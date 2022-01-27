​​​​​​​صحف عالمية: بيدرسن يصف الحل العسكري في سوريا بالوهمي وتزايد هجمات داعش في العالم

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تصريحات بيدرسن الذي وصف فيها الحل العسكري بسوريا بالوهمي، وتزايد هجمات داعش، إلى جانب الأزمة الأوكرانية.

غير بيدرسن: الحل العسكري في سوريا "وهم"

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، في الشأن السوري: "قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا إن الجمود المستمر منذ عامين جعل الحل العسكري "وهماً".

وقال غير بيدرسن لمجلس الأمن الدولي: "من الواضح وجود مأزق استراتيجي".

وأضاف "لم تكن هناك أي تحولات في الخطوط الأمامية منذ ما يقرب من عامين. من الواضح أنه لا يمكن لأي جهة فاعلة أو مجموعة جهات فاعلة تحديد مسار أو نتيجة هذا الصراع، وبالفعل، يبقى الحل العسكري وهماً".

كما وصف بيدرسن هجوم داعش الأسبوع الماضي على مجمع سجن في الحسكة تديره قوات سوريا الديمقراطية بأنها "غير مسبوقة".

قال بيدرسن: "قيل إن هناك العشرات من القتلى. نحن نتفهم أنه في الساعات القليلة الماضية، استعادت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها ويبدو أن جميع مقاتلي داعش أو معظمهم قد استسلموا".

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، إنها احتجزت ألف متطرف وصادرت أسلحتهم.

قال بيدرسن: "حتى لو تم قمع هجوم داعش، فإن هذه الحلقة تعيد ذكريات مروعة عن عمليات الهروب من السجون التي غذت الصعود الأصلي لداعش في 2014 و 2015".

كما أثار القلق الميجور جنرال جون برينان جونيور، قائد قوة المهام المشتركة لمحاربة داعش، وقال يوم الأربعاء "داعش لا يزال يشكل تهديداً وجودياً للمنطقة ويجب ألا يسمح لها بالتجدد".

مركز معلومات إسرائيلي: هجمات داعش زادت بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان

قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية حول ازدياد هجمات داعش في العالم: "تصاعدت الهجمات الإرهابية التي نفذها داعش بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان على الرغم من بقاء معظم عام 2021 على غرار مستويات العنف التي أحدثها التنظيم في عام 2020، وفقاً لتقرير صادر عن مركز المعلومات الاستخباراتية والإرهاب مئير عميت.

وأفاد المركز بأن عناصر تنظيم داعش قاموا بتنفيذ 2705 عملية إرهابية في أنحاء العالم عام 2021 مقارنة بـ 2718 عملية في عام 2020.

كانت ذروة الهجمات في نيسان وأيار 2021، خلال شهر رمضان، ولكن كان هناك أيضاً ارتفاع خاص في الهجمات الانتحارية في أفغانستان في آب وتشرين الأول 2021 مما أدى إلى "زيادة كبيرة في عدد الضحايا" لهذا العام.

وعلى مدار العام بأكمله، كانت ولاية العراق في تنظيم داعش هي الرائدة من حيث عدد الأعمال الإرهابية التي نفذتها - على غرار عام 2020.

وبحسب التقرير، لم تكن هناك هجمات كبيرة مستوحاة من تنظيم داعش في الغرب في عام 2021، وهي ظاهرة مستمرة منذ عدة سنوات "وقد أثرت عمليات مكافحة الإرهاب على تنظيم داعش في كل ساحة تقريباً، وفي شبه جزيرة سيناء".

وأشار التقرير إلى أنه "بالتزامن مع انخفاض طفيف في عدد الهجمات، حدث انخفاض في عدد الضحايا في عام 2021، والذي لا يزال مرتفعاً".

بلغ عدد القتلى والجرحى جراء هجمات تنظيم داعش 8147 شخصاً في عام 2021، مقارنة بـ 9068 شخصاً في عام 2020.

وسقط العدد الأكبر من الضحايا في ولايات أفغانستان (خراسان بحسب تنظيم داعش) والعراق وغرب إفريقيا.

وجاء في التقرير أنه "في سوريا والعراق وأفغانستان، اتخذت معظم العمليات الإرهابية لتنظيم داعش شكل عمليات اغتيال وتفجير عبوات ناسفة من قبل خلايا صغيرة مزودة بأسلحة صغيرة ومتوسطة الحجم".

وأضاف التقرير "في عدد كبير من العمليات الإرهابية، أظهر عناصر تنظيم داعش قدرة عملياتية عالية نسبياً، حيث نفذوا عمليات أكثر تعقيداً، والتي تضمنت أيضاً مهاجمة قوات الإغاثة التي وصلت إلى موقع الهجوم، إما بإطلاق النار عليهم أو بزرع العبوات الناسفة قبل الهجوم".

الولايات المتحدة ترد على المطالب الروسية وسط أزمة أوكرانيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، عن الأزمة الأوكرانية: " قدمت الولايات المتحدة لروسيا مقترحات مكتوبة للحد من المنافسة العسكرية في أوروبا، وواجهت مطالب موسكو ومحاولة تجنب ما يخشى المسؤولون الغربيون أنه غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقد تؤدي المقترحات الأميركية، التي تم تسليمها إلى وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء، إلى مناقشات حول سبل تجنب المواجهات في البحر الأسود وعمليات التفتيش المتعلقة بالصواريخ من كل جانب، وفقاً لمسؤولين أميركيين وأشخاص أطلعت عليهم إدارة بايدن.

وتترك الجهود الدبلوماسية الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخيار بين مواصلة العمل العسكري أو السعي لمزيد من المفاوضات حول القضايا الأمنية.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن للصحفيين "الأمر متروك لروسيا لتقرر كيفية الرد. نحن جاهزون في كلتا الحالتين".

لم يصدر الكرملين ووزارة الخارجية الروسية على الفور تصريحات علنية بشأن مقترحات واشنطن. وصرح فلاديمير دشاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، لوكالة الأنباء الروسية الحكومية أن "رد الولايات المتحدة على الضمانات الأمنية التي اقترحتها موسكو لا يمكن أن يرضي روسيا. لا يمكن قبوله".

ولم يكشف بلينكن عن تفاصيل الوثيقة التي سلمها السفير الأميركي جون سوليفان إلى موسكو.

المقترحات وجولات المفاوضات الأخيرة هي جزء من جهد منسق من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لإشراك موسكو في المحادثات الأمنية، حيث تحشد روسيا قوات عسكرية بالقرب من أوكرانيا. قال بلينكن إن التقدم سيكون صعباً مع زيادة عدد القوات الروسية حول أوكرانيا.

(م ش)