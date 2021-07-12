​​​​​​​صحف عالمية: دول في أوروبا تدرس العلاقات مع دمشق وداعش يعيد تجميع صفوفه في العراق

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى سعي بعض دول أوروبا لإعادة علاقاتها مع دمشق وكذلك إعادة الدواعش تجميع صفوفهم في العراق، والوجود التركي في أفغانستان.

أطراف أوروبية تدرس العلاقات مع حكومة دمشق

وقالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية: "بعد أسابيع من إعادة انتخاب الرئيس السوري بشار الأسد في استطلاع رأي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه هزلي، تعمل بعض الدول الأوروبية الأصغر بشكل مبدئي على تحسين علاقاتها مع النظام".

وستنتقل قبرص إلى سفارة جديدة في دمشق، بينما سترسل صربيا سفيراً لها إلى دمشق، وتعتبر هذه خطوات صغيرة، وليست نقاط تحول، ومن غير المرجح أن تتبعها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا وألمانيا، في وقت قريب. لكن هذه التحركات، على الرغم من كونها مؤقتة، توضح التحدي الذي ستواجهه الكتلة مع عودة الوضع في سوريا إلى طبيعته بمرور الوقت.

وقالت في هذا السياق كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية لوري فوشير، إن تحركات الدول الهامشية "تُضعف موقف الاتحاد الأوروبي، والنظام يعرف تماماً كيف يتعامل مع ذلك".

وبدون تسوية سياسية، فإن الاتحاد الأوروبي، الذي دفع المليارات من أجل المساعدة، يعارض مساعدة "نظام منبوذ" بمشروع قانون إعادة الإعمار بمليارات الدولارات.

ولا تزال هذه التذمرات الهامشية تنذر بالانقسامات. على الرغم من إحجام الاتحاد الأوروبي عن تمويل إعادة الإعمار، فإن العديد من الدول تمول مشاريع يمكن تصنيفها على هذا النحو، على سبيل المثال إعادة تأهيل المدارس.

وفي النهاية، يشكو بعض الدبلوماسيين الأوروبيين الجنوبيين من أن نظرائهم الشماليين لا يفهمون الرغبة في إقامة علاقات جيدة في جوارهم المتوسطي.

داعش يعيد تجميع صفوفه في قلب العراق

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها: "إن هناك عملية تقوم بها القوات الخاصة العراقية عبر الريف، جنوبي مدينة كركوك، لاستهداف سلسلة من المخابئ في تضاريس وعرة والتي يستخدمها داعش".

وقد باتت مجموعات صغيرة من الدواعش تهاجم نقاط تفتيش عسكرية وأمنية وتغتال قادة محليين وتهاجم شبكات لنقل الكهرباء ومنشآت نفطية.

ولاتزال أعدادهم جزءاً صغيراً مقارنة بما كانت عليه عندما حكمت "الخلافة" مساحات شاسعة من العراق وسوريا. وبسبب حرمانهم من الدعم المحلي في المدن والبلدات بعد الدمار الذي ألحقوه بالمجتمعات ولأنهم غير قادرين على السيطرة على الأراضي في مواجهة القوات الحكومية الأكثر تفوقاً، فقد لجأوا إلى نمط حياة يشبه الرحّل، وفقاً لزعماء القبائل المحلية وضباط المخابرات.

ومع استنزاف مواردهم المالية بشدة، يبحثون عن مأوى في الجبال والوديان ويتحركون باستمرار حتى يتم حشد الموارد الكافية والرجال لتنظيم هجوم.

وقال ضابط مخابرات بارز للصحيفة، إن هذه المنطقة وهي مثلث من الأرض بين كركوك في الشمال وبيجي في الغرب وسامراء في الجنوب "مهمة للغاية بالنسبة للتنظيم، لأنها "في وسط العراق وتربط التلال والجبال في الشرق وهي مكان مثالي للاختباء، إذ أن الصحاري في الغرب من شأنها أن تؤدي إلى سوريا. إنهم لن يتركوا هذه المنطقة أبدا".

وقال أحد زعماء القبائل الذين قاتل رجاله ضد داعش في المنطقة، إنه على الرغم من أن أعداد المسلحين صغيرة في الوقت الحالي، إلا أنهم يعملون على إعادة تهيئة الظروف التي سمحت لهم بالسيطرة على المنطقة، وإذا تم تركهم دون رادع، فسيتمكنون قريباً من التنظيم وإعادة التجمع.

الموازنة الصعبة لتركيا في أفغانستان

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية في تحليل لها: "تطوعت تركيا الشهر الماضي لتولي إدارة وأمن مطار كابول في أفغانستان، والمفاوضات جارية الآن مع الحكومة الأفغانية والولايات المتحدة وطالبان لفرز التفاصيل. اعترف الناتو بأن هذه المهمة تناسب تركيا بشكل أفضل من أعضائها الآخرين".

وإذا تولت أنقرة المهمة في مطار كابول في نهاية المطاف، فسيكون ذلك محفوفًا بالمخاطر، وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين الأسبوع الماضي إن "أي قوات أجنبية ستبقى أفغانستان بعد انسحاب الناتو في أيلول ستكون معرضة للخطر بصفتها محتلة". بالطبع، هذا يشمل الجنود الأتراك.

ونظراً لأن المفاوضات بين تركيا والولايات المتحدة لم تنته بعد، فمن المحتمل ألا يتفق الجانبان بعد.

مهمة تركيا تنطوي على مخاطر وفرص. المخاطر هي اشتباكات محتملة مع طالبان، والتي ترقى إلى مستوى إعلان الحرب على أفغانستان. فرص إخضاع تركيا لطالبان معدومة. بالنسبة للفرص، ستساهم أنقرة في تحقيق الاستقرار في أفغانستان، لكنها ستكون مهمة ضخمة.

وعلى الجانب الأفغاني، قد يكون موقف الشعب مشوباً بالشكوك. هناك الملايين من الأفغان الذين يحملون الناتو - وضمنياً تركيا - المسؤولية عن المصاعب التي عانوا منها منذ عام 2001. علاوة على ذلك، فإن طالبان ليست حركة متجانسة. الخلافات القبلية منتشرة على نطاق واسع وسيتشكل الموقف من تركيا وفقاً لهذه الاختلافات القبلية. قد تعصي بعض الفصائل القيادة إذا رأت تناقضاً بين تفسيرها للشريعة والأوامر التي تتلقاها.

وعلى الجانب التركي، هناك إحجام واضح بين جزء مهم من الرأي العام. ينبع هذا التردد من القلق من أن التصور الإيجابي لتركيا منذ قرن من الزمان بين الشعب الأفغاني قد يتعرض للكدمات في حالة الاشتباك بين طالبان والجنود الأتراك.

وعندما نتحدث عن تعقيد الوضع في أفغانستان، هناك عامل آخر هو إيران. في الماضي كانت طالبان تعتبر أتباع الطائفة الشيعية كفاراً. نظراً لكونها راعية للشيعة، كانت طهران تبذل قصارى جهدها لحماية أقلية الهزارة في أفغانستان. كثفت مبادراتها مع اقتراب موعد مغادرة الناتو. وفي الأسبوع الماضي، دعت وفود من طالبان والحكومة الأفغانية إلى طهران وأدارت مناقشة بينهما لمناقشة المشاكل في أفغانستان بعد رحيل الناتو.

باكستان - بسبب علاقاتها التي لا تنفصم مع طالبان - والفاعلين الإقليميين، الصين وروسيا، مهتمان جداً أيضاً بمستقبل أفغانستان.

بالنظر إلى هذه البيئة المعقدة، سيتعين على تركيا بذل جهود جبارة لتحقيق النجاح في هذه المهمة الصعبة.

(م ش)