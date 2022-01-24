​​​​​​​صحف عالمية: داعش يسعى لرفع معنويات أتباعه ولندن تتهم موسكو بتنصيب نظام موالي لها في كييف

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى سعي داعش لإعادة تجديد صفوفه والاتهامات البريطانية لروسيا بأن الأخيرة تسعى إلى تنصيب نظام موالي لها في أوكرانيا.

داعش ينفذ واحداً من أكثر عملياته تعقيدًا منذ سنوات

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "يسعى المقاتلون السوريون المدعومون بضربات جوية أميركية لاستعادة السيطرة على سجن هاجمه تنظيم داعش في شمال وشرق سوريا، حيث أشعلت محاولة التنظيم المتشدد لتجديد صفوفه بالسجناء المحررين أسوأ قتال مستمر في المنطقة منذ سنوات".

وكان الهجوم على السجن، الذي بدأ الأسبوع الماضي، أحد أكثر عمليات تنظيم داعش تعقيدًا في سوريا والعراق في السنوات الثلاث الماضية. وقالت قوات سوريا الديموقراطية، إن الهجوم شمل خلايا وانتحاريين وتمرد داخل السجن.

ويمثل الهجوم محاولة لرفع الروح المعنوية لأتباع داعش من خلال العودة إلى أحد تكتيكاته الأصلية: تحرير الأعضاء المحتجزين في السجون.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إنها قتلت 112 من مرتزقة داعش منذ بدء الهجوم، ونشرت لقطات فيديو قالت إنها تظهر جثث مسلحين في الشوارع.

وقال داعش إنه أفرج عن 800 سجين في الهجوم لكنه لم يقدم أدلة تدعم مزاعمه. كما نفت قوات سوريا الديمقراطية هذا التأكيد.

وقال ماتاي حنا، المتحدث باسم المجلس العسكري السرياني: "من المستحيل على 800 شخص مغادرة المنطقة في ظل وجود طوق أمني".

وقالت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة نفذت غارات جوية دعماً لجهود قوات سوريا الديمقراطية. وقال التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش إن الضربات استمرت طوال العملية التي استغرقت أيامًا، حيث قدمت القوات التي تقودها الولايات المتحدة أيضًا المراقبة ودعمًا آخر لقوات سوريا الديمقراطية على الأرض.

وأصبح الهروب من السجن أيضًا أحد أخطر التحديات منذ سنوات لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا بدعم من حوالي 900 جندي أميركي.

وكانت عمليات الهروب من السجون إحدى الوسائل الأساسية التي يتبعها تنظيم داعش لبناء قواته، ومساعدة التنظيم على التحول إلى جيش قوي بعد نشأته كتمرد ضد القوات الأميركية في العراق في أعقاب الغزو عام 2003.

وأدى هروب كبير من السجن في العراق في عام 2013 إلى تحرير مئات السجناء، مما أدى إلى تضخم صفوف ما كان يُعرف آنذاك باسم الدولة الإسلامية في العراق، مباشرة قبل صعود التنظيم كقوة قتالية تقليدية رئيسية اجتاحت سوريا والعراق.

بريطانيا تتهم روسيا بمؤامرة تنصيب نظام موالي للكرملين في أوكرانيا

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: "قالت الحكومة البريطانية إن روسيا تسعى إلى تثبيت نظام من المتعاونين في كييف في الوقت الذي يسعى في بوتين لغزو أوكرانيا".

ويأتي حديث المؤامرة، الذي تقول لندن إنه يستند إلى مصادر موثوقة، في لحظة شديدة الاضطراب في الأزمة مع تحركات دبلوماسية محمومة تحدث في محاولة يائسة لتجنب صراع مدمر.

وتأتي هذه المزاعم بعد يومين من فرض الولايات المتحدة عقوبات على أربعة مسؤولين أوكرانيين، بينهم نائبان، زُعم تورطهم في عمليات روسية سرية، بما في ذلك التخطيط لشن عمليات "خادعة"، لتوفير ذرائع للقيام بعمل عسكري.

وذكرت الحكومة البريطانية علانية أن يفين موراييف، النائب الأوكراني السابق ومالك وسائل الإعلام، يعتبره الكرملين الزعيم المستقبلي لإدارة كييف الودية مع أربعة آخرين، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق ورئيس الوزراء السابق بالإنابة.

وجاءت مزاعم العمليات السرية حيث أفادت الأنباء أن السفارة الأميركية طلبت إجلاء جميع الموظفين غير الأساسيين بسبب مخاوف عميقة من عمل عسكري روسي وشيك. يمكن أن يبدأ الإجلاء "في وقت مبكر من الأسبوع المقبل" وفقًا لشبكة CNN، التي قالت إنها تلقت المعلومات من المسؤولين الأوكرانيين".

من غير المحتمل الاتفاق حول نووي إيران دون الإفراج عن السجناء الأميركيين

وقالت صحيفة الهآرتس الاسرائيلية: "قال كبير المفاوضين النوويين الأميركيين يوم الأحد إن من غير المرجح أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ما لم تفرج طهران عن أربعة مواطنين اميركيين تقول واشنطن إنها تحتجزهم كرهائن".

وكرر المسؤول، المبعوث الاميركي الخاص لإيران روبرت مالي، الموقف الاميركي الراسخ منذ فترة طويلة بأن قضية الأشخاص الأربعة المحتجزين في إيران منفصلة عن المفاوضات النووية. ومع ذلك، فقد اقترب خطوة من القول إن إطلاق سراحهم كان شرطًا مسبقًا لاتفاق نووي.

وقال مالي: "من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نتخيل العودة إلى الاتفاق النووي بينما تحتجز إيران أربعة اميركيين أبرياء".

وأضاف من فيينا، حيث تجري محادثات بين واشنطن وطهران: "حتى في الوقت الذي نجري فيه محادثات مع إيران بشكل غير مباشر بشأن الملف النووي، فإننا نجري، مرة أخرى، بشكل غير مباشر، مناقشات معهم لضمان إطلاق سراح رهائننا".

(م ش)