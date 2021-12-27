​​​​​​​صحف عالمية: بايدن يسعى لتجاوز أزمات أسلافه وغضب ليبي من تصريحات السفيرة البريطانية

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى سعي بايدن لتجاوز أخطاء الماضي في السياسة الخارجية الأميركية والانتقادات الليبية لتصريحات السفيرة البريطانية في هذا البلد، إلى جانب الخلاف اللبناني الإسرائيلي على الحدود البحرية بينهما.

بايدن يتطلع إلى تجاوز إدارة الأزمات في عام 2022

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية في تحليل لها: "بعد تنصيبه في كانون الثاني، سعى الرئيس جو بايدن إلى التراجع عن الكثير من السياسة الخارجية للرئيس السابق دونالد ترامب. حققت إدارته بعض النجاح في هذا الهدف، بينما تواجه أيضًا الكثير من العقبات. وسعى بايدن أيضًا إلى إعادة تأطير الجغرافيا السياسية من خلال عدسة الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية - جزئيًا كرد على تأثير الصين العالمي المتزايد".

واعترض بايدن وكبار مسؤوليه على سياسة ترامب الخارجية لأسباب عديدة، بما في ذلك عدم اهتمام إدارة ترامب بالديمقراطية أو حقوق الإنسان وعدم الاهتمام ببعض التحالفات التقليدية. عملت إدارة بايدن بجد في عامها الأول لمحاولة إصلاح العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين. على سبيل المثال، كانت الدول الأوروبية سعيدة برؤية لهجة أكثر ودية من البيت الأبيض، وإنهاء بعض التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، والعودة إلى مناقشات المناخ والمحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وعمل بايدن أيضًا على التراجع جزئيًا عن سياسة ترامب تجاه إسرائيل والفلسطينيين. أعربت إدارة بايدن عن دعمها لحل الدولتين واستعادت التمويل الاقتصادي والإنساني للفلسطينيين، الذي قطعه ترامب.

أحد مجالات الاتفاق بين بايدن وترامب هو أن كلاهما أراد أن تنسحب الولايات المتحدة من الحرب في أفغانستان، حيث وافقت إدارة ترامب على سحب القوات الأميركية من أفغانستان، لكن بايدن هو الذي نفذ الانسحاب. في حين أنه من المثير للجدل ما إذا كان الانسحاب السلمي ممكنًا، فإن الحقيقة هي أنه بدا فوضويًا للغاية.

وقوض الانسحاب الأميركي العشوائي على ما يبدو التصورات عن القوة الأميركية. شعر حلفاء الناتو بالتجاهل في هذه العملية، مما عقد جهود واشنطن لاستعادة العلاقات مع أوروبا. بعد سحب إدارة ترامب المفاجئ للعديد من الجنود من شمال وشرق سوريا، أثار الانسحاب الأفغاني شكوكًا بشأن الولايات المتحدة كشريك أمني.

كما اتخذ بايدن خطوات لزيادة تقليص الدور العسكري للولايات المتحدة في العراق. هناك القليل من الإقبال على أي نوع من النشاط العسكري الذي لا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالمصالح الأمنية الأميركية بشكل واضح.

وفي عهد بايدن، قال مسؤولو المخابرات والدفاع علنًا أن الصين هي واحدة من أكبر التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة. ومقارنةً بترامب، اتخذ بايدن نهجًا أكثر هدوءًا تجاه الصين، لكن من الواضح أن سياساته مصممة لمقاومة النفوذ الصيني المتزايد، كما تعتبر إدارة بايدن الصين منافسًا اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا حازمًا بشكل متزايد.

في الوقت نفسه، لا يعتقد فريق بايدن أنه من الممكن أو المرغوب فيه عزل الصين تمامًا. بدلاً من ذلك، يسعون إلى تحقيق التوازن بين المنافسة والفهم العملي بأن البلدين يجب أن يتعاونا في بعض القضايا الاقتصادية والبيئية.

كان الوباء أولوية أخرى لإدارة بايدن، في كل من السياسة الخارجية والداخلية. بعد توليه منصبه، ألغى بايدن انسحاب ترامب من منظمة الصحة العالمية.

وغالبًا ما تتضمن السنة الأولى من الرئاسة إدارة الأزمات، مع تطوير إرشادات السياسة الخارجية. في عام 2022، تأمل الإدارة في التركيز بشكل أكبر على تنفيذ الاستراتيجيات. بالنسبة لبايدن، ستظل إدارة الوباء والاستجابة لتغير المناخ والعلاقات مع الصين على رأس الأولويات. ومن المرجح أن يواصل جهوده للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن واشنطن ستواصل الضغط على طهران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. هناك خطط لعقد قمة ثانية للديمقراطية.

ويحدد رؤساء الولايات المتحدة أولويات السياسة الخارجية ولكن يجب أن يتكيفوا مع تطور الأحداث خارج نطاق سيطرتهم. العلاقات مع روسيا فاترة ويواجه بايدن الآن غزوًا روسيًا محتملاً لأوكرانيا يهدد المصالح الأميركية في أوروبا. تتفهم موسكو أن الأميركيين ليسوا مهتمين بحرب برية جديدة، لكن لدى واشنطن أدوات يمكنها استخدامها لمحاولة ردع روسيا - سيعتمد الكثير على مدى استعداد بايدن لاستخدام هذه الأدوات وما إذا كان الحلفاء سيدعمونه.

المملكة المتحدة تنجر إلى الأزمة السياسية الليبية بعد إلغاء الانتخابات

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية: "اتخذت الأزمة السياسية في ليبيا بعدًا دوليًا بشكل متزايد بعد اتهام المملكة المتحدة بالدفاع عن الفساد والتدخل في العمليات الداخلية من خلال دعوة الأخيرة الحكومة المؤقتة للبقاء في السلطة لحين إعادة جدولة الانتخابات المتأخرة".

وفي اليوم الذي كان من المفترض أن يتم فيه التصويت، نشر حساب السفارة البريطانية في ليبيا على تويتر رسالة تقول إنها ستستمر في الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "باعتبارها السلطة المكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات ولا تؤيد إنشاء حكومات موازية أو المؤسسات".

ورداً على ذلك، اتهمت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بالبرلمان الليبي، سفيرة المملكة المتحدة، كارولين هورندال، بانتهاك الأعراف الدبلوماسية والتدخل غير المبرر. وقالت اللجنة إن مجلس النواب وحده هو الوحيد القادر على اتخاذ قرار بشأن دور الحكومة المؤقتة، وذهبت بعض القبائل إلى أبعد من ذلك، ودعت إلى طرد السفيرة.

وقال فتحي باشاغا، المرشح الرئاسي ووزير الداخلية الأسبق، إن الفساد يقود ليبيا إلى الإفلاس. نريد أن نسأل بريطانيا سؤالاً: لماذا تطبق الحكومة البريطانية أفضل معايير مكافحة الفساد في بلادها، وتريد حماية الفساد في ليبيا؟ لماذا تدافع بريطانيا عن الحكومة والمؤسسات المالية في ليبيا؟

إسرائيل تلجأ إلى الأمم المتحدة بشأن مناقصة لبنانية للتنقيب في مياهها البحرية

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الاسرائيلية: "لجأت إسرائيل إلى الأمم المتحدة للاحتجاج على إصدار لبنان مناقصة للتنقيب البحري في المياه البحرية المتنازع عليها، والتي ادعت الحكومتان السيادة عليها".

وكتب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يوم الأحد: "أود أن أثير مخاوف حكومتي الجدية بشأن القرار الأخير الذي أصدرته الحكومة اللبنانية لمنح تراخيص خارجية في المناطق البحرية حيث تؤكد إسرائيل على حقوقها السيادية أو الولاية القضائية وفقًا للقانون الدولي".

ويدور الخلاف حول نزاع حدودي طويل الأمد على مساحة 860 كيلومتر مربع في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من حقول الغاز الطبيعي الإسرائيلية.

وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، فإن إدارة ترامب السابقة توسطت في محادثات العام الماضي بين البلدين في محاولة لحل هذا النزاع الطويل الأمد.

وواصلت إدارة بايدن هذا الجهد مع كبير مستشاري أمن الطاقة العالمي، أموس هوشستين، المكلف بحل هذه المسألة.

وقال إردان: "ترى إسرائيل أنه ينبغي تركيز الجهود على دفع عجلة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان من أجل ترسيم حدودهما البحرية، بهدف التوصل إلى حل متفق عليه، بما يوفر الاستقرار والمنفعة الاقتصادية لكلا الجانبين".

وأضاف إردان: "تدعو إسرائيل الحكومة اللبنانية إلى سحب هذا الترخيص والامتناع عن أي نشاط من شأنه دفع أي أنشطة غير توافقية في المناطق البحرية الإسرائيلية".

(م ش)