​​​​​​​صحف عالمية: ضغوط على إيران وواشنطن تتهم موسكو بتجنيد السوريين للقتال في أوكرانيا

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى الضغوط الأوروبية على طهران للعودة إلى الاتفاق النووي وكذلك الاتهامات الأميركية لروسيا بتجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا، إلى جانب تداعيات التدخل الروسي في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

هناك حاجة إلى قرارات سياسية "في غضون أيام" لتأمين الاتفاق النووي الإيراني

وقالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية: "قال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن القرارات السياسية لتأمين اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 يجب أن تتم في غضون "أيام"، حيث تضغط القوى الغربية على طهران لتوقيع اتفاق".

وقال إنريكي مورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي المنسق للمحادثات غير المباشرة في فيينا بين إدارة بايدن وإيران، إنه لم تعد هناك محادثات على مستوى الخبراء في العاصمة النمساوية، ولا اجتماعات رسمية.

وأضاف مورا على تويتر: "لقد حان الوقت، في الأيام القليلة المقبلة، لاتخاذ قرارات سياسية لإنهاء محادثان فيينا. الباقي ضوضاء".

وتعكس تعليقاته اعتقاد المسؤولين الغربيين أنه بعد 11 شهرًا من المفاوضات في فيينا بوساطة الاتحاد الأوروبي، يتعين على طهران الآن أن تقرر ما إذا كانت تريد اتفاقًا. وقال المسؤولون إنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، لكنهم حذروا من أن القضايا العالقة لا تزال بحاجة إلى حل.

واندلعت الأزمة النووية بعد أن تخلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من جانب واحد عن الاتفاق في 2018 وفرض عقوبات شديدة على طهران. وتعهد الرئيس جو بايدن بالعودة إلى الاتفاق إذا عادت طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق.

وهدد طلب موسكو في مطلع الأسبوع بالحاجة إلى ضمانات بأن العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بعد غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا لن تؤثر على تجارتها مع إيران، بتعقيد الأمور وزاد من الشعور بالإلحاح.

وروسيا من الدول الموقعة على الاتفاقية مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين. وبعد توقيع الاتفاق الأصلي في عام 2015، نقلت إيران اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة إلى روسيا لتقليل مخزوناتها امتثالاً للاتفاق.

وتعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع اجتماعاً لمجلس المحافظين، والذي اعتبره المحللون منذ فترة طويلة موعداً نهائياً محتملاً للمحادثات.

ويصر المسؤولون الإيرانيون على أن طهران مستعدة للتوقيع، لكنهم وضعوا المسؤولية على الولايات المتحدة وحلفائها لمعالجة مخاوف إيران العالقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الاثنين، إنه "على الرغم من التقدم الجيد" في محادثات فيينا، فإن بعض القضايا تحتاج إلى "قرار سياسي من الغرب".

وقال مسؤولون إيرانيون إن مخاوفهم الرئيسية تتعلق بمطالبة إيران بأن تقدم إدارة بايدن ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أميركي مستقبلي من جانب واحد من الاتفاق. لكن الخبراء يقولون إن ذلك يكاد يكون من المستحيل على واشنطن أن تقدمه.

كما تصر طهران على رفع جميع العقوبات التي كانت قائمة في عهد ترامب، بما في ذلك تلك المتعلقة بمزاعم حقوق الإنسان والإرهاب.

وقال عبد اللهيان لنظيره الروسي، سيرغي لافروف، يوم الإثنين، إنه يجب رفع العقوبات "بطريقة فعالة".

وبشكل منفصل، سعى إلى طمأنة النواب الإيرانيين بأن تصريحات لافروف يوم السبت حول رغبة موسكو في ضمانات أميركية بأن العقوبات على روسيا لن تعرقل تجارتها مع إيران لن تؤثر على موقف طهران.

وقال للمشرعين: "لن نسمح لأي عامل خارجي بالتأثير على مصالحنا الوطنية".

البنتاغون: موسكو تحاول تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية: "تحاول روسيا تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا لتعزيز غزو موسكو المتعثر، وفقًا للبنتاغون".

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير إنه لم يتضح عدد السوريين الذين يسعى فلاديمير بوتين إلى تجنيدهم، لكنه قال: "نجد أن من الجدير بالذكر أن بوتين يعتقد أنه بحاجة إلى الاعتماد على مقاتلين أجانب". وأضاف المسؤول أنه لا يوجد دليل على وصول مقاتلين سوريين إلى أوكرانيا حتى الآن.

الاقتصاد العالمي والتحرك العسكري الروسي في أوكرانيا

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية في تقرير لها بأن "أسعار السلع المرتفعة والعقوبات المالية الشاملة واحتمال فرض حظر على واردات الطاقة من روسيا بعد غزوها أوكرانيا تهدد بإعاقة الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يعاني من تبعات وباء كورونا".

وعلى جانبي المحيط الأطلسي، بلغ التضخم مستويات لم نشهدها منذ عقود، وما زال يرتفع.

ويحذر الاقتصاديون بشكل متزايد من نوبة محتملة من الركود التضخمي، لا سيما في أوروبا، حيث عانت أوروبا من الشيء نفسه خلال السبعينيات. في ذلك الوقت، استجابت البنوك المركزية لارتفاع أسعار النفط بسياسات الأموال الميسرة. الآن، قد تتخلى بعض البنوك المركزية عن خططها لزيادة أسعار الفائدة بعد إبقائها منخفضة خلال الوباء.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمسؤولين في الكونغرس الأسبوع الماضي إن غزو روسيا لأوكرانيا من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وقال إنه سيقترح زيادة ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل.

وفي فرانكفورت، أشار مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى أنهم سيتحركون بحذر عندما يجتمعون يومي الأربعاء والخميس، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى 5.8٪ في شباط، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪. ويتوقع المستثمرون الآن أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بزيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.1 نقطة مئوية بحلول كانون الأول.

وتحتل روسيا المرتبة 11 في قائمة أكبر الاقتصادات في العالم والمورد الأساسي للطاقة في معظم أنحاء أوروبا. وفرضت الدول الغربية في الأيام الأخيرة أشد العقوبات الاقتصادية شمولاً على دولة كبرى في العقود الأخيرة.

(م ش)