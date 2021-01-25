​​​​​​​صحف عالمية: أيام صعبة تنتظر أنقرة مع تسلّم إدارة بايدن والصين تتفوق على الولايات المتحدة

وتطرقت الصحف العالمية، اليوم الإثنين، إلى الترقب التركي بخصوص العلاقة بينها وبين واشنطن، وكذلك تفوق الصين استثماريًّا على الأخيرة.

العرب نيوز: تخشى تركيا الأسوأ مع تولي بايدن المسؤولية

صحيفة العرب نيوز السعودية وفي تحليل لها تحدثت عن العلاقات الأميركية التركية، وما ستؤول إليه الأوضاع مع وصول بايدن إلى الحكم، وقالت: "جاءت أولى بوادر الصورة القاتمة بين تركيا والولايات المتحدة من شخص رئيس في إدارة بايدن الجديدة الأسبوع الماضي، حيث قال المرشح لمنصب وزير الخارجية أنطوني بلينكين، الثلاثاء الماضي عن تركيا: "الفكرة القائلة بأن شريكًا استراتيجيًّا، وما يسمى بشريكنا الاستراتيجي سيكون في الواقع منسجمًا مع أحد أكبر منافسينا الاستراتيجيين في روسيا لهو أمر غير مقبول".

ولم يتوقف المرشح لمنصب وزير الخارجية عند هذا الحد، ولكن وخلال جلسة التأكيد التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قال إنه بعد تقييم تأثير العقوبات الحالية على تركيا، يتعين على واشنطن تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من الضغط.

ويُعرف بلينكين بانتقاداته لتركيا، لكن إشارته إلى حليف في الناتو على أنه "شريك استراتيجي مزعوم" قبل أن يتولى منصبه يشير إلى أن أنقرة تواجه مهمة شاقة مع هذه الإدارة، وربما لا يريد أن يعترف بأن لتركيا الحق في الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة وروسيا.

وأيضًا شخصية رئيسة أخرى في فريق بايدن الجديد هو الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي يشغل الآن منصب وزير الدفاع، ففي عام 2013، تم تعيينه قائدًا للقيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، التي كانت مسؤولة عن الدفاع عن المصالح الأميركية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب آسيا، تعاون مع تركيا في إطار برنامج التدريب والتجهيز الأميركي، كجزء من القتال ضد داعش في سوريا، لكن هذا البرنامج لاقى لاحقًا فشلًا ذريعًا، حيث تم تدريب مقاتلي المعارضة السورية المسلحة في تركيا وإرسالهم إلى سوريا، ولكن بمجرد عبورهم الحدود، سلّم عدد من المقاتلين شاحناتهم وأسلحتهم وذخائرهم إلى جبهة النصرة.

وبعد هذا العيب، لجأ أوستن إلى المقاتلين الكرد لأن الولايات المتحدة - على الرغم من معارضة تركيا القوية - وجدتهم مقاتلين أكثر موثوقية وأفضل، كان أوستن أول مسؤول عسكري أميركي يعترف، في جلسة استماع لمجلس الشيوخ في أيلول/ سبتمبر 2015، بأن الولايات المتحدة كانت منخرطة مع المقاتلين الكرد ضمن وحدات حماية الشعب (YPG) وأنهم كانوا يقدمون خدمات استشارية ومساعدة لهم.

وتقاعد أوستن عام 2016، لكنه لعب دورًا حاسمًا في تسليح المقاتلين الكرد أثناء قيادته للقيادة المركزية، والآن بعد أن أصبح مسؤولًا كبيرًا عن تنفيذ الخطط العسكرية الأميركية، ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في جميع أنحاء العالم، فإن تركيا لديها سبب يدعو إلى القلق.

والمسؤول الثالث الذي لم يتسبب تعيينه في ابتهاج تركيا هو بريت ماكغورك، الممثل الخاص للبيت الأبيض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعتبر مهندس السياسة الأميركية تجاه الكرد السوريين.

ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، هو اسم آخر كانت لدى تركيا بعض الشكوك بشأنه في الماضي، في مقال كتبه في عام 2017، شبّه اعتقال تركيا لبعض موظفي السفارة الأميركية في تركيا بـ "أخذ الرهائن" وانتقد بشدة عمليات أنقرة العسكرية ضد الكرد في العراق، كما انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لأنه لم يكن صارمًا بما يكفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية الحاكم، واقترح فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في الفساد وعلى مسؤولي صناعة الدفاع.

وأخيرًا وليس آخرًا، لقد انتقد الرئيس جو بايدن نفسه تركيا في مناسبات عديدة، وبصفته عضوًا في مجلس الشيوخ، فقد أيد العديد من القرارات ضد مصالح تركيا".

الوول ستريت جورنال: الصين تتفوق على الولايات المتحدة كوجهة رائدة في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر

أما صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية، فقد تطرقت في عددها الصادر، اليوم الإثنين، إلى التفوق الصيني في مجال الاستثمار، وقالت: "تفوقت الصين على الولايات المتحدة باعتبارها الوجهة الأولى في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر الجديد العام الماضي.

وتراجعت الاستثمارات الجديدة من قبل الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة، التي احتلت المركز الأول لعقود، بنسبة 49٪ في عام 2020، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة الصادرة يوم الأحد، حيث تكافح البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور وتراجع الإنتاج الاقتصادي.

وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن الصين، التي احتلت المرتبة الثانية منذ فترة طويلة، شهدت زيادة الاستثمارات المباشرة من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 4٪، واستخدمت بكين عمليات الإغلاق الصارمة لاحتواء تفشي كورونا إلى حد كبير بعد ظهور المرض لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين، ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين حتى مع تقلص معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى العام الماضي.

وتؤكد أرقام الاستثمار لعام 2020 على تحرك الصين نحو مركز الاقتصاد العالمي الذي طالما هيمنت عليه الولايات المتحدة، وهو تحوّل تسارع خلال الوباء، حيث عززت الصين مكانتها كأرضية للمصانع في العالم ووسعت حصتها من التجارة العالمية".

الواشنطن تايمز: تواجه إدارة بايدن اختبارات مبكرة من الصين وروسيا

وفي سياقٍ متصل، تحدثت صحيفة الواشنطن تايمز الأميركية عن اختبار الإدارة الأميركية، في الدفاع عن حلفائها، وقالت: "لم يضيع المنافسون الدوليون الرئيسيون لأمريكا أي وقت في اختبار تصميم إدارة بايدن على الدفاع عن حلفاء الولايات المتحدة وقيمها.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وبعد أيام قليلة من تولي الرئيس بايدن منصبه، قامت الصين بتصعيد كبير لحملة الضغط العسكري على تايوان، وفي روسيا، أصدر الكرملين توبيخًا حادًّا لما قال إنه تدخل أميركي في أزمته السياسية الداخلية التي أشعلتها احتجاجات على اعتقال شخصية معارضة بارزة.

ولا يزال العديد من كبار المعينين في مجال الأمن القومي والدبلوماسيين في إدارة بايدن ينتظرون التأكيد، وقد أعربت الإدارة الديمقراطية عن آمالها في التركيز مبكرًا على المشكلات الأقرب إلى الوطن، بما في ذلك تفشي كورونا والاقتصاد الأميركي المتعثر.

وفي السياق، قال الخبير الإقليمي جوردون تشانغ، لقناة فوكس نيوز يوم الأحد "نعلم أن الصين تختبر الإدارات الأميركية في وقت مبكر"، مستشهدًا بحادث عام 2001 في وقت مبكر من إدارة جورج دبليو بوش، والذي اشتمل على تصادم في الجو لطائرة صينية وطائرة استطلاع تابعة للبحرية الأميركية.

وفي موسكو، ردّ المتحدث الرئيس باسم الرئيس فلاديمير بوتين، بحدة على الانتقادات الغربية لتعامل الحكومة مع المظاهرات في موسكو وأكثر من 100 مدينة أخرى في جميع أنحاء روسيا، لدعم زعيم المعارضة أليكسي نافالني".

(م ش)