​​​​​​​صحف عالمية: بيدرسن يدعو إلى دبلوماسية دولية أكثر جدية في سوريا والنووي الإيراني قضية شائكة

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم السبت، إلى دعوات بيدرسن لحل الأزمة السورية، وكذلك الدعوات لحل الملف النووي الإيراني والأزمة القائمة في المجتمع الأميركي بعد أحداث الكونغرس.

العرب نيوز: مبعوث الأمم المتحدة يدعو إلى مزيد من الإلحاح في جهود السلام السورية

صحيفة العرب نيوز السعودية تحدثت عن دعوة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن، يوم الجمعة إلى دبلوماسية دولية وقالت: "دعا المبعوث الأممي إلى دبلوماسية أكثر جدية وتعاونية في إطار الجهود السياسية لتحسين حياة الشعب السوري ووضع رؤية لمستقبل بلاده".

وفي حديثه قبل الجلسة الخامسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية، التي تبدأ يوم الإثنين في جنيف، حث أعضاء اللجنة على تركيز جهودهم والعمل بشكل أكثر فاعلية لتسريع التقدم في الإصلاح الدستوري.

وأعرب بيدرسن عن أمله في أن تكون المشاركة الدولية التي تشتد الحاجة إليها في عملية السلام ممكنة الآن.

وأضاف: "بعد كل شيء، وعلى الرغم من الاختلافات، تواصل الدول الرئيسية إعادة تأكيد التزامها بالقرار 2254"، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي، الذي تم تبنيه في عام 2015، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في سوريا.

وسلط بيدرسن، الذي أطلع مجلس الأمن هذا الأسبوع على آخر التطورات، الضوء على حقيقة أن خمسة جيوش أجنبية نشطة في سوريا وأن "انتهاكات السيادة السورية ووحدة أراضيها مستمرة منذ سنوات".

وعلى الرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه روسيا وتركيا في شمال غرب البلاد أدى إلى تهدئة الأعمال العدائية، إلا أن بيدرسن حذر من أن هذا الهدوء النسبي لا يزال هشًا.

وقال بيدرسن: "لقد حان الوقت الآن للرؤساء المشاركين للجنة الدستورية لتنظيم وتركيز جهودها من خلال إنشاء أساليب عمل أكثر فاعلية وعملية حتى يتمكنوا من البدء في المضي قدمًا من إعداد الإصلاحات الدستورية إلى صياغتها فعليًا والاتفاق على أجندات ومواضيع نقاش واضحة للاجتماعات المقبلة".

الغارديان: تأثير العقوبات الأميركية على إيران كان عالميًا ويجب أن ينهيها جهد عالمي

وفي سياقٍ آخر، تطرقت صحيفة الغارديان البريطانية إلى تأثير العقوبات الأميركية على إيران، وقالت: "يمكن لخطوة منسقة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعزيز الاتفاقية النووية أن تمهد الطريق للحد من التوترات".

ومنذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ظل مصير الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 معلقًا بشكل غير مستقر، حيث انسحبت إدارة ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، بحجة أن سياسة الإكراه الاقتصادي، التي يطلق عليها اسم "الضغط الأقصى"، ستؤدي إلى تحسين الاتفاق، ولكن لم يحصل ذلك، ويجب على أوروبا، التي لعبت دورًا رئيسيًا في منع الانهيار التام لخطة العمل الشاملة المشتركة، اغتنام الفرصة للمساعدة في إحياءها بل وتقويتها.

وكانت الصفقة الأصلية لخطة العمل الشاملة المشتركة واضحة ومباشرة: تحديد ومراقبة ما يعتبره المجتمع الدولي الجانب الأكثر إثارة للقلق في السياسة الإيرانية - مخاطر انتشار برنامجها النووي - وفي المقابل تخفيف العقوبات الدولية التي تراكمت على مدى سنوات.

وأدت سياسة العقوبات الشاملة التي انتهجها ترامب إلى تراجع هذه الفوائد المالية، ونتيجة لذلك، بدأت إيران في التخلص من القيود النووية التي فرضتها عليها خطة العمل الشاملة المشتركة. حيث كان رفع معدل تخصيب اليورانيوم إلى 20٪ وبدء الأنشطة المتعلقة بإنتاج معدن اليورانيوم في وقت سابق من هذا الشهر هو الأحدث في سلسلة من الانتهاكات المذهلة التي ازدادت خطورة مع تزايد الأضرار الناجمة عن العقوبات الأميركية بشكل أعمق، وكذلك تمر إيران الآن بثالث عام على التوالي من الركود الاقتصادي.

ومع تولي إدارة بايدن مهامها، فإن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (ما يسمى E3)، وجميعهم من المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل كمنسق للصفقة، في وضع جيد لقيادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي واشنطن، لا يزال الاتفاق النووي مثيرًا للانقسام وبشدة، وعلى الرغم من الفشل الواضح لحملة "الضغط الأقصى" في تحقيق أهدافها المعلنة، سيصر المنتقدون على أن نية بايدن المعلنة لإعادة الانخراط مع طهران هي حماقة. هذه حجة رددها حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ولا سيما إسرائيل، التي يحث رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، الإدارة القادمة بصوت عالٍ على التمسك بخط سلفها وعدم السماح لطهران بأي شيء على الجبهة النووية.

فإذا تحرك بايدن نحو إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، ينبغي على أوروبا أن توضح وقتها أنها تدعم التحرك لإعادة الاتفاق النووي إلى قوته الكاملة كأفضل وسيلة ليس فقط لنزع فتيل أزمة نووية متصاعدة، ولكن لوضع الأساس لمناقشات متابعة بشأن مخاوف إضافية على أساس الحوار والمفاوضات وليس الإكراه.

الاندبندنت: غزو الكونغرس لم يكن أكبر من أحداث أيلول من ناحية العنف ولكنها كانت أهم سياسيًا

أما صحيفة الاندبندنت البريطانية فتحدثت في تحليل لها أنه تجرى الآن المقارنة بين المنطقة الخضراء التي أقامتها الولايات المتحدة قديماً في بغداد وبين المنطقة التي أنشأها 25 ألفًا من الحرس الوطني وسط واشنطن لحماية تنصيب الرئيس الجديد.

وقالت الصحيفة: "يريد الديموقراطيين ووسائل الإعلام التي تكره ترامب إلى حد كبير تصوير مثيري الشغب من اليمين المتطرف على أنهم إرهابيون محليون قاموا بتمرد فاشل من أجل منع بايدن من تولي السلطة، لكن ما حصل في مبنى الكابيتول لم يكن انقلاباً بمعنى محاولة منظمة للاستيلاء على السلطة.

وعلى الرغم من كل حديث بايدن عن الوحدة، فإن الديمقراطيين لديهم فرصة لانتزاع الدماء السياسية من الجمهوريين ولن يفوتوا الأمر. وإذا لعبوا أوراقهم بشكل صحيح، فيمكنهم استغلال الغزو الفاسد لمبنى الكابيتول لسنوات، تمامًا كما فعل الجمهوريون في أحداث 11 أيلول/سبتمبر.

ومع أن الخسائر في الأرواح تختلف اختلافًا كبيرًا - خمسة قتلى مقارنة بـ2977 - ولكن من حيث الإدراك، فإن للحدثين سمات مشتركة مهمة.

ومع ذلك، الإفراط في استغلال واقعة اقتحام الكابيتول لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية إذا كان يستهدف شريحة واسعة جدًا من الجمهوريين.

ولا تزال الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لصعود ترامب قائمة، كما أن ترامب هو فقط البديل الأميركي في مجموعة من المستبدين القوميين الشعوبيين الذين استولوا على السلطة في جميع أنحاء العالم من البرازيل إلى تركيا ومن المجر إلى الفلبين.

والنداءات المتكررة، اليائسة إلى حد ما، من أجل الوحدة في حفل تنصيب بايدن لا تؤدي إلا إلى تأكيد الانقسامات. فبالنظر إلى عمق الأحقاد والمخاوف، من المدهش أنه لم يكن هناك المزيد من العنف.

(م ش)