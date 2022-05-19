​​​​​​​صحف عالمية: بايدن يركز جهوده ضد الصين والاتحاد الأوروبي يحاول التخلي عن الوقود الروسي

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى سعي الرئيس الأميركي على التركيز على إضعاف الصين وكذلك سعي الاتحاد الأوروبي إلى اضعاف روسيا عبر التخلي عن وقودها والتحول إلى الفحم.

بايدن، في أول رحلة إلى آسيا، يحاول إعادة التركيز على الصين وسط حرب أوكرانيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " يتوجه الرئيس بايدن إلى آسيا هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ توليه منصبه، حيث يحاول إعادة تركيز الانتباه على أولوية قصوى في السياسة الخارجية لمواجهة الصين - وهي المهمة التي طغت عليها الحرب في أوكرانيا.

وفي الرحلة التي تبدأ الخميس، سيزور بايدن اليابان وكوريا الجنوبية، الحليفان المقربان اللذان سعيا إلى مشاركة أميركية أكبر في المنطقة. سيعمل بايدن أيضًا على تعزيز الشراكة مع أستراليا والهند وسيكشف رسميًا عن مبادرة اقتصادية مصممة لتعزيز التجارة والاستثمار مع المنطقة، على الرغم من أن بعض الحلفاء والشركاء قدموا للخطة مراجعات مختلطة لافتقارها إلى التفاصيل وعدم توسيع الوصول إلى الأسواق الأميركية.

التوترات في المنطقة آخذة في التصاعد. كثفت كوريا الشمالية تجارب الأسلحة، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات. قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للصحفيين يوم الأربعاء إن المعلومات الاستخباراتية الأميركية تظهر "الاحتمال الحقيقي" بأن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية، أو تجربة صاروخية - أو كليهما - قبل أو أثناء زيارة بايدن.

وقال سوليفان: "نحن نستعد لجميع الحالات الطارئة، بما في ذلك احتمال حدوث مثل هذا الاستفزاز أثناء وجودنا في كوريا أو في اليابان".

يتطلع الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثًا، يون سوك يول، والذي سيلتقي مع بايدن، إلى تنشيط العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة - وهي خطوة من المرجح أن تثير غضب كوريا الشمالية وجارتها الصين.

كما أدى هجوم روسيا على أوكرانيا إلى زيادة المخاوف بشأن الصين. مع تركيز الولايات المتحدة على الحرب في أوروبا، قال مسؤولون آسيويون ومحللون أمنيون، إن بكين قد تشعر بالجرأة لزيادة الضغط العسكري على تايوان وتوسيع نطاق الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية وغيرها من أشكال الإكراه التي استخدمتها ضد جيرانها.

قال نيل توماس، المحلل الإقليمي في مجموعة أوراسيا للاستشارات بشأن المخاطر السياسية: "سوف يتلقى بايدن ترحيباً حاراً في المنطقة، حيث دفعت السياسة الخارجية الحازمة للصين العديد من الدول إلى تحقيق التوازن ضد بكين من خلال توثيق علاقاتها مع واشنطن".

لكنه قال: "رد الفعل القوي للبيت الأبيض على غزو روسيا لأوكرانيا قد أدى حتماً إلى صرف الانتباه عن الأولويات الأخرى"، بما في ذلك صياغة استراتيجية أكثر قوة ضد الصين.

منذ بداية إدارته، حدد بايدن المنافسة مع الصين كهدف رئيسي للسياسة الخارجية، مع الأخذ بنظرة أكثر صرامة بشأن قضايا التجارة والأمن وحقوق الإنسان. في وثيقة سياسية حديثة، قالت الإدارة إنه بينما لا تسعى الولايات المتحدة إلى تغيير حكومة الصين، فإنها تريد تشكيل البيئة الدولية التي تعمل فيها بكين، بشكل رئيسي من خلال العمل مع الحلفاء".

للابتعاد عن الغاز الروسي... الاتحاد الأوروبي يلجأ الى الفحم

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " أعطت بروكسل الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبي لاستخدام المزيد من الفحم خلال العقد المقبل حيث يحاول إنهاء استخدام الغاز والنفط الروسي.

الفحم هو الوقود الأكثر كثافة في استخدام الكربون، لكن المفوضية الأوروبية قالت إن الاتحاد الأوروبي سيستخدم 5 في المائة أكثر مما كان متوقعا في السابق خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة حيث يحاول الاتحاد استبدال واردات الطاقة الروسية.

وقال مسؤول كبير بالمفوضية إنه سيتم استخدام المزيد من الطاقة النووية، حيث كشف الاتحاد الأوروبي عن خططه لتعزيز البنية التحتية للطاقة وتقليل اعتماده على موسكو.

كان إصرار الاتحاد الأوروبي على أنه يجب عليه إنهاء استخدام النفط والغاز الروسي أحد أكبر العواقب على الكتلة من حرب موسكو في أوكرانيا. تريد بروكسل إلغاء العلاقات مع الطاقة الروسية بحلول عام 2027، وذلك لحرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات ومنح نفسها المزيد من حرية المناورة للعمل ضد موسكو.

لكن الاستخدام المتزايد المحتمل للفحم يظهر العواقب قصيرة المدى على أجندة الاتحاد الأوروبي الخضراء، على الرغم من إصرار المفوضية على أنها ستستمر في تحقيق أهداف خفض الكربون الخاصة بها".

باحث إسرائيلي: من غير المرجح أن تهدد احتجاجات إيران النظام الايراني

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية " توقع خبير إسرائيلي بارز يوم الأربعاء أن المسيرات الإيرانية ضد التخفيض الأخير في الدعم الحكومي من غير المرجح أن تتوافق مع نطاق موجات الاحتجاج السابقة أو تشكل تهديدًا لاستقرار النظام.

يقول راز زيمت، الباحث في مركز التحالف للدراسات الإيرانية بجامعة تل أبيب: "أشعر أن ذروة الاحتجاجات قد انتهت"، على الرغم من أنه "لا تزال هناك على الأرجح احتجاجات منخفضة المستوى نسبيًا في عدة مناطق، ولكن لا يوجد شيء مميز".

ويضيف: "حتى لو قارنت هذه الاحتجاجات بالاحتجاجات في إيران الصيف الماضي بسبب نقص المياه والكهرباء، وبالتأكيد مع احتجاجات الغاز في عام 2019، لا يبدو أن هذه الاحتجاجات مهمة جدًا".

واندلعت الاحتجاجات في بعض المدن الأسبوع الماضي، بسبب قرار الحكومة بخفض الدعم الذي تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 300 في المائة لمجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية القائمة على الدقيق. كما رفعت الحكومة أسعار بعض السلع الأساسية، مثل زيت الطهي ومنتجات الألبان.

ارتفعت أسعار القمح بشكل ملحوظ في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام.

الآن وسع المحتجون مطالبهم، مطالبين بمزيد من الحرية السياسية وتغيير قادتها، بحسب شهود عيان ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية يوم الجمعة إن بعض المتاجر "أضرمت فيها النيران في بعض المدن، مما دفع الشرطة إلى إلقاء القبض على العشرات من المحرضين".

ونقلت قناة العربية عن نشطاء محليين قولهم إن ستة أشخاص ربما قتلوا على أيدي القوات الحكومية منذ بداية الاحتجاجات. ذكرت المحطة الإخبارية أن الاحتجاجات اندلعت في العديد من المحافظات، بما في ذلك أصفهان وخوزستان وبختياري.

وتضيف الاضطرابات الأخيرة إلى الضغوط المتزايدة على حكام إيران، الذين يكافحون من أجل الحفاظ على الاقتصاد المقعد واقفا على قدميه في ظل العقوبات الأميركية، التي أعيد فرضها منذ 2018 عندما تخلت واشنطن عن اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى".

(م ش)