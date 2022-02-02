​​​​​​​صحف عالمية: بكين تتغلغل في العراق بعد انسحاب واشنطن من هذا البلد

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تغلغل الصين في العراق، وإعطاء واشنطن الضوء الأخضر لمصر بخصوص تصدير الغاز الى لبنان عبر سوريا، إلى جانب الأزمة الأوكرانية.

الصين تصب الأموال في العراق مع انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط

قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية "أصبح العراق المستفيد الأكبر من مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها شي جين بينغ، حيث تملأ الصين الفراغ الذي خلفه انسحاب الولايات المتحدة من الصراع الذي كلف مئات الآلاف من الأرواح ودافعي الضرائب الأميركيين تريليونات الدولارات.

وأبرمت بكين 10.5 مليار دولار من عقود البناء الجديدة في العراق العام الماضي، كجزء من "تحول قوي" في مشاركتها تجاه الشرق الأوسط على الرغم من التراجع الأوسع في الاستثمار الصيني الخارجي.

وتم الكشف عن النتائج في تقرير سينشر يوم الأربعاء من قبل مركز التمويل والتنمية الأخضر في جامعة فودان في شنغهاي، وراجعته صحيفة فاينانشيال تايمز.

ويتزامن قرار بكين بتعزيز علاقات اقتصادية أعمق مع العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مع تصور متزايد بأن الولايات المتحدة تنفصل عن الشرق الأوسط.

وعززت الصين مكانتها في المنطقة في نفس العام الذي أنهى فيه الرئيس جو بايدن رسميًّا المهمة القتالية الأميركية في العراق واستعادت طالبان السيطرة على أفغانستان بعد الخروج الفوضوي لقوات التحالف.

بينما تعتمد بكين على الشرق الأوسط في معظم وارداتها من الطاقة، تحاول الدول العربية تنويع العلاقة، والاستفادة من التكنولوجيا الصينية وتوسيع العلاقات التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تعززت العلاقات بين بكين وبغداد على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة.

والعراق بالفعل ثالث أكبر مصدّر للنفط للصين، لكن المسؤولين في بغداد حرصوا على تأمين استثمارات صينية للمساعدة في تحديث البنية التحتية المتدهورة. تحجم العديد من الشركات الغربية عن الاستثمار في البلاد.

وتشمل الصفقات الجديدة الموقعة بين المجموعات الصينية والعراقية، محطة الخيرات الكبيرة لتوليد الكهرباء من النفط الثقيل في محافظة كربلاء، وإعادة بناء المطار الدولي في الناصرية، وتطوير حقل المنصورية للغاز بالقرب من الحدود الإيرانية.

الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لمصر بإرسال الغاز إلى لبنان عبر سوريا في الأيام المقبلة

قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية، حول إرسال الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا: "قال مصدر دبلوماسي يوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن تمنح وزارة الخارجية الأميركية إذنًا كتابيًّا لمصر بإرسال الغاز إلى لبنان عن طريق سوريا في الأيام المقبلة.

سعت مصر في الأشهر الأخيرة إلى مساعدة لبنان في أزمته الاقتصادية والطاقة المستمرة من خلال تصدير الغاز إلى لبنان، وهو ما سيتعين عليها القيام به عبر خطوط أنابيب أردنية وسورية.

لفت الاقتراح انتباه وسائل الإعلام في إسرائيل؛ لأن إسرائيل تصدر الغاز الطبيعي إلى مصر، مما يعني أن لبنان قد ينتهي به الأمر باستخدام الغاز الناشئ من المياه الاقتصادية لإسرائيل، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين. ومع ذلك، لا علاقة لإسرائيل بالخطة ولا تحتاج مصر إلى إذن من إسرائيل لتمرير الغاز إلى أطراف ثالثة.

قال المصدر إن القاهرة سعت للحصول على تعهد كتابي من واشنطن بأنها لن تخضع لعقوبات بموجب قانون قيصر، الذي فرض عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد لارتكابها جرائم حرب.

في هذا السياق، لن تتلقى سوريا أي أموال مقابل نقل الغاز إلى لبنان. وافترض المصدر الدبلوماسي أن سوريا وافقت على المشاركة في الخطة من أجل إعادة بناء علاقاتها مع الدول العربية الأخرى.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة "لم ترفع أو تتنازل عن العقوبات، ولا ندعم أي جهود لتطبيع العلاقات مع سوريا أو إعادة تأهيل الأسد حتى يكون هناك تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي. حتى ذلك الحين، سنواصل تطبيق برنامج العقوبات السوري بالتنسيق مع شركائنا الإقليميين".

في الوقت نفسه، قال المتحدث إن الحكومة الأميركية تعمل مع دول في الشرق الأوسط لمساعدة اللبنانيين بطريقة تتماشى مع قانون قيصر.

وقال المتحدث إن وزارة الخارجية تدرك أن الكهرباء إلى لبنان يجب أن تمر عبر الشبكة السورية، لكن "نظام العقوبات الصارم ضد حكومة الأسد لا يزال ساريًا بشكل كامل".

وقال المتحدث: "نرحب بالجهود الإقليمية للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة الحادة في لبنان وانعكاساتها على استقرار الدولة اللبنانية. لا يزال نقص الوقود والطاقة في لبنان يهدد تقديم الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والمياه للشعب اللبناني".

أزمة أوكرانيا: بوتين يتهم الولايات المتحدة بتجاهل المخاوف الأمنية الروسية

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، عن الأزمة الأوكرانية: "اتهم فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بتجاهل المقترحات الأمنية لروسيا في أول تصريحات علنية له حول الأزمة المتنامية بشأن أوكرانيا منذ كانون الأول.

خلال مؤتمر صحفي في الكرملين، قال بوتين للصحفيين إنه غير راضٍ عن استجابة الولايات المتحدة للمطالب الروسية بأن يقوم الناتو بسحب القوات والبنية التحتية من أوروبا الشرقية والموافقة على عدم قبول أوكرانيا في التحالف أبدًا.

قال بوتين بعد محادثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: "من الواضح بالفعل أنه تم تجاهل مخاوف روسيا الرئيسة".

وفي تصريحات مؤثرة، قال بوتين أيضًا إن الغرب يستخدم أوكرانيا "كأداة لعرقلة روسيا" وافترض أن دخول أوكرانيا إلى الناتو قد يؤدي إلى صراع على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

قال جو بايدن إنه يعتقد أن بوتين لم يقرر ما إذا كان سيشن هجومًا أم لا، لكنه يتوقع أنه "سيتحرك".

تحدث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في محاولة لنزع فتيل الأزمة في وقت سابق يوم الثلاثاء.

وقال بلينكن للافروف، وفقًا لمسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية: "إذا لم يكن بوتين ينوي الحرب أو تغيير النظام، فهذا هو الوقت المناسب للانسحاب".

(م ش)