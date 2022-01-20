​​​​​​​صحف عالمية: أوروبا قلقة من التعزيزات العسكرية الروسية وبايدن يدرس تصنيف الحوثيين كإرهابيين

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى المخاوف الأوروبية من روسيا وسعي الولايات المتحدة الى إعادة تصنيف الحوثيين اليمنيين على أنهم جماعة إرهابية، إلى جانب العلاقات الفلسطينية الأميركية.

التعزيز العسكري الروسي يثير مخاوف الدفاع الأوروبية

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية، حيال المخاوف الأوروبية من التعزيز العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية: " يعيد التعزيز العسكري الروسي إشعال التوترات بشأن ما إذا كان ينبغي على أوروبا أن تلعب دورًا أكبر في الدفاع عن نفسها بصرف النظر عن التحالف عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة الذي عزز أمن المنطقة في حقبة ما بعد الحرب.

وظهرت الانقسامات على السطح يوم الأربعاء مع احتفال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدوره على رأس الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بخطاب كاسح دعا أوروبا إلى رسم مسارها الخاص.

وقال ماكرون في جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "يتطلب أمن قارتنا إعادة تسليح استراتيجية لأوروبا كقوة سلام وتوازن، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالحوار مع روسيا".

وقال الرئيس الفرنسي إن على الاتحاد الأوروبي أن يمضي الأسابيع المقبلة في تطوير اقتراح لإنشاء نظام جديد للأمن والاستقرار، بينما يتشاور مع منظمة حلف شمال الأطلسي. يجب أن نبنيها بين الأوروبيين، ثم نشاركها مع حلفائنا في إطار الناتو. ثم نعرضه على روسيا للتفاوض.

كان ماكرون يدفع الاتحاد الأوروبي لسنوات لتطوير قدراته الخاصة في مجال الدفاع، وقد منحته رئاسة فرنسا للكتلة رافعة جديدة لدفع هذه الفكرة إلى الأمام. ومع ذلك، قوبلت مثل هذه الخطط بحماس ضئيل من قبل ألمانيا والاقتصادات الأوروبية الكبرى الأخرى، التي كانت سعيدة للسماح للولايات المتحدة بأخذ زمام المبادرة في ردع العدوان الروسي على الجناح الشرقي للكتلة.

قال مسؤولون أميركيون إنهم يعتقدون أن هجومًا روسيًا على أوكرانيا يمكن أن يبدأ في أي وقت من الآن وحتى منتصف شباط، رغم أنهم أقروا بأنه من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قرر مهاجمة جار روسيا مرة أخرى.

في اجتماع عقد الأسبوع الماضي في بريست بفرنسا، قال وزراء الخارجية الأوروبيون إنهم ما زالوا منفتحين على الحوار مع روسيا، لكنهم شددوا على أن ردهم على الأزمة الأوكرانية يكمن من خلال التنسيق الوثيق مع الناتو والولايات المتحدة والدفاع عن "المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها الأمن الأوروبي".

وفقًا لأشخاص شاركوا في المناقشات، لم يكن هناك إجماع حول الدور الذي يجب أن يكون عليه الاتحاد الأوروبي ولا بشأن تحديد المطالب الأوروبية لروسيا التي ستسير على مسار مستقل.

اصطدمت الجهود التي يقودها الأوروبيون لحل الأزمة بجدار من المعارضة الروسية.

وتجاهلت موسكو دعوات باريس وبرلين لإعادة إطلاق محادثات نورماندي للسلام حول أوكرانيا، والتي تشارك فيها فرنسا وألمانيا بشكل مباشر. ويقول مسؤولون أوروبيون إن الكرملين يحاول تهميش القوى الأوروبية والتفاوض مباشرة مع واشنطن".

بايدن يفكر في تصنيف الحوثيين كإرهابيين

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية، في الشأن اليمني: "قال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة تدرس تصنيف الحوثيين اليمنيين على أنهم جماعة إرهابية مرة أخرى.

جاء تعليق بايدن، الذي أدلى به في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الأربعاء، بعد هجوم عبر الحدود يوم الاثنين أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في الإمارات العربية المتحدة. وأعلن الحوثيون، وهم جماعة مسلحة تسيطر الآن على جزء كبير من اليمن، مسؤوليتهم عن الهجوم الذي يقول الإماراتيون إنه استخدم صواريخ وطائرات مسيرة، وأشعلوا حرائق في مستودع وقود ومطار دولي.

دفع الهجوم الإماراتيين والسعوديين إلى تصعيد شهور من المطالب بأن تستعيد الولايات المتحدة تصنيفها الإرهابي للحوثيين. رفع بايدن هذا التصنيف بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حيث عملت إدارته دون نجاح لبدء محادثات السلام وإنهاء الحرب التي استمرت ثماني سنوات في اليمن.

واشتكت جماعات إغاثة من أن تصنيف الإرهاب، الذي يحد من تفاعل الكيانات الاميركية، يعقد العمل الإنساني في الدولة الخليجية الفقيرة اليمن. وقال بايدن الأربعاء إن إعادة التصنيف الإرهابي "قيد النظر".

أعرب وزير دفاعه، لويد أوستن، عن تضامنه مع أمن الإمارات في محادثة في وقت سابق الأربعاء مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد.

كانت الإمارات عضوًا في التحالف الذي دخل الحرب الأهلية في اليمن عام 2015، بعد أن اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء العام السابق وأطاحوا برئيس البلاد من السلطة.

استخدم الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ لمهاجمة السعودية وأهداف نفطية في الخليج العربي على مدار حرب اليمن. وكان هجوم يوم الاثنين أول اعتراف من الإمارات بضربها من قبل الحوثيين".

وزير فلسطيني للأمم المتحدة: الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لتعزيز السلام مع إسرائيل

قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية، في الشأن الفلسطيني: "انتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الرئيس الأميركي جو بايدن لتحركه ببطء شديد لعكس جميع سياسات إدارة ترامب التي كانت ضد الفلسطينيين وعدم استخدام علاقة واشنطن الخاصة للضغط على إسرائيل للتخلي عن رفضها لحل الدولتين. ومفاوضات السلام.

وأخبر المالكي مجلس الأمن الدولي أن هناك آمالًا في أن تكون نهاية إدارة دونالد ترامب ونهاية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كافية لتمهيد الطريق أمام زخم متجدد من أجل السلام".

لكن في حين أن إدارة بايدن عكست العديد من سياسات ترامب "غير القانونية وغير الحكيمة"، إلا أنه قال إنها كانت بطيئة في التصرف، لا سيما فيما يتعلق بالتزام الولايات المتحدة بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.

وبعد أن تولى بايدن منصبه قبل عام، اعتقد الفلسطينيون أن الولايات المتحدة "يمكن أن تحاول تحريك الموقف الإسرائيلي تجاهنا"، بحسب المالكي. وأضاف "لكننا رأينا أن الموقف الإسرائيلي كان قادرًا على تحريك الموقف الأميركي قليلاً تجاههم - وهذا حقًا ما يزعجنا كثيرًا".

وقال المالكي إن الولايات المتحدة "لم تضمن بعد تخلي الحكومة الإسرائيلية الحالية عن سياساتها الاستعمارية والتخلي عن رفضها لحل الدولتين ومفاوضات السلام. هذا موقف غير مقبول ولا ينبغي التسامح معه أو إعفاءه ويجب عكسه".

وقال المالكي إنه أجرى "مناقشة مفتوحة وصريحة للغاية" في وقت سابق الأربعاء مع السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، بما في ذلك العلاقات الأميركية الفلسطينية، وعملية السلام، والتوقعات الفلسطينية من الولايات المتحدة و ما يحاولون القيام به في المستقبل القريب من أجل رؤية الأشياء تتحرك إلى الأمام في الاتجاه الصحيح.

وقال إن الفلسطينيين يتواصلون مع الإدارة الأميركية بشأن السبل الممكنة لإزالة القيود التي يفرضها الكونغرس على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن".

(م ش)