعادة بحملة استثنائية لأردوغان، الذي دخل في هذه الدورة الانتخابية وهو في أشد حالاته ضعفاً منذ أن أصبح زعيماً لتركيا لأول مرة عام 2003.

المعارضة التركية تخشى أن تستمر الدولة في مسارها الاستبدادي

ونبقى في نتائج الانتخابات التركية نقلت صحيفة إندبندنت البريطانية أنه كما كليجدار أوغلو، حيث وصف الانتخابات بأنها "الأكثر ظلماً على الإطلاق"، حيث تم حشد جميع موارد الدولة لصالح أردوغان. وردت تقارير متعددة عن حدوث مخالفات، بما في ذلك حادثة وقعت في مقاطعة أورفا المتنازع عليها بشدة حيث مُنع محامو المعارضة الذين يسعون إلى التحقيق في مزاعم حشو صناديق الاقتراع من دخول مركز اقتراع.

ولفتت الصحيفة إلى أن أردوغان وحلفاؤه يتمتعون بالسيطرة على الكثير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. ومع ذلك، قال كليجدار أوغلو إن الكفاح من أجل مستقبل البلاد لم ينته بعد، وقال في أنقرة: "سنظل في طليعة هذا النضال حتى تأتي ديمقراطية حقيقية إلى بلدنا".

رغم التضخم والزلازل والتنافس الشديد أعيد انتخاب أردوغان

أما صحيفة نيويورك تايمز الأميركية فقالت إن الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، هزم التحدي السياسي الأكبر في مسيرته المهنية، وحقق الفوز في جولة الإعادة الرئاسية التي منحت خمس سنوات أخرى لزعيم متقلب، أثار حفيظة حلفائه الغربيين بينما كان يشدد قبضته على الدولة التركية.

وترى الصحيفة إن فوزه سيعمق بصمته المحافظة على المجتمع التركي، حيث تجاهل أنصار أردوغان التحديات التي تواجه تركيا، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق.

وعلى طول الطريق، استخدم الأزمات لتوسيع سلطته، وتركيز عملية صنع القرار الرئيسة حول السياسة الداخلية والخارجية والاقتصادية داخل جدران قصره الرئاسي المترامي الأطراف. يخشى خصومه السياسيون من أن خمس سنوات أخرى على رأسه ستسمح له بتعزيز سلطته بشكل أكبر.

(م ش)