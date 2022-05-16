​​​​​​​صحف عالمية: فنلندا جادة في انضمامها إلى الناتو وآفاق الاتفاق النووي الايراني غير واضحة

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى سعي فنلندا للانضمام إلى حلف الناتو، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية في أوروبا، إلى جانب محادثات الملف النووي الإيراني.

فنلندا تخطو خطوات نحو الانضمام إلى الناتو

البداية من انضمام دول غربية أخرى إلى حلف الناتو، وفي هذا السياق، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: " قالت فنلندا، يوم الأحد، إنها ستسعى للحصول على موافقة البرلمان للانضمام إلى الناتو".

وقال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إن الحكومة ستتقدم بطلب للحصول على عضوية منظمة حلف شمال الأطلسي رهناً بموافقة البرلمان، وهو أمر متوقع على نطاق واسع، في الأيام المقبلة.

وكانت فنلندا لعقود من الزمن معقلًا رئيسيًا بين الدول الغربية خارج الناتو، مما يؤكد كيف أن مسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقسيم التحالف العسكري وإضعافه قد أدى إلى نتائج عكسية بالنسبة لروسيا.

ستؤدي إضافة فنلندا إلى مضاعفة الحدود البرية لحلف الناتو مع روسيا تقريبًا. ومن المتوقع أيضًا أن تتقدم السويد، وهي دولة مترددة أخرى منذ فترة طويلة، بطلب للحصول على العضوية قريبًا.

وحذرت روسيا، فنلندا والسويد من أنهما ستواجهان عواقب لقراراتهما. ووفقًا للكرملين، أخبر بوتين نينيستو في مكالمة هاتفية يوم السبت أن إنهاء سياسة فنلندا الدفاعية التي استمرت لعقود من الزمن سيكون خطأً بالنسبة لهلسنكي. فيما برر الرئيس الفنلندي قراراه بتبعات "الغزو الروسي" لأوكرانيا والتي أدت إلى تغيير البيئة الأمنية، مما دفع فنلندا إلى السعي للحصول على عضوية الناتو.

في غضون ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، إن موسكو ستحتاج إلى اتخاذ "إجراءات احترازية مناسبة" إذا كان الناتو سينشر البنية التحتية للأسلحة النووية بالقرب من حدود روسيا، بما في ذلك في فنلندا.

آفاق النمو والتضخم في الاتحاد الأوروبي تزداد سوءًا مع اقتراب أزمة الطاقة

وبخصوص الأوضاع الأوروبية، قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: "تستعد بروكسل لخفض توقعاتها للنمو بشكل أكبر ورفع توقعاتها للتضخم حيث ألحقت أزمة الطاقة الناجمة عن (الغزو الروسي لأوكرانيا) خسائر في اقتصاد الاتحاد الأوروبي".

ومن المتوقع أن يصل معدل نمو الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بنسبة 2.7 في المائة هذا العام، وهو ما يخالف التوقعات السابقة البالغة 4 في المائة، وفقًا لمسودة توقعات المفوضية الأوروبية التي ستنشر يوم الاثنين. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.3 في المائة في عام 2023.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى أكثر من 6 في المائة في كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو هذا العام، مع احتمال أن تشهد بعض دول وسط وشرق أوروبا ارتفاعات في الأسعار في عام 2022.

ومن المقرر أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.7 في المائة في عام 2023. لكن الرقم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، مما يبرز التوازن الدقيق الذي يواجه صناع السياسة في بيئة النمو الفاتر وارتفاع الأسعار.

وفي الأسبوع الماضي، أشارت رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد إلى أنها ستدعم رفع سعر الفائدة الرئيسي في تموز، مما يمهد الطريق لأول زيادة منذ أكثر من عقد. توقعت اللجنة في السابق أن يتراجع التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي في العام المقبل".

هل الموعد النهائي لاتفاق إيران النووي سيؤدي أخيرًا إلى حل؟

وبخصوص الاتفاق النووي الإيراني، قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "تم طرح العديد من الإشارات المتناقضة هذا الأسبوع، حول ما إذا كان الاتفاق وشيكًا أم لا في الفترة من 6 إلى 10 حزيران، وهو موعد الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكانت التوقعات مرتفعة في نهاية عام 2021، وفي آذار أيضًا بخصوص التوصل إلى اتفاق، حيث ترغب طهران في التوصل إلى اتفاق قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي حزيران 2020، أدان مجلس المحافظين، طهران، مما أدى في غضون فترة قصيرة إلى تقديم إيران عددًا من التنازلات لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وإذا كانت الوكالة ستدين إيران مرة أخرى في أي من الاجتماعات الأخيرة أو في اجتماع 6 حزيران المقبل، فستكون هناك فرصة أكبر لإحالة القضية أيضًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهذا شيء تريد طهران تجنبه.

ويقال إن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالاحتفاظ بالمئات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الجديدة في المخازن بدلاً من الاضطرار إلى تدميرها. وقد أدى هذا بشكل جذري إلى تقصير وقت اختراق إيران المحتمل لسلاح نووي.

إلى جانب هذا البند، ستشبه الصفقة بشكل أساسي خطة العمل الشاملة المشتركة التي يتعين على إيران بموجبها الحد من حجم اليورانيوم الذي تخصبه، ونوعية وعدد أجهزة الطرد المركزي التي تشغلها في أي وقت مقابل تخفيف العقوبات.

وكانت النقطة الشائكة هي ما إذا كانت الولايات المتحدة ستزيل بعد ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري من قائمتها للإرهاب وما إذا كانت طهران ستقدم بعض الالتزامات بشأن عدم مهاجمة المصالح الأميركية على مستوى العالم في المقابل.

وبشكل أساسي، تكون الولايات المتحدة إما على استعداد للقيام بعودة "نظيفة" إلى خطة العمل الشاملة المشتركة دون التعامل مع قضية الحرس الثوري الإيراني أو إزالة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب مقابل التزامات تتعلق بعدم مهاجمة المصالح الأميركية.

السؤال، هو ما إذا كانت إيران ستتبنى أيًا من هذين الخيارين اللذين تقدمهما إدارة بايدن.

وبحسب الصحيفة، تم تضخيم جزء من التهديد، الأسبوع الماضي، من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي علق على أن إيران فشلت في تقديم التوضيحات المطلوبة بشأن الآثار غير المشروعة لليورانيوم التي عثر عليها المفتشون وكذلك التفسيرات المتعلقة بالمواقع النووية غير المعلنة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال إيران تحاول على ما يبدو تحديد ما إذا كان يمكنها الصمود أكثر من العقوبات الغربية، بالنظر إلى السياق الجيوسياسي المتغير الذي تنفصل فيه روسيا والصين ودول أخرى عن الغرب.

وهكذا، قد تنتهي ثلاثة أشهر من المخاطرة في الأسابيع المقبلة، حيث سيختار خامنئي أخيرًا إما التحرك بشكل أكثر حسماً نحو حل دبلوماسي أو شجار عالمي مزعزع للاستقرار.

(م ش)