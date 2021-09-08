​​​​​​​صحف عالمية: أزمة كهرباء لبنان تكتسب أهمية كبيرة في الشرق الأوسط 

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى أزمة كهرباء لبنان وسعي الصين إلى إقامة العلاقات مع طالبان.

أزمة الكهرباء في لبنان تكتسب أهمية جيوسياسية

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "يجتمع أربعة وزراء طاقة عرب في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، لمناقشة حل أزمة الكهرباء في لبنان، التي انتقلت في الأسابيع القليلة الماضية من قضية محلية إلى مركز الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط".

ويضم الاجتماع الرباعي حليفين مخلصين للولايات المتحدة (الأردن ومصر) مع مسؤولين من دمشق وبيروت العاصمتين العربيتين اللتين يُنظر إليهما في عمان على أنهما وقعتا تحت نفوذ إيران.

ولكن بتشجيع من الولايات المتحدة أشارت الأردن ومصر الشهر الماضي إلى استعدادهما لتزويد لبنان بالغاز عبر مناطق حكومة دمشق في سوريا.

وقال مسؤول أردني من المقرر أن يحضر الاجتماع: "نريد الاستماع إلى اللبنانيين وفهم ما إذا كان بإمكانهم الاستفادة مما يمكننا تقديمه".

ورفض المسؤول الكشف عن موعد تدفق الكهرباء أو الغاز إلى لبنان، وهو احتمال يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه بعيد كل البعد عن الوشيك، بالنظر إلى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية السورية في الحرب الأهلية المستمرة.

وتعود أجزاء كبيرة من الشبكة أيضاً إلى الحقبة السوفييتية وتحتاج إلى التغيير. تحتاج إلى إصلاحات كبيرة تستغرق سنة على الأقل.

لكن المراقبين يرون أن المشروع يحمل إمكانات سياسية كبيرة، وقالوا إن ذلك "قد يعيد النفوذ الإقليمي لنظام الأسد، ويوسع دور الأردن بعد أن تم تهميشه في عهد دونالد ترامب، والتأكيد على أن مصر قوة وازنة".

وجاء العرضان الأردني والمصري بعد أن قال حزب الله الشهر الماضي أن إيران ستزود لبنان بالوقود لتوليد الكهرباء.

ولم تقدم أي من الحكومات المشاركة في المشروع أي إطار زمني أو فكرة عن الكميات التي يمكن أن تصل إلى لبنان. ومن الناحية النظرية، تلبي قدرة توليد الكهرباء في الدولة اللبنانية ثلثي الطلب على الطاقة في البلاد، على الرغم من ضخ مليارات الدولارات في هذا القطاع منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً في عام 1990.

وقال مسؤول أوروبي يعمل في مشاريع البنية التحتية الإقليمية إن مشروع إيصال الكهرباء والغاز إلى لبنان "أمر بعيد المنال".

وأضاف المسؤول: "بصرف النظر عن الافتقار إلى البنية التحتية، يحتاج مثل هذا المشروع إلى درجة عالية من الإجماع الدولي والإقليمي الذي لا وجود له في الوقت الحالي".

وقال مهندس سوري في دمشق على صلة جيدة بحكومة دمشق إنه حتى لو وافقت الدول الأربع، فإن التدفقات إلى لبنان "لن تحدث في أي وقت قريب".

وقال إن أجزاء شبكة التوتر العالي في جنوب سوريا، حيث من المفترض أن يتم نقل الكهرباء إلى لبنان، تحتاج إلى استبدال نتيجة الدمار الذي خلفته الحرب".

بايدن متأكد من أن الصين ستحاول التوصل إلى ترتيب مع طالبان

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه متأكد من أن الصين ستحاول التوصل إلى ترتيب مع طالبان التي استولت على السلطة في أفغانستان في 15 آب".

ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بالقلق من أن الصين ستمول المجموعة، التي يعاقب عليها القانون الأميركي، قال بايدن للصحفيين، "الصين لديها مشكلة حقيقية مع طالبان. لذلك سيحاولون التوصل إلى بعض الترتيبات مع طالبان، أنا متأكد. كما ستفعل باكستان ذلك، وكذلك روسيا، وكذلك إيران".

واتفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبعة على تنسيق ردهم على طالبان، ومنعت واشنطن وصول طالبان إلى احتياطيات أفغانستان، التي يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بمعظمها، لضمان وفائهم بتعهداتهم لاحترام حقوق المرأة والقانون الدولي.

ولكن الخبراء يقولون إن الكثير من هذا النفوذ الاقتصادي سيضيع إذا قدمت الصين أو روسيا أو دول أخرى الأموال لطالبان.

وتحاول إيطاليا، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين - التي تضم الصين وروسيا - عقد اجتماع افتراضي لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان، لكن لم يتم الإعلان عن موعد، مما يشير إلى الخلاف بين المجموعة.

"إرهابي وعلى رأسه مكافأة" ينصب وزيراً للداخلية في حكومة طالبان

وقالت صحيفة التايمز البريطانية: "تم تعيين إرهابي مطلوب مقابل مكافأة قدرها 10 ملايين دولار وزيراً للداخلية الأفغانية، مع إعلان حركة طالبان حكومة انتقالية مليئة بالحرس القديم للحركة".

وسراج الدين حقاني، نائب زعيم الحركة، متهم بالإشراف على بعض أسوأ الأعمال الوحشية لحملة المسلحين، لكنه سيتولى الآن قيادة وزارة مهمة في إدارة طالبان، وهو ما يشير إلى أن هناك صراع بين حركة طالبان في مواجهة القوات الغربية بقيادة الولايات المتحدة المحتلة لأفغانستان، كما أن التشكيلة الحكومية المكونة من 33 شخصاً لا تضم أي نساء، ويهيمن عليها أنصار طالبان من عرقية البشتون.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إنه "كان من الصعب تصور كيف أن اختيار مجلس الوزراء سوف يطمئن المانحين الدوليين بما يكفي لاستئناف المساعدات الخارجية المجمدة، والتي هم بأمس الحاجة إليها للحفاظ على عمل الحكومة الأفغانية".

(م ش)