​​​​​​​صحف عالمية: فرع داعش الأفغاني يشكل خطراً وواشنطن وتل أبيب تتفقان على أن لا تملك طهران أسلحة نووية

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى تزايد خطر داعش في أفغانستان، وتركيز كل من الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في محادثاتهما على النووي الإيراني.

داعش في خراسان يشكل خطراً حاداً ومتزايداً

وقالت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير لها: "إن المسؤولين الأميركيين يعتقدون بقوة أن استهداف مطار كابل كان من عمل تنظيم داعش في خراسان".

كما يُحذر المخططون العسكريون من أن الفوضى في أفغانستان يُمكن أن تؤدي إلى تهديد منفصل وأكثر خطورة حتى من طالبان، بينما تسعى الذراع الإقليمية لتنظيم داعش إلى تعزيز موقعها.

وعلى عكس حركة طالبان، التي لا يزال تركيزها على أفغانستان، أبدى تنظيم داعش مراراً وتكراراً رغبته في مهاجمة الولايات المتحدة والقوى الغربية. وشن ست هجمات كبيرة في العاصمة الأفغانية في عام 2016 ثم 18 في عام 2017 و24 في عام 2018.

لدى داعش في خراسان قوة قتالية قوامها 800 مقاتل اعتباراً من تشرين أول 2018، بانخفاض من ذروة بلغت 3000 إلى 4000 خلال عام 2016.

وتعتقد الجماعة أن نسخة طالبان من الحكم الإسلامي ضعيفة للغاية. لقد جندت المنشقين عن طالبان، وخاصة أولئك الذين لم يكونوا راضين عن عدم نجاح قيادتهم في ساحة المعركة في ذلك الوقت، وكانوا ينظرون بحسد إلى انتصارات داعش في سوريا.

وتجلى العداء بين الجماعتين في ادعاء طالبان أنها أعدمت زعيمها السابق، أبو عمر خراساني، بإجراءات موجزة، بعد إطلاق سراحه من سجن أفغاني مع الآلاف من مقاتلي طالبان وداعش والقاعدة. وأقسمت قيادة طالبان في كابل على عدم منح الجماعة أي موطئ قدم.

وكانت بعض أسوأ الاشتباكات بين طالبان وداعش حول السيطرة على تجارة المخدرات لتمويل تمردهم.

الولايات المتحدة تشن غارة جوية على داعش في أفغانستان

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "قال الجيش الأميركي إنه شن غارة جوية على داعش في أفغانستان يوم السبت، مما أدى على الأرجح إلى مقتل زعيم متطرف وصف بأنه مخطط للهجوم".

وهذه الضربة هي أول رد أميركي معروف على الهجوم الانتحاري الذي وقع يوم الخميس خارج مطار كابول وأسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً ونحو 200 مدني أفغاني.

وقال النقيب البحري بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط وأفغانستان، إنها كانت ضربة "فوق الأفق"، مما يعني أن المركبة الجوية غير المأهولة المستخدمة في العملية كانت تحلق من موقع خارج أفغانستان.

وقال النقيب أوربان: "المؤشرات الأولية تشير إلى أننا قتلنا الهدف"، دون أن يذكر اسم الزعيم المستهدف. وقال في بيان إنه لم تقع إصابات بين المدنيين.

وقال النقيب أوربان إن الغارة الجوية وقعت في إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان.

وتُعرف ننجرهار بأنها موطن لداعش - خراسان، كما يُطلق على الفرع الإقليمي لتنظيم داعش في أفغانستان، إلى جانب مناطق أخرى في شرق أفغانستان.

بايدن وبينيت يتفقان على أن إيران يجب ألا تمتلك أسلحة نووية

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "قال الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في محادثات البيت الأبيض يوم الجمعة إنه يضع "الدبلوماسية أولاً" لمحاولة كبح برنامج إيران النووي، لكن إذا فشلت المفاوضات فسيكون مستعداً للانتقال إلى خيارات أخرى غير محددة".

وفي تصريحات موجزة قبل خروج المراسلين من المكتب البيضاوي، تطرق الزعيمان إلى إيران، وهي واحدة من أكثر القضايا الشائكة بين إدارة بايدن وإسرائيل.

وقال بايدن إنه ناقش مع بينيت "التهديد من إيران والتزامنا بضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي".

وبعد تأخير ليوم واحد بسبب تفجير انتحاري مميت في كابول أثناء الإجلاء الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان، عقد بايدن وبينيت أول اجتماع لهما بهدف إعادة ضبط العلاقات الأميركية الإسرائيلية وتضييق الخلافات حول كيفية التعامل مع التطورات النووية الإيرانية.

ومن المتوقع أن يضغط بينيت على بايدن لتشديد مقاربته مع إيران والتراجع عن المفاوضات التي تهدف إلى إحياء اتفاق نووي دولي مع طهران تخلى عنه ترامب.

وتعثرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران فيما تنتظر واشنطن الخطوة التالية من قبل الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي المتشدد.

وقال بينيت للصحفيين في البيت الأبيض أن إسرائيل طورت "استراتيجية شاملة" لإبعاد إيران عن الاختراق النووي ووقف "عدوانها الإقليمي".

(م ش)