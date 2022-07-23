​​​​​​​صحف عالمية: بعد أيام فقط من قمة في طهران.. غارة روسية على إدلب

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الغارة الجوية الروسية الأخيرة التي استهدفت إدلب والتي أتت بعد اجتماع طهران والأزمة في أوكرانيا والاتفاق بين موسكو وكييف والأمم المتحدة على صفقة الحبوب.

بعد قمة طهران.. غارة جوية روسية على إدلب

قالت صحيفة غارديان البريطانية "قُتل سبعة أشخاص، في غارة جوية روسية شمال غرب سوريا، ووقعت الهجمات بعد أيام فقط من قمة في طهران بين روسيا وإيران وتركيا، حيث كانت الحرب السورية موضوعاً رئيسياً فيها. وروسيا وتركيا على طرفي نقيض من الصراع، حيث يدعم بوتين بشار الأسد، كما تدعم أنقرة المؤيدين للإطاحة بالأسد.

وجاءت الغارة الجوية بعد شهور من الهدوء النسبي وغذت التكهنات بأنه قد تكون هناك رسالة روسية إلى تركيا حيث يواصل رجب طيب أردوغان الحديث عن توغل تركي في شمال شرق سوريا.

وبدأت الضربات الجوية الروسية في شمال غرب سوريا في أيلول 2015، ويُعتقد أنها قتلت منذ ذلك الحين ما لا يقل عن 1400 مدني، خلال محاولات لاستعادة السيطرة على إدلب نيابة عن الأسد.

تم تقليص الوجود العسكري الروسي في البلاد مع تحوّل الانتباه إلى حرب بوتين في أوكرانيا، لكنها لا تزال تحتفظ بقاعدة حميميم الجوية على ساحل البحر المتوسط ​​وتسيطر على سماء إدلب.

اقتربت روسيا وتركيا في بعض الأحيان في السنوات الأخيرة من اشتباكات مباشرة حول إدلب. في كانون الثاني 2020، قتلت غارة جوية روسية أكثر من 30 جندياً تركياً في سوريا. ومع ذلك، بدلاً من الاشتباك المباشر مع القوات الروسية، هاجمت الطائرات التركية والطائرات بدون طيار والمدفعية الجيش السوري لمدة ثلاثة أيام".

زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا، دون استعادة الأراضي المفقودة، لن يؤدي إلا إلى إطالة الحرب

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن أي وقف لإطلاق النار سيسمح لروسيا بالاحتفاظ بالأراضي الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها منذ الغزو في شباط، ولن يؤدي إلا إلى نشوب صراع أوسع، مما يمنح موسكو فرصة لتجديد وإعادة تسليح.

قال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال في المجمع الرئاسي شديد التحصين في كييف يوم الجمعة "تجميد الصراع مع الاتحاد الروسي يعني وقفة تمنح الاتحاد الروسي استراحة. لن يستخدموا هذا التوقف لتغيير الجغرافيا السياسية أو التخلي عن مطالباتهم بجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق".

وأعرب المسؤولون الروس مراراً عن آمالهم في أن تؤدي هذه المشاكل الاقتصادية إلى تآكل الدعم الأميركي والأوروبي الحرج لأوكرانيا، مما يضغط على كييف لتسوية النزاع بشروط مؤاتية لموسكو، مثل السماح لروسيا بالاحتفاظ بالمناطق التي تم احتلالها مؤخراً في جنوب وشرق أوكرانيا.

واعترف زيلينسكي، مرتدياً زيّه العسكري الشهير، بالتكلفة التي فرضها غزو روسيا على الشركات والمستهلكين الغربيين، وأثنى على حلفاء البلاد لرفضهم الاستسلام للابتزاز الروسي والاستمرار في تمكين المقاومة الأوكرانية ضد عدو أقوى بكثير".

روسيا وأوكرانيا توقعان صفقة حبوب لتجنب أزمة الغذاء العالمية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "أبرمت كييف وموسكو صفقة تهدف إلى تجنب أزمة الغذاء العالمية، والاتفاق على "وقف فعلي لإطلاق النار" لعدم استهداف سفن الشحن التي ستجمع ملايين الأطنان من الحبوب العالقة من الموانئ الأوكرانية.

وفي حفل التوقيع يوم الجمعة في اسطنبول، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بها ووصفها بأنها "منارة الأمل على البحر الأسود".

لكن مع استمرار القتال في أوكرانيا وانعدام الثقة العميق بين الجانبين، حذر دبلوماسيون من أن التمسك بالاتفاق سيشكل تحديات ضخمة.

وبموجب الاتفاق، الذي يهدف إلى إعادة شحنات الحبوب إلى مستويات ما قبل الحرب في الأسابيع المقبلة، اتفقت أوكرانيا وروسيا على عدم مهاجمة السفن التجارية أو السفن المدنية أو منشآت الموانئ المشمولة بالاتفاق، وفقاً لمسؤول رفيع في الأمم المتحدة.

وقالت فيكتوريا نولاند، إحدى كبار الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الأميركية، إنها تعتقد أن روسيا أجبرت على الموافقة على صفقة الحبوب لأنها تواجه انتقادات من الدول النامية".

(م ش)