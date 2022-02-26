​​​​​​​صحف عالمية: بيدرسن متشائم بخصوص اللجنة الدستورية ونظام عالمي جديد يتشكل على وقع التحرك الروسي صوب أوكرانيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى النبرة التشاؤمية لبيدرسن بخصوص اللجنة الدستورية، وتبعات التحرك العسكري الروسي صوب أوكرانيا، والملف النووي الإيراني.

مبعوث الأمم المتحدة يقلل من آمال محادثات الدستور السوري

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، في الشأن السوري: "قال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في سوريا يوم الجمعة، إن لجنة تمثل الحكومة السورية والمعارضة ستجتمع في جولة سابعة من المحادثات في جنيف الشهر المقبل، لبحث مسودة إصلاحات دستورية.

أخبر غير بيدرسن مجلس الأمن الدولي أن المحادثات بين أعضاء اللجنة الـ 45 ستبدأ في 21 آذار- لكنه قلل من شأن الآمال في تحقيق أي انفراج.

الجسم منقسم بثلاث طرق بين الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني. وقد اجتمعت ست مرات منذ تشرين الأول 2019.

يقول العديد من المحللين إن لدى الرئيس السوري بشار الأسد أسباب قليلة للتفاوض، حيث استعادت قواته السيطرة على جزء كبير من الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال بيدرسن لدبلوماسيين في الأمم المتحدة: "مواقف الطرفين متباعدة بشكل جوهري، وتضييق الخلافات بينهما سيكون حتماً عملية تدريجية".

حث بيدرسن أعضاء اللجنة على تقديم تنازلات والعمل "بشكل سريع ومستمر لتحقيق نتائج" لإنهاء الحرب في سوريا، التي تطحن وتودي بحياة الأشخاص.

قال بيدرسن: "من الواضح أن هناك حالة من الجمود، وأن هناك معاناة حادة وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج".

وأضاف "هذا يتطلب عملية سياسية يقودها السوريون ويملكها السوريون، والتي يجب أن تكون مدعومة بدبلوماسية دولية بناءة - مهما كان ذلك صعباً وخاصة في الوقت الحالي".

التحرك الروسي إلى أوكرانيا سيشكل نظاماً عالمياً جديداً

قالت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية، حول التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا: "عندما شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه الشامل لأوكرانيا يوم الخميس، أنهى فعلياً حقبة ما بعد الحرب الباردة. يجب بناء بنية جديدة للعلاقات العالمية، وسيعتمد شكلها على نجاح حملة بوتين الوحشية أو فشلها.

لقد أيقظ هجوم بوتين أشباح الحرب التي كانت تطارد أوروبا لمدة قرن. شاهد العالم في رعب القوة الهجومية الضخمة التي هاجمت أوكرانيا من ثلاث جهات بالصواريخ والقنابل والدبابات والهجمات الإلكترونية. عشرات الدول أدانت الغزو. لكن الحقيقة المؤلمة هي أن أوكرانيا تقاتل بوتين لوحدها.

كان استعداد بوتين للتصعيد واضحاً بشكل متزايد لإدارة بايدن، منذ أن زار مدير وكالة المخابرات المركزية وليام جيه بيرنز موسكو في أوائل تشرين الثاني. سافر إلى هناك لتحذير بوتين من أن المخابرات الأميركية قد خلصت إلى أن وراء حشد القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية يكمن في التخطيط الجاد للحرب.

كان بوتين قد أعرب عن اهتمامه بأوكرانيا لبيرنز عام 2008، عندما كان بيرنز سفيراً للولايات المتحدة في موسكو. هذه المحادثة، الموصوفة في مذكرات بيرنز لعام 2019، تجعل القراءة مخيفة الآن، مع سقوط الصواريخ على كييف.

حاولت إدارة بايدن ردع بوتين بتحذيره من عقوبات معوقة محتملة، فرضتها يوم الخميس بعد وقت قصير من بدء الغزو. كما تبنى البيت الأبيض أيضاً أسلوباً جديداً للتعطيل يتمثل في الكشف عن التخطيط العسكري الروسي.

يعتقد المسؤولون أن هذا الوابل من المعلومات أوقف بعض خطط بوتين. كما حطمت السرد الذي كان بوتين يأمل في خلقه. كانت للولايات المتحدة زمام المبادرة في حروب المعلومات التي كان الزعيم الروسي بارعاً فيها.

عندما كان بوتين يتجه نحو حرب شاملة، تم نصحه من قبل دائرة داخلية صغيرة، بقيادة ثلاثة من المتشددين: وزير الدفاع سيرغي شويغو. ورئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف. يعتقد المسؤولون الأميركيون أن البعض كان متشككاً في خطط الحرب الأوكرانية في الجيش وفي الكرملين. لكن من الواضح أن هذه المناقشات لم تنفع بشيء.

الآن بعد أن توغلت القوات الروسية في أوكرانيا، كيف يخطط بوتين لتخليص نفسه؟ من المحتمل أنه يأمل في إبقاء القوات البرية الروسية خارج كييف والمدن الكبرى الأخرى، بدلاً من استخدام قوات سبيتسناز الخاصة وعملاء جهاز الأمن الاتحادي الروسي لتحييد هذه الأهداف. ربما يسعى إلى تنصيب حكومة تابعة له.

ما لا يبدو أن بوتين يدركه، من خلال رؤيته للوحدة الروسية الأوكرانية، هو أن تنمره أدى إلى نفور الأوكرانيين بشدة. من الواضح أن بوتين كان يؤمن بخطابه بأن أوكرانيا ليست دولة حقيقية. غالباً ما يؤدي هذا المستوى من استيعاب الذات إلى ارتكاب أخطاء.

مع غزوه غير المبرر، حطم بوتين القواعد القانونية الدولية التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية، جنباً إلى جنب مع النظام الأوروبي الذي أعقب الحرب الباردة. كانت تلك العمارة القديمة تتزعزع، وكان من المقرر استبدالها في النهاية.

إن هجوم أوكرانيا، الذي يضع مستبداً روسياً ضد رغبات كل دولة كبرى أخرى، ربما بما في ذلك الصين، سيحدد شكل النظام الجديد القادم. إذا خسر بوتين معركته لإخضاع أوكرانيا، فسيكون للنظام الجديد أساس متين وواعد. إذا فاز بوتين، فإن الحقبة الجديدة ستكون خطيرة للغاية بالفعل".

إيران تقول إنها ستخصب اليورانيوم بنسبة 20٪ حتى بعد صفقة الأسلحة النووية

قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية، حول الملف النووي الإيراني: "قال مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يوم الجمعة، إن إيران ستستمر في تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 20 في المائة حتى بعد رفع العقوبات المفروضة عليها وإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

قال إسلامي: "إن تخصيب اليورانيوم "مستمر بحد أقصى 60 في المائة، وهو ما جعل الغربيين يهرعون إلى التفاوض، وسيستمر مع رفع العقوبات بنسبة 20 في المائة وبنسبة 5 في المائة".

ويقيد الاتفاق النووي لعام 2015 تخصيب اليورانيوم الإيراني عند درجة نقاء 3.67 في المائة، وهي أقل بكثير من درجة 90 في المائة التي تتطلبها صناعة الأسلحة النووية، وأقل بكثير من درجة 20 في المائة التي كانت إيران قد وصلت إليها قبل الاتفاق. وتخصب إيران اليورانيوم إلى مستويات مختلفة في الوقت الحالي نسبة أعلاها نحو 60 في المائة.

ولم يخض إسلامي في التفاصيل، ولم يشرح كيف يمكن أن يكون التخصيب بنسبة 20 في المائة مقبولاً بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تجري محاولة إحيائه عبر مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران".

(م ش)