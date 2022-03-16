​​​​​​​صحف عالمية: بايدن إلى أوروبا لحشد لغرب ضد موسكو وجونسون يستجدي دول الخليج كي يزيد إنتاج النفط

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى سعي الغرب لحشد الدعم للوقوف في وجه التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، إلى جانب تصريحات لمسؤولين أميركيين بأن واشنطن لن تسمح لروسيا باستخدام المحادثات النووية الإيرانية للتهرب من العقوبات.

بايدن إلى أوروبا الأسبوع المقبل لحضور اجتماع استثنائي لحلف الناتو

قالت صحيفة النيويورك تايمز الأميركية "قال البيت الأبيض ومسؤولون أوروبيون يوم الثلاثاء، إن الرئيس بايدن سيسافر لحضور اجتماع قمة استثنائي لحلف الناتو في بروكسل في 24 آذار، وسيحضر أيضًا اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي في اليوم نفسه.

الاجتماع عالي المخاطر هو لمناقشة جهود الردع والدفاع المستمرة رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، في إفادة "لقد تم تنسيقنا بشكل لا يصدق حتى الآن. هذا لا يحدث عن طريق الصدفة".

وتأتي هذه الرحلة في الوقت الذي يواجه فيه بايدن، الذي ساعد في تنسيق الرد الغربي السريع على الغزو الذي تركز على عقوبات قوية وزيادة المساعدات العسكرية، ضغوطًا شديدة لاتخاذ إجراءات مباشرة أكثر لوقف قتل المدنيين الأوكرانيين. ولم تسفر محادثات وقف إطلاق النار بين المقاتلين عن نتائج حتى الآن".

بوريس جونسون يدعو دول الخليج إلى زيادة إنتاج النفط رداً على التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية "من المقرر أن يناشد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دول الخليج يوم الأربعاء لزيادة إنتاج النفط على أمل مواجهة الارتفاع المدمر في الأسعار نتيجة غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وفي حديثه قبل اجتماعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أصر جونسون على أنه من الضروري "بناء أوسع تحالف ممكن" ضد بوتين.

وقال مسؤولون إنه سيحث ولي العهد على التنديد بالحرب الدموية التي شنها بوتين، والتي تجنبها حتى الآن، مؤكدًا في الفترة الأخيرة على تعاون بلاده مع روسيا بشأن النفط.

وتأتي زيارة جونسون بعد وقت قصير من رفض محمد بن سلمان تلقي مكالمة من الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي حث دول الخليج على زيادة إنتاج الوقود لمساعدة المشترين الدوليين على الابتعاد عن النفط والغاز الروسي.

من الواضح أن بايدن قد أثار حفيظة ولي العهد من خلال تعليقات سابقة بأن على الرياض أن "تدفع الثمن" لمقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وفي حديثه قبل زيارته، التي تشمل الإمارات العربية المتحدة أيضًا، قال جونسون: "الهجوم الوحشي وغير المبرر الذي شنه الرئيس بوتين على أوكرانيا سيكون له عواقب بعيدة المدى على العالم، خارج حدود أوروبا".

الولايات المتحدة لن تسمح لروسيا باستخدام المحادثات النووية الإيرانية للتهرب من العقوبات

قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية "قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على مشاركة روسيا في مشروعات نووية في إيران بموجب اتفاق نووي أعيد إحياؤه، لكنها لن تسمح لروسيا باستخدام الاتفاق كـ "فتحة هروب" للتهرب من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا.

وتوقفت المحادثات في فيينا الأسبوع الماضي، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وقال في وقت سابق يوم الثلاثاء، إن الاقتراحات الأميركية بأن موسكو تعرقل جهود إحياء اتفاق 2015 غير صحيحة.

وقال لافروف يوم الثلاثاء إن موسكو تؤيد استئناف الاتفاق النووي الإيراني في أقرب وقت ممكن، وتنتظر رفع واشنطن العقوبات عن طهران.

وتطالب روسيا بالسماح لها بمواصلة التجارة مع إيران رغم العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وقال لافروف إن روسيا تلقت تأكيدات مكتوبة من واشنطن بأن العقوبات ضد موسكو بسبب أوكرانيا لن تعرقل التعاون في إطار الاتفاق.

وحذرت القوى الأوروبية من أن مطالب روسيا بضمان تجارتها مع إيران يمكن أن تدمر محاولة لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل قيود على برنامجها النووي.

وبعد محادثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، قال لافروف خلال مؤتمر صحفي إن تلميحات الولايات المتحدة بأن موسكو تعرقل جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني غير صحيحة.

وقال أمير عبد اللهيان في المؤتمر الصحفي إنه لا توجد صلة بين الأحداث الجارية في أوكرانيا والمحادثات النووية في فيينا. وأضاف أن روسيا ستقف إلى جانب إيران حتى انتهاء المحادثات النووية".

(م ش)