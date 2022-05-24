​​​​​​​صحف عالمية: بايدن يهدد الصين ومخاوف من تصاعد التوتر بين إيران واسرائيل

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى التهديدات الأميركية الموجهة إلى الصين وتبعات اغتيال قائد عسكري إيراني في إيران، إلى جانب حديث الرئيس الأوكراني بأن لقاء الرئيس الروسي هو السبيل لإنهاء الحرب.

بايدن: الولايات المتحدة ستتدخل عسكرياً إذا غزت الصين تايوان

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة سترد عسكرياً للدفاع عن تايوان إذا حاولت الصين الاستيلاء عليها بالقوة، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تبتعد عن سياستها طويلة الأمد المتمثلة في "الغموض الاستراتيجي" بينما يبحث البيت الأبيض عن طرق لكبح تنامي بكين نفوذ في آسيا.

وتحدث بايدن يوم الإثنين إلى جانب رئيس الوزراء الياباني في طوكيو خلال زيارته الأولى لآسيا كقائد أعلى للقوات المسلحة.

وسُئل الرئيس عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكرياً رداً على الغزو الصيني لتايوان بعد رفض إرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا لمحاربة الغزو الروسي.

"نعم. هذا هو الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا".

قال مسؤول في البيت الأبيض في وقت لاحق، إن سياسة الولايات المتحدة بشأن تايوان لم تتغير وإن بايدن "كرر التزامنا بموجب قانون العلاقات مع تايوان بتزويدها بالوسائل العسكرية للدفاع عن نفسها".

اغتيال ضابط في الحرس الثوري يثير مخاوف من تصعيد بين إيران وإسرائيل

وقالت صحيفة اندبندنت البريطانية إن "قتل العقيد صياد خدايي في وضح النهار في طهران أثار دعوات للانتقام، وسلط الضوء على حرب الظل الجارية بين إيران وإسرائيل.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن إسرائيل كانت وراء الهجوم، وحذّرت السلطات الإسرائيلية يوم الإثنين مواقعها الدبلوماسية في الخارج للاستعداد لرد انتقامي محتمل.

ويذكر أن منصة نور الإخبارية، المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قالت إن "مرتكبي هذه الجريمة سيدفعون ثمناً باهظاً".

لكن عملية القتل كانت تحمل جميع السمات المميزة لفيلم تجسس مثير، مما يشير إلى اختراق استخباراتي أجنبي عميق داخل إيران.

ونقلت بعض وسائل الإعلام عن مسؤولين استخباراتيين زعموا أن خدايي شارك في استهداف شخصيات إسرائيلية في الخارج. ومؤخراً، كان القنصل العام الإسرائيلي في اسطنبول ورجل أعمال إسرائيلي تركي هدفاً لعملية اغتيال مزعومة تم إحباطها.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضاً إلى أن خدايي أشرف على نقل الأسلحة المتطورة إلى حزب الله في لبنان.

وحالياً هناك خلاف بين إيران والولايات المتحدة بشأن محادثات غير مباشرة، تهدف إلى استعادة الاتفاق النووي المنهار، والذي كان يهدف إلى كبح جماح برنامج التكنولوجيا النووية الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. وتعثرت المحادثات بسبب رفض واشنطن رفع تصنيفها للحرس الثوري منظمة إرهابية".

زيلينسكي: مقابلة بوتين هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن لقاء بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي الذي ألقى كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "إن رئيس الاتحاد الروسي هو الذي يقرر كل شيء". وأضاف "إذا كنا نتحدث عن إنهاء هذه الحرب بدونه شخصياً فلا يمكن اتخاذ هذا القرار".

وقال مسؤولون غربيون إن القوات الروسية ستحاصر في نهاية المطاف مدينة رئيسة شرق أوكرانيا كجزء من جهود ترسيخ السيطرة على منطقة دونباس.

وقال مسؤول لصحيفة ذا ناشيونال: "لقد أعاد الروس الآن توجيه قواتهم وحركوها من أجل التقدم. لكسب الأراضي بشكل تدريجي من أجل السيطرة على ذلك الجيب".

(م ش)