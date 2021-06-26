​​​​​​​صحف عالمية: بيدرسن يدعو لمباحثات جديدة بخصوص سوريا وخلافات أوروبية بالتعامل مع روسيا

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى دعوة غير بيدرسن لعقد محادثات دولية جديدة بخصوص سوريا، وكذلك العلاقة بين أوروبا وروسيا على ضوء التوترات الأخيرة.

مبعوث الأمم المتحدة يدعو إلى محادثات دولية جديدة بشأن الحرب السورية

وقالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية: "دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا إلى محادثات دولية جديدة بشأن الخطوات الملموسة مثل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد يمكن أن تتفق عليه الحكومة والمعارضة كخطوات أولية لإعطاء دفعة لحل سياسي".

وأخبر غير بيدرسن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه يعتقد أن هذه المجالات وغيرها "ذات الاهتمام الحيوي للسوريين العاديين" لديها القدرة على تحقيق أرضية مشتركة بين الأطراف المتحاربة في سوريا. وقال إن التقدم "سيعزز الاستقرار الداخلي والإقليمي ويبني الثقة".

ولكنه قال إنه يشعر أن جميع اللاعبين الرئيسين مهتمون بتعميق المحادثات، ولهذا السبب "نحتاج إلى حوار دولي بناء جديد بشأن سوريا".

وأشار بيدرسن إنه كان على اتصال منتظم مع كبار المسؤولين من روسيا، والولايات المتحدة، قبل وبعد اجتماع هذا الشهر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن. وقال إنه أجرى اتصالات منتظمة مع العديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة والدول الرئيسة في المنطقة.

ولفت بيدرسن إنه سيتوجه إلى روما للتحدث مع وزراء الخارجية في اجتماع بشأن سوريا تعقده إيطاليا والولايات المتحدة وبعد ذلك سيتوجه إلى موسكو. كما يخطط للتشاور مع تركيا وإيران قبل اجتماع مجموعة آستانا في عاصمة كازاخستان في أوائل تموز.

وقال بيدرسن للصحفيين إنه يعتقد أن هذا قد يكون الوقت المناسب لمحاولة بدء محادثات دولية لأن "هناك بعض التطورات المهمة للغاية".

وقال بيدرسن إن هناك مؤشرات مقلقة على أن داعش ربما يزداد قوة، بالنظر إلى زيادة وتيرة هجماته الأخيرة ومدى انتشارها. وحث اللاعبين الدوليين الرئيسين على التعاون في مكافحة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى.

كيف يجب أن تتعامل أوروبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تحليل لها: "ما حدث بالضبط عندما أبحرت مدمرة بريطانية بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، يوم الأربعاء، لا يزال محل نزاع. ومع ذلك، ليس هناك شك في أن السفن الروسية أطلقت النار بالقرب من سفينة البحرية الملكية، في واحدة من أكثر المواجهات البارزة بين القوات الروسية وعضو في الناتو في السنوات الأخيرة. حدث كل هذا في الوقت الذي أطلقت فيه فرنسا وألمانيا ما تبين أنه جهد فاشل لإقناع الاتحاد الأوروبي بالجلوس لإجراء محادثات مع موسكو، وتسلط الحلقتان الضوء على المعضلة التي تواجه الدول الغربية حول كيفية التعامل مع موسكو في عهد فلاديمير بوتين".

إن رغبة باريس وبرلين في إعادة الاتحاد الأوروبي إلى طاولة المفاوضات الدبلوماسية أمر مفهوم، بعد قمة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع بوتين. إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يُنظر إليه على أنه قوة جيوسياسية إلى جانب الولايات المتحدة، فعليه أن يلعب دوره في التعامل مع أكبر تهديد للأمن في القارة.

ومع ذلك، يمكن لرئيس أمريكي وصل حديثاً عقد اجتماع استكشافي مع نظيره الروسي دون أن يشير ذلك بالضرورة إلى تحول في السياسة.

علاوة على ذلك، حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدبلوماسية الشخصية مع بوتين في العامين الماضيين دون جدوى. تحافظ أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، على اتصال مع بوتين، لكنها فقدت صبرها منذ فترة طويلة مع ما تعتبره كذباً اعتيادياً للزعيم الروسي.

يبدو أن محاولة إعادة الانخراط مع روسيا كانت تهدف إلى وضع سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا والتأكيد على وحدة الكتلة. لكن المبادرة الفرنسية الألمانية كانت بحاجة إلى تنسيق أكثر شفافية مع واشنطن، وبين دول الاتحاد الأوروبي.

لماذا يجب على الناتو بناء علاقات أوثق مع الشرق الأوسط؟

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "التقى زعماء الدول الأعضاء في الناتو الثلاثين هذا الشهر في بروكسل لحضور قمة كبرى. كان هذا أول تجمع رفيع المستوى لحلف شمال الأطلسي منذ بدء الوباء وأيضاً الأول منذ دخول الرئيس جو بايدن البيت الأبيض".

ومن المفهوم أن روسيا والصين كانتا على رأس جدول الأعمال. تواصل موسكو استعراض عضلاتها في أوروبا الشرقية، بينما تشن حملة حرب مختلطة من الهجمات الإلكترونية والمعلومات المضللة ضد العديد من أعضاء الناتو. ومع ذلك، فقد غابت عن قمة الناتو أي ذكر ذي مغزى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إن افتقار الناتو إلى التركيز على مثل هذه المنطقة المهمة أمر محير. وفقاً لمعاهدة شمال الأطلسي لعام 1949، فإن مجال تركيز التحالف هو "منطقة شمال الأطلسي، شمال مدار السرطان". كل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء اليمن، لها أراضي شمال مدار السرطان، وبالتالي فهي منطقة تركيز الناتو. علاوة على ذلك، يُظهر التاريخ والأحداث الأخيرة أن ما يحدث في المنطقة يمكن أن يمتد بسرعة إلى أوروبا.

كانت هناك أيضاً ثلاث عمليات عسكرية للناتو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. منذ عام 2004، نفذ التحالف بشكل دوري عملية تدريب صغيرة في العراق تهدف إلى تحسين قدرات الجيش العراقي. بين عامي 2009 و2015، قاد الناتو واحدة من عدة مهام دولية لمكافحة القرصنة قبالة القرن الأفريقي، تسمى عملية درع المحيط. وفي عام 2011، فرض الناتو منطقة حظر طيران فوق ليبيا. خلال هذه العملية، قدمت الأردن وقطر والإمارات الطائرات والموارد.

لدى حلف الناتو بالفعل هياكل قائمة لتحسين التعاون مع الشركاء في هذا الجزء من العالم، لكنه لم يفعل شيئاً يذكر لتعزيز هذه العلاقات في السنوات الأخيرة.

(م ش)