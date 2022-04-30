​​​​​​​صحف عالمية: أوروبا تسعى إلى الابتعاد عن الغاز الروسي والطاقة الإيرانية تغزو السوق الصينية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى سعي أوروبا للتخلي عن الطاقة الروسية، إلى جانب تكثيف إيران صادرتها النفطية، بالإضافة إلى تخوف من إعلان بوتين حرب شاملة على أوكرانيا.

مسؤول أميركي كبير: سعي أوروبا للتخلي عن الطاقة الروسية "سيغير قواعد اللعبة"

قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية "قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن سعي أوروبا للتخلي عن الطاقة الروسية منذ بداية الحرب الأوكرانية كانت بمثابة "تغيير جيوستراتيجي للعبة"، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن تكون موسكو قادرة على سد الفجوة في الطلب في المستقبل المنظور.

في مقابلة مع الفاينانشيال تايمز، قال ديريك شوليت، مستشار وزارة الخارجية الأميركية: "لن يكون من السهل على روسيا إيجاد مشترين بديلين لطاقتها. لن تكون الصين خيارًا جيدًا في الوقت القريب، فقط بالنظر إلى عدم وجود البنية التحتية لروسيا لنقل الغاز إلى الصين".

وأضاف: "إذا كان أحد أعظم الأصول التي تمتلكها روسيا على مدى العقد الماضي أو أكثر من عدة عقود هو مورد الطاقة، فإنها تعزل نفسها عن تلك السوق".

جاءت التعليقات في وقت تصاعدت فيه التوترات بين روسيا والغرب بشأن الطاقة في الأيام الأخيرة. قطعت موسكو يوم الأربعاء إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا في خطوة وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بـ "الابتزاز".

وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كان 97 في المائة من مشتريات أوروبا من الغاز الروسي باليورو أو الدولار. ومع ذلك، بموجب القاعدة التي أدخلها فلاديمير بوتين، في 31 آذار، يتعين على مشتري الغاز الآن إكمال مشترياتهم بالروبل.

وكانت عدة دول أوروبية تخطط للامتثال لهذا الترتيب. لكن الاتحاد الأوروبي حذر المشترين الأوروبيين يوم الخميس من أنهم حتى في ظل الآلية الجديدة سيظلون في حالة خرق للعقوبات؛ لأن تحويل اليورو إلى روبل سيعني إشراك البنك المركزي الروسي.

قال شوليت "لقد تطمأنا تمامًا بمدى قوة الأوروبيين. كان الاتحاد الأوروبي واضحًا للغاية في أنه يتطلع إلى إبعاد نفسه عن الطاقة الروسية".

وأضاف أن استراتيجية روسيا للمطالبة بدفعها بالروبل من غير المرجح أن تكون مستدامة لأنها تعرقل قدرتها على جني عائدات مهمة من مبيعات الطاقة الأجنبية.

وتعمل واشنطن مع الاتحاد الأوروبي لسد أي ثغرات عقوبات محتملة تتعلق بشراء الغاز الروسي.

وقال شوليت: "نحن ندرس جميع الخيارات الممكنة، سواء كانت جميع الخيارات تشمل عقوبات جديدة وتعيينات جديدة بالإضافة إلى تشديد تلك العقوبات الموجودة بالفعل في السجلات".

ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك سيشمل عقوبات ثانوية، قال إن الولايات المتحدة "لم تتخذ هذه الخطوة"، لكنها ستنظر إليها كجزء من جهودها للتأكد من استمرار العقوبات مع مرور الوقت".

إيران تكثف صادراتها النفطية مع تراجع الصين عن الخام الروسي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن "​إيران​ تكثف صادراتها النفطية وتستفيد من ارتفاع أسعار النفط، مع تراجع مشتريات ​الصين​ للنفط الروسي بسبب الحرب مع أوكرانيا.

وارتفعت صادرات النفط الإيرانية، التي تذهب حصرياً تقريباً إلى الصين بجانب شحنات نادرة إلى سوريا وفنزويلا، إلى 870 ألف برميل يومياً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة قدرها 30% من متوسط 668 ألف برميل يومياً عام 2021 بأكمله، بحسب ما نقلته الصحيفة عن شركة "كبلر" المعنية بتحليل بيانات السلع الأساسية.

وكانت الصين خفضت مشترياتها من النفط الروسي بنسبة 14% في آذار، وفقاً لبيانات من إدارة الجمارك الصينية.

وتوضح الصادرات الإيرانية المتزايدة كيف أدى غزو أوكرانيا إلى إعادة رسم طرق تجارة الطاقة في العالم، حيث يبحث مستهلكو الطاقة عن بدائل للنفط والغاز الروسي لتجنب العقوبات الغربية.

ومن المتوقع أن تتسارع التغييرات مع خروج المزيد من النفط الروسي من السوق، مع توقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض الإنتاج الروسي بأكثر من الربع.

ونمت صادرات إيران بشكل أسرع من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط في الربع الأول، وشكلت أعلى مستوى نفط صدرته إيران منذ أن أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض العقوبات على طهران في 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015، وفقاً لـ "كبلر".

مسؤولون يخشون من إعلان بوتين حرب شاملة على أوكرانيا في يوم النصر

وقالت صحيفة التليغراف البريطانية "حذر مسؤولون من أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يعلن الحرب رسميًّا على أوكرانيا لتهدئة "الغضب" الذي يشعر به الجيش الروسي بشأن إخفاقات هجومه على كييف.

وفي سعيهم لـ "التعويض" عن خسائر موسكو، ورد أن كبار مسؤولي الجيش يناشدون الزعيم الروسي لاستبدال شعار "العملية العسكرية الخاصة" بالحرب الشاملة.

وتصف موسكو تصرفاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من الفاشيين، لكن كييف والقادة الغربيين يقولون إن هذا ذريعة كاذبة لشن حرب عدوانية روسية غير مبررة.

قال مصدر مقرب من قادة الجيش الروس لصحيفة التليغراف: "الجيش غاضب من فشل الهجوم الخاطف على كييف".

ويسعى الأفراد في الجيش إلى الثأر على إخفاقات الماضي، ويريدون الذهاب إلى أبعد من ذلك في أوكرانيا".

(م ش)