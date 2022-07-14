​​​​​​​صحف عالمية: بايدن سيعود خالي الوفاض من الشرق الأوسط وأوكرانيا وروسيا تحرزان تقدماً في محادثات الحبوب

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى التوقعات المنخفضة بخصوص نتائج رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط وأزمة الحبوب العالمية، إلى جانب الحرائق المندلعة في أوروبا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة .

بايدن يصل إلى الشرق الأوسط

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "وصل الرئيس بايدن إلى إسرائيل يوم الأربعاء في مستهل رحلته إلى الشرق الأوسط حيث تأمل إدارته أن تعزز العلاقات الأميركية في المنطقة، لكنها قد تسفر عن تقدم محدود فيما يتعلق بالأولويات الأميركية.

صوّر المسؤولون الأميركيون الرحلة التي ستستغرق أربعة أيام إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية على أنها فرصة لتقوية العلاقات وتعزيز الاستقرار، بما في ذلك التقريب بين البلدين اللذين يزورهما، مع مواجهة تهديدات إيران. لكن حلفاء الرئيس قلقون من أنه قد تنتهي (الرحلة) دون إحراز تقدم كبير في قضايا الطاقة أو حقوق الإنسان، وأن يعود خالي الوفاض إلى حد كبير إلى الولايات المتحدة، حيث يعاني (بايدن) من معدلات تأييد منخفضة وأسعار مرتفعة قبل انتخابات التجديد النصفي.

في الأيام الأخيرة، سعى مسؤولو البيت الأبيض إلى خفض التوقعات بخصوص الرحلة، زاعمين أن الأمر قد يستغرق شهوراً أو أكثر للتوصل إلى اتفاقيات لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة وإقامة علاقات طبيعية بين إسرائيل ودول في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين المسافرين مع الرئيس إن بايدن يعتزم "إظهار التقدم المادي" خلال الرحلة بشأن قضايا مثل الأمن الإقليمي، لكنه رفض شرح كيفية تعريف الإدارة للنجاح. وأضاف سوليفان أن الرئيس سيناقش ضمان وجود إمدادات كافية من الطاقة في الأسواق العالمية "مستدامة بمرور الوقت، مما يعني وجود طاقة فائضة كجزء من المعادلة".

تولى بايدن منصبه واعداً بالتركيز المستمر على الصين، لكن الحرب الروسية في أوكرانيا أدت إلى تفاقم الزيادات في أسعار النفط، وتحويل الانتباه إلى الشرق الأوسط، الذي لم يكن الرئيس قد جعله محور تركيز سياسته الخارجية. بعد أن وعد خلال حملته الرئاسية بجعل المملكة العربية السعودية منبوذة على المسرح العالمي، حوّل بايدن تركيزه بشكل متزايد نحو المملكة، مع تأثيرها الكبير على أسواق النفط العالمية التي ارتفعت في أعقاب حرب أوكرانيا.

قال جوناثان شانزر، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: "إنه لأمر مدهش ما ستفعله أزمة الطاقة في تفكيرك بشأن البلدان المنتجة للطاقة". ووصف النهج تجاه السعودية بأنه عودة إلى "العلاقة الأميركية السعودية المبنية على الضمانات الأمنية الأميركية مقابل الإمداد الثابت للنفط بأسعار معقولة".

الأمم المتحدة: أوكرانيا وروسيا تحرزان تقدماً في محادثات الحبوب

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "قالت الأمم المتحدة إن روسيا وأوكرانيا أحرزتا "تقدماً جوهرياً للغاية" بشأن خطة لتجنب أزمة غذاء عالمية من خلال تأمين المرور الآمن لملايين الأطنان من الحبوب عبر البحر الأسود.

بعد الجولة الأولى من المحادثات في اسطنبول، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "اتفاق موضوعي حول العديد من الجوانب" لآلية لتمكين سفن الشحن من نقل ما يقدر بنحو 20 مليون طن من الحبوب المحاصرة في أوكرانيا نتيجة الحصار الروسي موانئ البلاد في أعقاب غزوها.

وأشار غوتيريش إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت الأسبوع المقبل حيث من المقرر عقد جولة ثانية من المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة.

وقال: "نأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي"، بينما حذر من أنه سيتطلب "الكثير من حسن النية والالتزام" من قبل الأطراف. قال: "لقد أظهروا ذلك، لقد شجعت على ذلك، وأنا متفائل. لكنها لم تكتمل بعد".

وتأتي المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة بعد أشهر من الجهود للجمع بين الجانبين من أجل إيجاد طريقة لتأمين الممر الآمن للقمح والذرة والشعير المحاصرين في صوامع في الموانئ الأوكرانية التي تحاصرها البحرية الروسية".

غابات أوروبا تحترق مع ارتفاع درجات الحرارة

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية "اندلعت حرائق الغابات في أنحاء أوروبا (البرتغال وإسبانيا وجنوب فرنسا وتركيا)، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء القارة.

وفي البرتغال، تسببت حرائق متعددة في إجلاء أكثر من 600 شخص وحاجة حوالي 120 إلى العلاج الطبي، وأصيب شخصان - أحدهما مدني ورجل إطفاء - بإصابات خطيرة، وسجلت البلاد 125 حريقاً يوم السبت، وهو أعلى رقم في يوم واحد هذا العام.

وتعاني البلاد من موجة حارة من المقرر أن تزداد سوءاً، حيث من المتوقع أن تشهد أجزاء من البرتغال درجات حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية.

وفي الوقت نفسه، تكافح إسبانيا أيضاً درجات الحرارة المرتفعة والتي ضربت أيضاً الأجزاء الشمالية الأكثر برودة في إسبانيا.

قال المتحدث باسم خبير الأرصاد الجوية الوطني الإسباني كايتانو توريس، إن موجة الحر "غير العادية" وقلة هطول الأمطار في الأشهر الأخيرة خلقت ظروفاً مثالية للحرائق.

في الأثناء، تم إجلاء آلاف السياح بعد حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا التي أتت على ما يقرب من 1500 هكتار من الأراضي.

وعانت فرنسا بالفعل من حرائق الغابات هذا العام، مع تدمير ما يقرب من 200 هكتار من الغطاء النباتي في أوكسيتاني مؤخراً في حزيران. دمرت إحدى الحرائق 60 طابقاً في أكبر موقع تخييم في أوروبا.

وفي إيطاليا، التي تواجه أيضاً ظروفاً شديدة الحرارة والجفاف، شهد المزارعون في جزيرة سردينيا أسراباً من مليارات الجراد تدمر أراضيهم في أسوأ موجة غزو من هذا القبيل لأكثر من ثلاثة عقود.

وأصدر مسؤولو الاتحاد الأوروبي تحذيراً الأسبوع الماضي من أن تغير المناخ وراء الصيف شديد الجفاف والحار حتى الآن في القارة، وحثوا السلطات المحلية على الاستعداد لحرائق الغابات.

في جنوب غرب تركيا، اندلع حريق في منطقة قريبة من قرية "Mesudiye"، بالقرب من منتجع "Datca" على بحر إيجه".

(م ش)