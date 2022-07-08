​​​​​​​صحف عالمية: بوتين يهدد بأن الحرب لم تبدأ بعد في أوكرانيا والتحضيرات مستمرة في المنطقة لاستقبال بايدن

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تهديدات الرئيس الروسي بمواصلة تحركه العسكري في أوكرانيا، وتحضيرات المنطقة لاستقبال الرئيس الأميركي.

بوتين: الحرب بالكاد بدأت في أوكرانيا

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية "قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا بالكاد بدأت في أوكرانيا، وفي خطاب شديد التطرف أمام قادة البرلمان بعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب، قال بوتين إن احتمالات أي مفاوضات ستقلّ كلما طال الصراع.

وأضاف "نسمع اليوم أنهم يريدون هزيمتنا في ساحة المعركة. ماذا نقول، دعهم يحاولون".

لقد سمعنا مرات عديدة أن الغرب يريد أن يقاتلنا حتى آخر أوكرانيا. هذه مأساة للشعب الأوكراني، لكن يبدو أن كل شيء يتجه على هذا النحو.

وتتّهم روسيا الغرب بشن حرب بالوكالة عليها، من خلال فرض عقوبات على اقتصادها وتكثيف توريد أسلحة متطورة لأوكرانيا.

لكن بينما كان يتفاخر بأن روسيا تسير على خطا واثقة، أشار بوتين أيضاً إلى إمكانية إجراء مفاوضات.

وأضاف: "يجب أن يعلم الجميع أننا، بشكل عام، لم نبدأ أي شيء بشكل جدي. في الوقت نفسه، نحن لا نرفض محادثات السلام. لكن أولئك الذين يرفضونهم يجب أن يعلموا أنه كلما تقدمت الأمور، سيكون من الصعب عليهم التفاوض معنا".

بيني غانتس يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية قبل زيارة بايدن

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "التقى وزير الدفاع بيني غانتس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مكتب الأخير في رام الله، قبل زيارة مقررة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما عقد الاجتماع في الوقت الذي يستعد فيه المسلمون في الأراضي الفلسطينية وحول العالم للاحتفال بعيد الأضحى في نهاية الأسبوع.

وعقد الطرفان الاجتماع لإجراء تنسيق مدني وأمني قبيل زيارة بايدن ومناقشة التحديات الأمنية والمدنية في المنطقة. وعقد الاجتماع "بروح طيبة وفي جو إيجابي"، بحسب مكتب غانتس.

وأطلع غانتس عباس على "تعقيدات" الفترة المقبلة في إسرائيل واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الأمني ​​الوثيق وتجنّب الإجراءات التي من شأنها "الإضرار بالاستقرار".

وبحسب وكالة أنباء وفا الفلسطينية، فإن عباس "شدد على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقات الموقّعة ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي إلى تدهور الأوضاع".

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة "تهيئة الأجواء" قبل زيارة بايدن.

وكانت آخر مرة التقى فيها غانتس شخصياً مع عباس في أواخر كانون الأول في منزله في روش هعاين، على الرغم من أن الاثنين أجريا مكالمة هاتفية في نيسان أيضاً".

جو بايدن يناقش وقف إطلاق النار في اليمن خلال زيارة السعودية

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "قال البيت الأبيض إنه من المتوقع أن يناقش الرئيس جو بايدن تمديد وقف إطلاق النار المستمر منذ شهور في اليمن خلال محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال رحلته إلى المملكة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن الهدنة التي استمرت أربعة أشهر كانت "النتيجة المباشرة" لتعاون واشنطن مع قادة المنطقة.

وقال كيربي يوم الخميس "إنه أطول سلام هناك منذ سبع سنوات، ومن الواضح أننا نريد أن نرى هذا السلام يستمر".

وأضاف "لقد عملنا بشكل مباشر مع الحكومة السعودية للمساعدة في تطبيق وقف إطلاق النار هذا وتمديده".

وتأتي هذه التصريحات قبل زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل حيث أكد البيت الأبيض أنه سيلتقي بالملك سلمان والأمير محمد في جدة.

وقال البيت الأبيض أيضاً إن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع دول الخليج بشأن قدرات الدفاع الجوي رداً على التهديد المتزايد من إيران للمنطقة".

(م ش)