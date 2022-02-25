​​​​​​​صحف عالمية: بوتين يسعى لاستعادة مكانة بلاده بالقوة وإسرائيل باتت في مرمى الخطر الإيراني

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى سعي بوتين إلى استعادة مكانة بلاده العالمية، واستشعار إسرائيل الخطر الإيراني، إلى جانب الأزمة السياسية في العراق.

غزو ​​أوكرانيا هو أكثر خطوات بوتين عدوانية حتى الآن لاستعادة مكانة روسيا في العالم

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية، حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا: "الغزو الروسي لأوكرانيا هو أكثر خطوات الرئيس فلاديمير بوتين عدوانية حتى الآن في حملته التي استمرت عقدين من الزمن لإعادة تأكيد مكانة روسيا في العالم واسترداد الإهانة التي خلفها سقوط الاتحاد السوفيتي.

ومن خلال غزو جاره الأصغر، يواجه بوتين الآن انهياراً في علاقات موسكو مع الغرب، الأمر الذي سيفرض عقوبات على روسيا بهدف إلحاق ألم عميق باقتصادها.

وجد أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي، الذين أرسلوا بالفعل معدات عسكرية وقوات جديدة إلى أعضائها الشرقيين في الأسابيع الأخيرة، وحدة جديدة في ردع روسيا.

قال قدري ليك، الباحث البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "لقد أعطى الأولوية لهوسه الخاص بالمصالح الروسية. لكنه يخاطر بالتنمية الاقتصادية لروسيا وموقع روسيا العالمي، وكذلك الاستقرار الداخلي لروسيا من أجل السيطرة على أوكرانيا".

بوتين، الذي تولى السلطة منذ عام 1999، يواجه الآن خطر نشوب صراع طويل الأمد في أوكرانيا يمكن أن يكون أقرب إلى حرب الاتحاد السوفييتي الكارثية في الثمانينات في أفغانستان - وهو الأمر الذي قد يثير في النهاية الانشقاق في الداخل.

قال بافيل سالين، المحلل السياسي المستقل المقيم في موسكو، إن "خطر التعثر لفترة طويلة" لن يكون جيداً مع معظم الروس. الوضع داخل البلاد يمكن أن ينقلب عليه".

وقال سالين: "بالحكم على أفعاله، يعتبر أن الخطر مبرر. يعتقد بوتين على الأرجح أن هذا الإجراء السريع سيجبر الغرب على قبول واقع جديد. هذه حساباته. إلى أي مدى سيتوافق ذلك مع الواقع، وكيف سيتم تبريرها، سيخبرنا الوقت بذلك".

تمثل الحملة العسكرية استمراراً للسياسة التي شهدت قيام بوتين بتوسيع دائرة نفوذ روسيا بشكل مطرد، وإعادة تأكيد هيمنة موسكو على الجمهوريات السوفيتية السابقة مثل بيلاروسيا وجورجيا ومولدوفا.

لكن بفعله ذلك، فإنه يضحّي بعلاقاته مع الغرب ويخاطر بجعل روسيا منبوذة. وهذا بدوره قد يجعل موسكو أكثر اعتماداً على الصين، وهي جارة أكثر قوة تربطها بها روسيا بالفعل علاقة غير متكافئة.

وقالت ليك: "روسيا ستقلب علاقتها القديمة مع الغرب، وستتحول الآن إلى مواجهة علنية. وهذا سيجعل موسكو على الصعيدين السياسي والاقتصادي أكثر ثباتاً في فلك الصين. وأتساءل عما إذا كان هذا هو الشيء الذي تريده موسكو بالفعل".

إسرائيل ستواجه مخاطر جديدة إذا تم الاتفاق على الاتفاق النووي

قالت صحيفة الغارديان البريطانية "كان قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني إنجازاً شخصياً هائلاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو. في مقطع فيديو تم تسريبه، تفاخر بأنه أقنع دونالد ترامب شخصياً بإلغاء اتفاق 2015 بين طهران والقوى العالمية.

ولكن بعد أربع سنوات، تم طرده من منصبه - كما صار مع ترامب. يحتوي كل من الكونغرس والكنيست على المزيد من الأصوات اليسارية، بينما في إيران، خسر المعتدل حسن روحاني الانتخابات الرئاسية العام الماضي أمام المتشدد إبراهيم رئيسي.

المفاوضون الدوليون في فيينا يقتربون أكثر مما يرقى إلى نسخة مخففة من الصفقة الأصلية. في هذه العملية، ما كان يعتقد قبل وقت قصير من قبل العديد من الإسرائيليين أنه انتصار جيو سياسي كبير لنتنياهو أصبح بدلاً من ذلك مصدر قلق متزايد للمؤسسة السياسية والأمنية في إسرائيل.

لقد حاولت الولايات المتحدة ممارسة الضغط الأقصى بفرض العقوبات، واغتالت إسرائيل علماء نوويين ونفذت هجمات تهدف إلى الحد من النشاط العسكري الإيراني في جميع أنحاء المنطقة. قال داني سيترينوفيتش، الذي قاد أبحاث الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بين عامي 2013 و2016 "لم ينجح أي منها".

وأضاف "كل ما تم القيام به هو دفع إيران إلى الأمام في برنامجها النووي. الآن لم تعد لدينا خيارات، وأخشى أن تكون إسرائيل وإيران على مسار تصادمي في المستقبل القريب".

رفعت اتفاقية عام 2015 التي قادها باراك أوباما العقوبات الدولية المشددة على اقتصاد طهران مقابل 10-15 سنة من القيود على أنشطتها النووية.

منذ انهيارها في 2018، سارعت إيران قدماً في تخصيب اليورانيوم. على الرغم من أن الحكومة الإيرانية تصر على أن برنامجها النووي سلمي، يتفق الخبراء عموماً على أنه إذا اختارت ذلك، يمكن لطهران أن تمتلك أسلحة نووية فعالة في غضون عامين.

وبالنسبة لإسرائيل، النتيجة أسوأ بكثير من اتفاق 2015 السيئ.

لم تحقق طهران تقدماً تقنياً كبيراً فقط، والذي سيتم مراقبته فقط على مدار السنوات الثلاث المقبلة، بل إنها على وشك تلقي 7 مليارات دولار من الأصول المجمدة المفرج عنها، فضلاً عن تخفيف العقوبات المفروضة على الصادرات مثل النفط.

وتعتقد إسرائيل أن هذه الأموال ستوجه إلى وكلاء إيران في جميع أنحاء المنطقة، والشرعية الدولية التي يمنحها الاتفاق النووي يمكن أن تشجع إيران على أن تكون أكثر جرأة في طموحاتها الإقليمية.

وتشارك إسرائيل بالفعل في حملات برية وجوية طويلة على حدودها ضد حزب الله اللبناني والجماعات التي تمولها إيران في سوريا ومسلحين فلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى مناوشات بحرية تستهدف سفن الشحن الإيرانية والإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وتسيطر إيران أيضاً على "الميليشيات" الشيعية في العراق، وترى أن الحوثيين في اليمن شركاء ذوو أهمية إقليمية متزايدة. في كانون الثاني، أثبت الحوثيون أن طائراتهم بدون طيار وصواريخهم قادرة على الوصول إلى أبو ظبي - مما يعني أن تل أبيب يمكن أن تصبح قريباً هدفاً في متناول أيديهم.

وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي طلب عدم نشر اسمه "إيران مترسخة في العديد من المسارح في المنطقة الآن، وهي ليست عسكرية فقط - نحن نتحدث عن العلاقات الاقتصادية والثقافية أيضاً. إلى جانب انتشار الطائرات بدون طيار، هذه حرب هجينة".

وأضاف "إذا كانوا يريدون إيذاء الإسرائيليين، فلديهم بالفعل محاور عديدة لمحاولة إيذاء الإسرائيليين".

الأمم المتحدة للقادة العراقيين: ضعوا الخلافات جانباً وركزوا على احتياجات شعبكم

قالت صحيفة العرب نيوز السعودية، حول الأزمة السياسية في العراق: "سمعت الأمم المتحدة يوم الخميس أن صبر 40 مليون شخص يعيشون في العراق بدأ ينفد على قادتهم مع استمرار عملية تشكيل حكومة جديدة".

وقالت جينين هينيس بلاسخارت مبعوثة الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى العراق "وأقل ما يتوقعونه هو إحساس أكبر بالإلحاح من جانب الممثلين المنتخبين في الجهود المبذولة للتغلب على الانقسامات الداخلية، والمأزق السياسي الناتج عن ذلك، والتركيز على تطلعات الناس إلى السلامة والأمن والاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان الخاصة بهم".

قالت جينين هينيس بلاسخارت: "يتساءل الكثير من العراقيين بشكل متزايد عما إذا كانت المصلحة الوطنية هي في الواقع في مقدمة ومركز المفاوضات الجارية، بدلاً من الوصول إلى الموارد والسلطة، أو كيف سيتم تقسيم التعيينات السياسية والوزارات هذه المرة".

وقالت "لذا فإن ما أقوله هو أن الانتخابات مرت أكثر من أربعة أشهر وراءنا، وقد حان الوقت لإعادة الأضواء إلى حيث تستحق أن تكون: على شعب العراق".

وحذرت المبعوثة مرة أخرى من أن "الجبهة الداخلية الضعيفة" من الناحية الأمنية والفراغ السياسي تعرض البلاد للتدخل الخارجي وتجعلها عرضة للإرهاب، مع استعداد داعش للاستفادة منها".

(م ش)