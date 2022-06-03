​​​​​​​صحف عالمية: بوادر سعودية للتمهيد لزيارة بايدن ولا مؤشرات على نهاية الحرب في أوكرانيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى المساعي لعودة العلاقات السعودية الأميركية والحرب في أوكرانيا وأزمة المياه في الشرق الأوسط.

زيادة إنتاج النفط السعودي وتهدئة اليمن يمهدان لزيارة بايدن للمملكة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات يوم الخميس لتعزيز إنتاج النفط وتمديد الهدنة مع القوات المدعومة من إيران في اليمن، وهما خطوتان مهمتان تساعدان في تمهيد الطريق أمام الرئيس بايدن لزيارة المملكة في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يحاول البلدان إعادة ضبط علاقتهما المتوترة.

واتفقت أوبك بقيادة السعودية وحلفاؤها على زيادة إنتاج النفط، مما يسمح للرياض بضخ المزيد من الخام. في الوقت نفسه، وافقت المملكة العربية السعودية على تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين مع مقاتلي الحوثي المدعومين من إيران في اليمن.

وقد سعت الولايات المتحدة إلى كلا الخطوتين وساعدت في تمهيد الطريق لزيارة بايدن للمملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا الشهر حيث يتطلع الرئيس إلى تنحية الانقسامات القائمة منذ فترة طويلة مع المملكة وسط ارتفاع أسعار النفط والبنزين التي أدت إلى التضخم. بينما لم يتم الإعلان عن الزيارة رسميًّا، فإن تحركات يوم الخميس تخلق زخمًا لرحلة الرئيس".

بعد مائة يوم من بدء القتال لا مؤشرات على نهاية الحرب في أوكرانيا

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية إن "الحرب كان من المفترض أن تكون خاطفة، لكن بعد مرور مائة يوم، لا تُظهر الحرب الروسية الأوكرانية مؤشرات تذكر على الانتهاء.

إن ما يدور في أوكرانيا حربٌ معاصرة، لكن استخدمت فيها أسلحة مرتبطة بالقرن العشرين، من المدفعية الثقيلة والدبابات، أنها تتحول إلى حرب استنزاف، لا يبدو أن أيًّا من الطرفين لديه القدرة على توجيه ضربة حاسمة.

ويعتقد العديد من المحللين أن الكرملين في بدء القتال لم يكن يسعى إلا للضغط على أوكرانيا لتهدئة حماسها للانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، حتى أن الحياة في كييف استمرت كالمعتاد، لأن أهلها اعتادوا على جارهم المزعج منذ الغزو الأول لبلادهم عام 2014.

روسيا كانت تخطط لعملية محدودة، يسقط فيها النظام الذي تصفه بـ "النازي" في أوكرانيا، ويهرب رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي، ويرحب الشعب الأوكراني بمحرريهم بأذرع مفتوحة. لكن الأمور لم تسِر وفقًا لخطط الكرملين. وبدلًا من أن تكون استعراضًا للقوة، كانت حملة أوكرانيا في الغالب عرضًا لعدم الكفاءة العسكرية الروسية. وقد تكبد الروس خسائر فادحة.

يحتاج الغرب إلى مضاعفة جهوده لخنق الاقتصاد الروسي وتقديم أفضل ما لديه من عتاد عسكري إلى أوكرانيا، مع التدريب والمشورة اللازمين.

لا يمكن للغرب أن يفقد أعصابه الآن، على الرغم من المصاعب الاقتصادية التي تسببها الحرب، لأن القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى اندلاع حرب أكبر في وقت لاحق. ويجب تشجيع الحديث عن تسوية سلمية، ولكن لا يجب أن تحصل روسيا على مكاسب إقليمية.

ان رد الفعل عبر العالم على العدوان الروسي جعل الناتو أكثر اتحادًا وأكثر التزامًا بالدفاع عن أوروبا الشرقية، وأن انضمام السويد وفنلندا سيؤدي إلى إضافة جوهرية للقدرات العسكرية. وهذا التعزيز غير المتوقع لحلف الناتو هو أحد النتائج العديدة غير المقصودة للحرب التي شنها بوتين.

ودونباس الآن هي خط المواجهة لأميركا والناتو، مثل أوكرانيا، وأنه يجب أن تؤخذ على محمل الجد. ويجب مساعدة الأوكرانيين على خوض حربهم بفعالية، والبحر الأسود هو المسرح الرئيس الآخر للحرب الذي يتطلب جهودًا دبلوماسية وعسكرية مماثلة".

الشرق الأوسط خالٍ من المياه

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "يصادف يوم الأحد يوم البيئة العالمي 2022، وهو احتفال سنوي بالبيئة، تأسس عام 1973 من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). في هذا العام، يحتفل يوم البيئة العالمي بمرور 50 عامًا على أول اجتماع دولي على الإطلاق بشأن البيئة - مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية لعام 1972.

ومع ذلك، تشير الأبحاث التي أجرتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إلى أن الشرق الأوسط ليس لديه الكثير للاحتفال به، حيث من المقرر أن يؤدي تغير المناخ إلى تضخيم مشاكل الحكم، وزيادة حدة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وخلق اضطرابات جديدة.

وتأثرت المنطقة بشدة بتغير المناخ على مدى العقود القليلة الماضية، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية منذ الخمسينات، وفقًا لما ذكره المدير الإسرائيلي لمنظمة EcoPeace Middle East غيدون برومبيرغ، وهي منظمة تجمع بين نشطاء البيئة الأردنيين والفلسطينيين والإسرائيليين، بهدف تعزيز التعاون البيئي، كبوابة لمزيد من التعاون العام.

قال برومبيرغ: "نتوقع ارتفاعًا إضافيًّا في درجات الحرارة بمقدار أربع درجات بحلول نهاية القرن".

وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة كارنيغي في شباط 2022 أن ندرة المياه تهدد الآن بإثارة صراع عنيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يُتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أول منطقة في العالم "تنفد منها المياه فعليًّا".

من المتوقع أن ينخفض ​​هطول الأمطار في الأردن بنسبة 30٪ قبل نهاية القرن، وتتوقع بعض النماذج انخفاضًا في المياه المتجددة الداخلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 4٪ بحلول عام 2050.

وفقًا لمؤسسة كارنيغي، سيؤثر هذا على ما بين 80 مليونًا و90 مليونًا من سكان المنطقة، الذين يسيرون حاليًّا نحو انعدام الأمن المائي بحلول عام 2025.

يقول برومبيرغ إن انعدام الأمن المائي يمثل حاليًّا مصدر القلق الأكثر إلحاحًا في الشرق الأوسط، ويتطلب تدابير انتصاف عاجلة على المستوى الإقليمي".

(م ش)