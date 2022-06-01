​​​​​​​صحف عالمية: أوروبا تفرض عقوبات قاسية على روسيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى العقوبات القاسية التي فرضتها أوروبا على روسيا، والمساعي السعودية لحل الأزمة في أوكرانيا، بالإضافة إلى الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات قاسية على روسيا تستهدف النفط والتأمين

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "فرض الاتحاد الأوروبي أشد عقوباته حتى الآن على روسيا، حيث سيحظر واردات النفط ويمنع شركات التأمين من تغطية شحناته من الخام، وذلك بحسب مسؤولين ودبلوماسيين، في الوقت الذي يسعى فيه الغرب إلى حرمان موسكو من السيولة التي تحتاجها لتمويل الحرب على أوكرانيا.

والعقوبات التي من المتوقع استكمالها في الأيام المقبلة أشد قسوة مما كان متوقعاً. سيغطي الحظر المفروض على شركات التأمين الناقلات التي تحمل النفط الروسي في أي مكان في العالم. يمكن لهذه العقوبات أن تقوض جهود روسيا لبيع نفطها في آسيا.

يشكل الحظر استراتيجية عالية المخاطر بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مما يجبر الكتلة على كسر اعتمادها على الطاقة الروسية الرخيصة. ومن المرجح أن يغذي ذلك التضخم الذي يسير بالفعل بأعلى وتيرة منذ عقود على جانبي المحيط الأطلسي.

قال زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنهم وافقوا من حيث المبدأ على حظر الخام الروسي وأنواع الوقود المكرر التي تصل على متن السفن، والتي تمثل ما لا يقل عن ثلثي الواردات من روسيا.

وقالت الباحثة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ماريا شاجينا: "حتى هذا الحظر الجزئي سيوجه ضربة للميزانية الروسية. يمكن لموسكو إعادة توجيه بعض شحناتها النفطية إلى آسيا، ولكن من الصعب إيجاد طرق لتعويض السوق الأوروبية بأكملها".

السعودية تؤيد الحل السياسي لإنهاء الأزمة الأوكرانية مع وصول لافروف لإجراء محادثات

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "تحدث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن استعداد الرياض لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في حل سياسي في أوكرانيا، حيث رحب بنظيره الروسي في المملكة يوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير فيصل أكد لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "موقف المملكة القائم على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار".

ووصل وزير الخارجية الروسي إلى السعودية عقب اجتماعه مع ملك البحرين حمد في المنامة يوم الإثنين.

وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، دعا لافروف أوكرانيا إلى نزع الألغام من مياهها الإقليمية للسماح بالمرور الآمن للسفن عبر البحر الأسود وبحري آزوف وحل أزمة الغذاء العالمية التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا.

قال لافروف للصحفيين إن الدول الغربية "خلقت الكثير من المشاكل المصطنعة من خلال إغلاق موانئها أمام السفن الروسية، وتعطيل اللوجيستيات والسلاسل المالية".

محادثات بين بلينكن وعباس للحفاظ على الهدوء وتهدئة التوترات

قال تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "بخصوص أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين للحفاظ على الهدوء وتهدئة التوترات".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "شدد الوزير على أهمية العلاقة الأميركية الفلسطينية، ودعم الإدارة لحل الدولتين المتفاوض عليه".

وتأتي المحادثة بين الإثنين في الوقت الذي التقى فيه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا في واشنطن مع نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان لمناقشة مواضيع مماثلة. كانت المحادثة بينهما تدور حول "أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين معاً للحفاظ على الهدوء وتهدئة التوتر"، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية.

وجاء في البيان أن "ويندي شيرمان أكدت لمستشار الأمن القومي هولاتا على ضرورة المضي قدماً نحو واقع يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، التمتع بإجراءات متساوية من الأمن والحرية والازدهار". ووفقاً للمكالمة، اتفقا على الحاجة إلى استمرار التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

(م ش)