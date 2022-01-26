​​​​​​​صحف عالمية: بايدن يهدد بوتين والأمم المتحدة تدين هجوم داعش الأخير في العراق

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تهديدات بايدن بفرض عقوبات شخصية على بوتين، وإلى إدانة الأمم المتحدة الهجمات الإرهابية التي شنها داعش في العراق، إلى جانب الشأن اليمني.

بايدن يهدد بوتين بعقوبات شخصية إذا غزت روسيا أوكرانيا

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، عن التهديدات الأميركية لروسيا بشأن أوكرانيا: "قال جو بايدن إنه سيدرس فرض عقوبات شخصية على فلاديمير بوتين إذا غزت روسيا أوكرانيا، حيث يكثف القادة الغربيون الاستعدادات العسكرية ويضعون خططاً لحماية أوروبا من قطع الغاز الروسي.

وجاء التهديد النادر بفرض عقوبات عندما وضع الناتو قواته في حالة تأهب وعزز أوروبا الشرقية بمزيد من السفن والطائرات المقاتلة رداً على زيادة القوات الروسية بالقرب من حدودها مع أوكرانيا.

قال بايدن إذا هاجمت روسيا، فسيكون ذلك "أكبر غزو منذ الحرب العالمية الثانية" وسيغير العالم. وقال الرئيس إنه سينظر في إضافة عقوبات مباشرة على بوتين إلى مجموعة من الإجراءات التي يجري وضعها.

وتنفي روسيا التخطيط لشن هجوم، وتقول إن الدافع وراء الأزمة هو تصرفات حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. وتطالب بضمانات أمنية من الغرب بما في ذلك وعد من قبل حلف شمال الأطلسي بعدم قبول أوكرانيا كعضو. تعتبر موسكو الجمهورية السوفيتية السابقة بمثابة منطقة عازلة بين روسيا ودول الناتو.

وتواصلت الجهود لحل التوترات دبلوماسيا، ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون من فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا في باريس يوم الأربعاء.

وجاء التهديد بفرض عقوبات على بوتين في الوقت الذي ساعدت فيه الولايات المتحدة في الاستعداد لتحويل إمدادات الغاز الطبيعي من جميع أنحاء العالم إلى أوروبا في حالة قطع التدفق من روسيا، في محاولة لتخفيف أقوى سلاح اقتصادي لبوتين.

قال مسؤولون أميركيون يوم الثلاثاء إنهم كانوا يتفاوضون مع موردين عالميين وهم واثقون من أن أوروبا لن تعاني من فقدان مفاجئ للطاقة اللازمة للتدفئة في منتصف الشتاء.

وقال مسؤول كبير "لضمان قدرة أوروبا على اجتياز الشتاء والربيع، نتوقع أن نكون مستعدين لضمان إمدادات بديلة تغطي غالبية كبيرة من النقص المحتمل".

التحضير لتسليم الغاز بكميات كبيرة هو جزء من حملة تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون لإظهار جبهة موحدة ومتماسكة ضد بوتين. ألمح بوريس جونسون إلى أن ألمانيا قلقة من فرض عقوبات على روسيا بسبب اعتمادها على الغاز الروسي، وقال للنواب إن الجهود الدبلوماسية تبذل لإقناع برلين وغيرها بالمضي قدماً.

قال رئيس الوزراء البريطاني إن "الأصدقاء الأوروبيين" لديهم مخاوف بشأن فرض أشد العقوبات الممكنة على موسكو بسبب "اعتمادهم الشديد" على الغاز الروسي - وأعلن أيضاَ أن المملكة المتحدة ستكون على استعداد لنشر المزيد من القوات في أوروبا الشرقية إذا تعرضت أوكرانيا لهجوم.

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني الجديد أولاف شولتز في برلين يوم الثلاثاء لتنسيق مواقفهما بعد تقارير عن حدوث خلافات بين الحلفاء.

وقال ماكرون إنه من المقرر أن يتحدث هاتفياً مع بوتين يوم الجمعة "لتوضيح" الموقف الروسي، وقال إن فرنسا وألمانيا لن تتخليا أبداً عن الحوار مع روسيا، لكنه أضاف: "إذا كان هناك عدوان، فسيكون هناك ردّ، وستكون التكلفة باهظة للغاية".

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين الهجوم الإرهابي الأخير في العراق

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية، عن هجوم داعش على نقطة عسكرية في العراق: "أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي الأخير في محافظة ديالى العراقية، ودعا الى محاسبة جميع مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة".

وقُتل ما لا يقل عن 11 جندياً عراقياً فجر يوم الجمعة 21 كانون الثاني، بالرصاص أثناء نومهم خلال هجوم على ثكناتهم من قبل مسلحين من داعش، وفقاً لتقارير نقلاً عن مسؤولين أمنيين عراقيين. حدث ذلك في حي العظيم، وهي منطقة جبلية تبعد أكثر من 70 ميلاً شمال العاصمة بغداد.

وحث مجلس الأمن جميع الدول على التعاون الفعال مع الحكومة العراقية في السعي لمحاسبة مرتكبي الجرائم، تماشياً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات المجلس. وأكد مجدداً أن الإرهاب من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".

الحرب في اليمن... وأسباب امتدادها إلى الإمارات

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، في الشأن اليمني: "شن الحوثيون الأسبوع الماضي عدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الإمارات العربية المتحدة، وهو تصعيد كبير لواحد من أكثر الصراعات التي طال أمدها في العالم.

وتؤكد الهجمات كيف يمكن للحرب التي استمرت لأكثر من سبع سنوات في زاوية شبه الجزيرة العربية أن تتحول إلى خطر إقليمي. استهدفت إحدى هجمات هذا الأسبوع قاعدة عسكرية إماراتية تستضيف القوات الاميركية والبريطانية.

كما أن فشل الحوثيين في إكمال السيطرة على شمال البلاد، وتحميلهم المسؤولية عن ذلك للإمارات، هو أحد أسباب التصعيد الأخير، ولذلك يتطلع الحوثيون للثأر بعد تعثّر هجومهم للاستيلاء على مأرب.

فسيطرة الحوثيين على مأرب، كانت ستمنحهم السيطرة على شمال اليمن، وبالتالي موقف متقدم في مفاوضات السلام المقبلة.

كما أن نقطة التحول في دفاع قوات التحالف عن مأرب، كانت في سيطرة القوات المدعومة من الإمارات على شبوة في الجنوب، وطرد الحوثيين منها، وقطع خطوط إمدادهم عن مأرب.

ولذلك كان رد فعل الحوثيين كانت إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة الحاملة للمتفجرات، على السعودية ومن ثم على الإمارات، كما أن قوات التحالف بقيادة السعودية، ردّت في ما يبدو بشن غارات عنيفة على صنعاء.

ونقلت الصحيفة عن المحلل في الشأن اليمني، ريمان الحمداني قوله، إنّ "الحوثيين يحاولون إغراق الإمارات في صراع كانت تحاول الخروج منه".

كما أن الولايات المتحدة ودبلوماسية الأمم المتحدة فشلتا في عقد مفاوضات بين طرفي النزاع، مع تكثيف الحوثيين هجومهم على مأرب".

(م ش)