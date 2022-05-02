​​​​​​​صحف عالمية: أوروبا تتقرب من إيران وتبتعد عن روسيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى التقرب الأوروبي من ايران والابتعاد عن روسيا، إلى جانب دعوة أوكرانيا الصين للتوسط في حرب مع روسيا.

أوروبا تبذل جهوداً جديدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "يستعد المسؤولون الأوروبيون للقيام بخطوة جديدة لإنقاذ اتفاق نووي مع إيران، وعرضوا إرسال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إلى طهران في محاولة لكسر الجمود في المحادثات، وفقًا لدبلوماسيين غربيين.

وقالت مصادر إن إنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات، أبلغ نظراءه الإيرانيين بأنه مستعد للعودة إلى طهران لفتح طريق للخروج من المأزق. وأضافوا أن إيران لم تستجب حتى الآن.

وكانت المحادثات في فيينا، التي تضم أيضًا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، متوقفة لفترة طويلة منذ 11 آذار. وفي تلك المرحلة، قال مسؤولون غربيون وإيرانيون إن نص الاتفاق النووي اكتمل تقريبًا.

ومع ذلك، واجهت الصفقة مشاكل في الأسابيع الأخيرة بسبب المطالب الإيرانية بأن ترفع الولايات المتحدة تصنيفها لنخبة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

مع رفض إيران الدخول في مفاوضات مباشرة مع واشنطن حتى رفع العقوبات، يحاول المسؤولون الأوروبيون إبقاء المحادثات حية، حتى مع تحويل العواصم الغربية تركيزها إلى الصراع في أوكرانيا".

الاتحاد الأوروبي يصعد إجراءاته بشأن عقوبات النفط الروسية

قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية "دعت ألمانيا إلى فرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، مما زاد الضغط على بروكسل للتوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء المنقسمة قبل أسبوع حافل بسياسة الكتلة بشأن الطاقة الروسية.

وقال يورغ كوكيز، أحد أقرب مستشاري المستشار أولاف شولتز، إن برلين تؤيد حظرًا نفطيًا، لكنها بحاجة إلى "أشهر قليلة" للاستعداد لإنهاء شحنات الخام الروسية. وقالت ألمانيا في وقت سابق إنها ستحتاج حتى نهاية العام.

مع مناقشة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لأقسى عقوباته حتى الآن على موسكو، فإن رغبة برلين في تسريع جدولها الزمني تزيد من احتمالية فرض حظر نفطي كامل من الاتحاد الأوروبي.

كانت ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وأقوى عضو في الاتحاد الأوروبي، مترددة في البداية في معاقبة النفط الروسي في بداية غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا، لكنها غيرت موقفها مع استمرار الحرب.

قال كوكيز لصحيفة فاينانشيال تايمز: "نحن نطلب فترة تهدئة مدروسة. نريد التوقف عن شراء النفط الروسي، لكننا بحاجة إلى بعض الوقت للتأكد من أنه يمكننا إدخال مصادر أخرى للنفط إلى بلادنا. لقد تحولت معظم المصافي الألمانية بالفعل إلى موردين آخرين".

التقى مسؤولو المفوضية بسفراء الدول الأعضاء على انفراد في نهاية هذا الأسبوع في محاولة للتوصل إلى إجماع تقريبي حول شروط وتفاصيل أي تحرك لكبح تدفق النفط الروسي، والذي يشكل أكثر من ربع إجمالي واردات الكتلة من النفط الخام، ويأملون في صياغة اقتراح رسمي بحلول يوم الثلاثاء.

وقال مسؤولان مشاركان في المناقشات إن السفراء سيناقشون هذا الاقتراح يوم الأربعاء، محذرين من أنه قد لا يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في ذلك الاجتماع.

بينما تريد برلين حظرًا نفطيًا، تضغط بعض الدول، مثل إيطاليا، من أجل اتخاذ إجراءات أخرى مثل تحديد سقف أو تعريفة على النفط الروسي. كما تطالب بولندا ودول البلطيق بفرض حظر تام.

قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: "هذه ليست مجرد مسألة اتخاذ قرار سياسي، ولكنها قضية هندسية أيضًا"، مضيفًا أن الدول المتضررة تتطلع إلى شكل من أشكال حزمة التمويل للمساعدة في دفع نفقات البنية التحتية الضرورية في مقابل دعمهم للحظر".

وزير الخارجية الأوكراني يدعو الصين للتوسط في حرب مع روسيا

قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الاسرائيلية "حث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الصين على دعوة روسيا لوقف إطلاق النار لوقف المزيد من تصعيد الحرب خلال مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال كوليبا " بإمكان جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا، أن ترى بوضوح أن الحرب ضد أوكرانيا هي خطوة خاطئة. يجب حل جميع المشاكل والمخاوف من خلال المفاوضات بدلا من اللجوء إلى استعراض القوة".

قدم كوليبا طلبًا مماثلاً من وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مكالمة هاتفية الشهر الماضي، ولم ترد بكين بعد على أي من مكالمات كوليبا. لا تزال الصين محايدة نسبيًا فيما يتعلق بكل من روسيا وأوكرانيا، حيث ترفض إدانة روسيا لغزوها أو دعم أي عقوبات ضدها من ناحية ولكنها لا تقدم أي دعم من ناحية أخرى.

وذكرت شينخوا يوم الجمعة أن "الصين تبذل قصارى جهدها من خلال بذل جهود متواصلة لنزع فتيل التوتر والعمل بنشاط لتعزيز الحوار".

فيما يتعلق بخطط الاستقرار على المدى الطويل في أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي، اقترح كوليبا أن تعمل الصين كواحدة من ضامنيها الأمنيين ​​في المستقبل.

وقال كوليبا: "تدرس أوكرانيا إمكانية الحصول على ضمانات أمنية من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك الصين، وقوى كبرى أخرى".

وقال كوليبا أيضًا "نعتقد أيضًا أن هذه الحرب ليست في مصلحة الصين"، مما يشير إلى أن روسيا تعرض للخطر مبادرة الحزام والطريق الصينية المميزة من خلال الانتشار العالمي لأعمالها في أوكرانيا.

وصرح كوليبا أن تهور بوتين سيؤثر في نهاية المطاف على اقتصاد الصين، حيث أن المحادثات في الغرب بشأن معاقبة الصين نفسها لتقاعسها عن العمل وتنامي العلاقات المالية مع موسكو في خضم الحرب".

(م ش)